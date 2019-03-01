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Говорят, что... в Семинарском сквере появился пруд

Говорят, в Семинарском сквере крымской столицы появился пруд. И это вовсе не плод труда ландшафтных дизайнеров. В пруд превратилась песочница на детской площадке сквера. Симферопольцам, глядя на это чудо природы, остается только юморить. «Когда же завезут лебедей?» – шутят одни. «Ну что вы, какие лебеди? Это же для жаб», – саркастично замечают другие.