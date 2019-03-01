Транспортный беспредел

Цены на проезд станут выше. А качество поездок?

В честь годовщины Крымской весны власти решили сделать подарок жителям и гостям Симферополя: объявили бесплатный проезд в автобусах и троллейбусах. В итоге получилось следующее. Водители маршруток упорно требовали от пассажиров денег, мотивируя это тем, что распоряжение правительства их не касается, а значительная часть машин в праздничные дни и вовсе не покидала гаражей. По всей видимости, перевозчики решили, что, раз заработать не получится, выходить на маршрут не имеет смысла.

Творят, что хотят

Неудавшаяся праздничная акция — далеко не единственный «прокол» в работе симферопольского общественного транспорта. Невыносимо грязные салоны маршруток, пугающее техническое состояние подвижного состава, неопрятные, грубые водители, неупорядоченное движение, отсутствие транспорта в вечернее время — это лишь самый общий список претензий граждан к частным перевозчикам. Государственные предприятия работают существенно лучше: машины, как правило, вымыты, водители выглядят прилично и ведут себя адекватно, есть попытки двигаться по определённому графику. Но муниципальные перевозчики, увы, занимают лишь небольшой сегмент транспортного рынка: большая часть отдана на милость коммерсантов. А те творят, что хотят.

Приведём пример. До 2015 года направление село Мирное — совхоз Дзержинского обслуживали два маршрута, сейчас остался лишь один — № 89. Перевозчик быстро осознал своё монопольное положение, и качество работы незамедлительно пошло в разнос. По словам жителей обслуживаемых им районов, время ожидания автобуса зачастую составляет около часа, а маршрут машины покидают уже в восемь вечера. В Мирном, кстати, помимо обширного жилого массива находится мемориал жертвам нацистской оккупации Крыма «Концлагерь «Красный», предполагающий присутствие большого числа посетителей. Каким же образом люди должны туда добираться, если автобусы почти не ходят?

Ещё пример. В Крыму почему-то считается нормой, если наполненная пассажирами маршрутка заезжает на АЗС. Между тем, по правилам заправка транспортных средств, в которых находятся люди (за исключением легковых автомобилей с количеством дверей не менее четырёх), категорически запрещена. А пассажиры автобусов вообще должны покинуть салон за пределами станции, чтобы в случае возникновения ЧП имелась возможность их немедленной эвакуации в безопасное место.

«Маршруточникам плевать на безопасность пассажиров — это очевидно! — сетует общественница Мария Мартынчик. — Уверена, у любого пассажира найдётся десяток историй, иллюстрирующих данный факт. Например, на днях на маршруте № 3 автобус вёл молодой водитель, который ехал в наушниках, попутно переписываясь в социальных сетях с телефона. Многие не считают нужным открывать задние двери на остановках, из-за этого в салонах образуется давка. Я уже молчу о техническом состоянии автобусов и о манере езды, когда водители не заботятся ни о правилах дорожного движения, ни о безопасности тех, кого они везут. При этом мы видим полное отсутствие реакции на весь этот беспредел со стороны властей».

Всё-таки подорожает

Однако следует признать, что время от времени тема общественного транспорта всё-таки обсуждается в высоких кабинетах. Проблему даже вынесли в качестве отдельного пункта повестки на недавнем совещании крымского правительства. Интересно, что, по данным Министерства транспорта РК, качество работы перевозчиков в Симферополе повысилось. Один из немногих недочётов, выявленных в ходе проведённых чиновниками проверок, — несоблюдение маршрутками распорядка движения (он, как выяснилось, всё-таки существует). С точки зрения пассажиров, недостатков, конечно, куда больше. Но, по всей видимости, высокопоставленные лица от транспортной отрасли в маршрутках не ездят, а специализированными кадрами для осуществления должного контроля Минтранс, как выяснилось в ходе совещания, не располагает. Так что ведомство просто проводит мониторинг и выездные плановые проверки. Вот и отчёты получаются соответствующие.

Отсутствие контроля со стороны государственных органов и низкое качество работы общественного транспорта, однако, не стали камнем преткновения на пути к повышению стоимости проезда. Уже с 1 апреля подорожают поездки и в городском транспорте, и на пригородных маршрутах. В соответствии с принятыми тарифными решениями, стоимость проезда в городских автобусах в Симферополе, Алуште, Джанкое, Феодосии, Керчи, Ялте и Евпатории составит 17 рублей. Исключением станет керченский МУП МОГОК «Керчьгортранс», который работает по индивидуальному тарифу — 15 рублей. В Саках, Судаке и Бахчисарае стоимость проезда будет составлять 15 рублей.

— Экономически обоснованный тариф, который озвучивается перевозчиками, — 20-25 рублей. Таким он должен быть, чтобы коммерческое предприятие смогло продолжить существование, — комментирует министр транспорта РК Сергей Карпов. — Почему не поднимали стоимость проезда ранее? Потому что велось обсуждения качества оказываемых перевозчиками услуг. Поднимать стоимость без повышения качества обслуживания неадекватно.

Действенные меры?

В Крыму в последнее время ощутимо выросли цены на топливо, подорожали запчасти. В связи с этим увеличить стоимость проезда, по всей видимости, действительно необходимо. Но вернёмся к ремарке главы Минтранса о том, что без повышения качества такая мера неадекватна. Получается, что, раз тариф всё-таки был пересмотрен, общественный транспорт станет работать лучше?

По этому поводу Сергей Карпов заявил, что правительством был подписан меморандум с крымскими перевозчиками. В соответствии с документом, если будут фиксироваться случаи неоказания услуги по перевозке льготных пассажиров, нарушение движения по маршруту и другие «оплошности», договор будет расторгнут в одностороннем порядке. Такая участь, кстати, уже обещана перевозчикам, чьи автобусы не вышли на маршруты в дни празднования пятилетия Крымской весны. Об этом сообщила глава Симферопольской администрации Наталья Маленко.

Но что мешает проштрафившейся конторе перерегистрироваться под другим названием и снова претендовать на право работать на муниципальных маршрутах? По закону, ничего. Так что принятая правительством мера на деле вряд ли как-то повлияет на качество предоставляемых пассажирам услуг и обеспечит им безопасность. Не эффективней ли было бы штрафовать нарушителей? Причём не водителей, а хозяев контор, откровенно пренебрегающих правилами общественных перевозок. Как показывает практика, ничто не действует убедительней, чем перспектива за халатность поплатиться рублём.