Как в Севастополе деньги считали

Воровство из бюджета, фермеры и ФЦП

В 2018 году Контрольно-счетная палата Севастополя провела 162 мероприятия на 264 объектах контроля, в рамках которых проверила денежные средства на сумму более чем 215 млрд рублей. В результате проверок палатой были выявлены нарушения более чем на 36 млрд рублей, при этом рост подобных нарушений по сравнению с 2017 годом составил 53%. Объем нарушений при формировании бюджета вырос, а при проведении госзакупок уменьшился.

... а возвратили — всего ничего

Данная статистика была озвучена во вторник 19 марта главой КСП Юлией Кокаревой в отчете перед депутатами города о проделанной КСП работе за 2018 год. По мнению чиновницы, подобный рост нарушений обусловлен увеличением объема бюджета Севастополя и местных бюджетов и соответственно объемов проверенных средств.

Юлия Кокарева:

«За последние два года изменилась структура выявленных нарушений, допущенных главными распорядителями бюджетных средств и государственными учреждениями. Увеличилась доля нарушений, связанных с формированием и исполнением бюджета, — с 10 % в 2017 году до 49 % в 2018 году, и значительно снизилась доля нарушений при осуществлении государственных закупок, что свидетельствует о повышении качества проведения таких процедур».

По данным чиновницы, количество подобных нарушений снизилось с 87 % в 2017 году до 34 % в 2018-м. При этом экспертиза трехлетнего бюджета города показала, что замечания палаты о повышении качества и информативности расчетов и обоснований учитываются разработчиком, то есть правительством Севастополя. Объем необоснованных бюджетных ассигнований снизился с 9 % до 4,6 % от общего объема планируемых расходов, а запланированных без правовых оснований — с 21 % до 7 %. Глава КСП также обратила внимание депутатов, что рекомендовано вернуть в бюджет порядка 250 млн рублей, из которых 10 млн — это ущерб, 24 млн — штрафы и пени по государственным контрактам и 214 млн — это необоснованно предоставленные субсидии. При этом возвращено в бюджет города всего 3 млн 640 тыс. руб.

Кроме того, в 2018 году сотрудниками КСП было возбуждено 44 дела об административных правонарушениях, по 37 из которых уже вынесены постановления с назначением административных наказаний. Чиновница пояснила, что особую озабоченность вызывает планирование финансового обеспечения учреждений города без проектов государственных заданий и без учета нормативных затрат на оказание государственных услуг.

Юлия Кокарева:

«Более 9 млрд рублей были запланированы в трехлетнем бюджете с такими нарушениями. При этом доля субсидий на государственные задания в бюджете превышает 20 % от общего объема запланированных расходов. Отсутствие контроля, несоблюдение условий по возврату средств, не использованных в отчетном году, а таких в 2018 году было более

400 млн рублей, подтверждено в ходе проведенного в 2018 году мероприятия по анализу и оценке формирования и контроля за исполнением государственных заданий».

Поддержка с признаками коррупции

Также озабоченность по объему неэффективно использованных государственных ресурсов и наличию признаков коррупции вызывает государственная поддержка сельского хозяйства. Тут при предоставлении субсидий выявлены нарушения более чем на 190 млн рублей, из которых 160 — это средства федерального бюджета. Кроме того, установлены признаки нецелевого использования бюджетных средств на сумму 12,6 млн рублей.

Юлия Кокарева:

«Вызывает особое возражение государственное финансирование и финансовая поддержка крестьянских фермерских хозяйств. Надлежащий контроль департамента сельского хозяйства отсутствует. Так, например, в 2016 году одному из глав КВХ выделен гранд и временная помощь в размере 1 млн 740 тыс. руб., на которые он приобрел 2300 саженцев фундука по цене 650 руб. за штуку, при средней рыночной цене аналогичных саженцев

350 руб. В итоге саженцы не прижились и корневая система у них отсутствует. Кроме того, за средства грантов и помощи приобретаются дорогостоящие средства связи, бытовая техника, ремонтируются жилые дома, что, конечно, не способствует развитию отрасли в Севастополе».

Отвечая на вопросы депутатов, чиновница рассказала, что в 2018 году федеральная целевая программа социально-экономического развития Крыма и Севастополя была исполнена в городе на 51 %. А если учитывать выплаченные авансы, по которым акты выполненных работ не подписаны, — на 39%. При этом в целом бюджетом на ФЦП было запланировано более 11 млрд рублей.

Юлия Кокарева:

«Процент реализации федеральной целевой программы за 2018 год — 51,5 %. В абсолютных показателях — 4,8 млрд рублей по государственным распорядителям бюджетных средств... Мы проанализировали выплаченные авансы, также показали цифру авансов, закрытых актами выполненных работ. Исходя из этого, сделали вывод, что ФЦП за 2018 год у нас выполнена на 39 %».

При этом изначально в плане ФЦП было 24 объекта и мероприятия. Госконтракты были заключены по 23 таким объектам, 4 объекта введены в эксплуатацию.