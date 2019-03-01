Что делал президент в Крыму?

Электроэнергию теперь будут продавать, а цены на продукты — сдерживать

С 2014 года, когда Крым вновь оказался присоединён к России, российский президент Владимир Путин бывал здесь чаще, чем в каком-либо другом регионе страны. И каждый раз его визит давал новый импульс развитию полуострова. В рамках празднования пятилетия воссоединения Крыма и России Путин вновь побывал здесь, причём впервые с официальной программой — в Симферополе. И уже теперь этот визит называют не иначе, как историческим событием.

Запуск ТЭС и миллиард рублей дохода

Практически каждый раз, когда президент России Владимир Путин приезжает в Крым, его визит совмещается со стартом работы какого-либо масштабного проекта на полуострове. Тут можно вспомнить, например, и начало работы энергопотока из Краснодарского края на полуостров, и запуск автомобильного движения по Крымскому мосту, и ещё много чего. На этот раз, во время визита в рамках празднования пятилетия воссоединения Крыма и России, Владимир Путин дал команду на запуск двух новых электростанций (электростанции мощностью 470 МВт каждая — в Симферополе и Севастополе — были построены в рамках федеральной целевой программы развития полуострова, их стоимость составила более 70 млрд рублей). В тот момент он находился на одной из них — Балаклавской ТЭС. «Балаклавская и Таврическая станции дадут нам 940 МВт. Еще 850 МВт может обеспечить энергомост, подключенный к Единой системе энергоснабжения России. 160 МВт — это прежние объекты генерации. И еще 129 МВт даст новая Сакская ТЭЦ, которая в данное время готовится к вводу и проходит комплексные испытания», — рассказал Путин.

При этом введенные в эксплуатацию электростанции имеют ключевое значение для обеспечения энергетической независимости полуострова, и они, помимо прочего, позволят бюджетам Крыма и Севастополя получать в общей сложности до 1 млрд дополнительных доходов. Об этом, в частности, уже после визита на полуостров сообщил президент. «На ТЭС вы получите 500 млн дополнительных доходов к бюджету в Севастополе и 500 млн рублей дополнительных доходов в бюджет Республики Крым», — констатировал он в ходе встречи с членами правительства России по итогам пятилетнего развития Республики Крым и города федерального значения Севастополя.

Память — «Меркурию», цветы — Корнилову

Побывал Владимир Путин, конечно, и в Севастополе. Там он посетил недавно отремонтированный мемориальный комплекс «Малахов курган», возложил цветы к памятнику адмиралу Владимиру Корнилову и зашёл в музей в оборонительной башне 1854 года, которая является свидетелем ожесточенных боев за город. Сотрудники Государственного музея героической обороны и освобождения Севастополя показали Путину экспозицию, которая размещается на этом месте с 1963 года. Там же президент пообщался с курсантами Нахимовского военно-морского училища, которые представляли «реконструированный» экипаж легендарного корабля Черноморского флота — брига «Меркурий». И Путин предложил назвать один из новых российских кораблей в честь «Меркурия», совершившего подвиг в годы Русско-турецкой войны 1828-29 гг. По его словам, сейчас в России закладывают пять новых военных кораблей. «...в том числе для Черноморского флота. Можно один из них назвать «Меркурий», — сказал Владимир Путин.

Также президент России сообщил в Севастополе, что федеральные власти помогут реконструировать мемориальный комплекс «Сапун-гора». «Обязательно дам поручение, обязательно, даже не сомневайтесь», — пообещал он севастопольцам.

Вода и туризм

В Симферополе же, встречаясь с представителями крымской общественности в здании республиканской библиотеки, Владимир Путин заявил, что проблема дефицита воды в Крыму, возникшая после перекрытия Украиной Северо-Крымского канала, будет решена. Эта тема возникла при обсуждении состояния сельского хозяйства полуострова. Президент напомнил, что некоторые виды деятельности, связанные с необходимостью орошения, пришлось сократить «по известным причинам». «Кстати, я думаю, что мы к этой теме еще вернемся и Крым будет обеспечен в достаточном объеме водой так же, как он сегодня обеспечен электричеством», — добавил он.

Кроме этого, президент Российской Федерации предложил рассмотреть возможность создания специальных программ финансовой поддержки туристической отрасли Крыма в рамках федеральной программы развития полуострова, отвечая на просьбу оказать помощь в решении проблемы беззалогового финансирования крымского турбизнеса. «Об этом можно подумать. Но гораздо более реалистично было реализовывать подобные предложения в рамках программ социально-экономического развития Крыма и Севастополя. И там можно выделить отдельную часть, связанную с особым порядком финансирования туристического сектора. Надо об этом подумать. Я попрошу руководство Крыма и Севастополя об этом подумать. И правительство Российской Федерации», — сообщил Путин. И добавил, что уже предусмотрено выделение более 30 млрд рублей на развитие туристических кластеров на полуострове (на первые пять в Крыму — 29,5 млрд руб., а на севастопольские кластеры — 1,1 млрд).

Дела религиозные и... денежные

Во время встречи с общественниками в Симферополе возникли и вопросы, касающиеся строительства различных культовых сооружений в Крыму. В частности, президент Владимир Путин сообщил, что пригласил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на открытие новой Соборной мечети в Крыму. По словам президента, он очень положительно отнёсся к этому предложению, но «решение о визите будет зависеть от занятости Эрдогана».

Также Путин рассказал, что поддержал инициативу создания музея мирового христианства в Севастополе рядом с территорией музея-заповедника «Херсонес Таврический». «Для православных христиан — это имеет особое сакральное значение, без всякого преувеличения. Мы всячески будем поддерживать проект, в том числе и создания музея мирового христианства, такого проекта в мире нет. Мы его, надеюсь, реализуем», — сказал он.

А вот услышав о финансовых проблемах со строительством синагоги в Севастополе, отметил, что такое возможно только в Крыму. «Мы завершаем строительство синагоги в Севастополе. ...Она будет очень красивая, просто дворец внутри. Я думаю, что мы до конца года закончим строительство. Сейчас — задержка по финансовым вопросам, надеюсь, она решится», — рассказал президенту руководитель еврейской общины Севастополя Биньямин Вольф. «У евреев проблемы с финансами? Только в Крыму это возможно», — пошутил в ответ Путин.

«Есть и проблемы. Мы знаем об этом»

Также в ходе встречи с общественностью Республики Крым и Севастополя Владимир Путин сравнил цены на продукты питания в Крыму и Краснодарском крае и объяснил высокую стоимость молочной продукции на полуострове связью с низкими темпами развития здесь сельского хозяйства. По мнению главы государства, кроме медленного развития сельского хозяйства, на цены также влияет логистика доставки. «Это ведет к тому, что появляются транспортные издержки и сразу включается сеть поставщиков, они зарабатывают на этом. Если не использовать здесь какие-то правоохранительные методы, а они, как правило, неэффективны, то здесь только один способ — улучшать транспортную доступность, и я надеюсь, это произойдет после того, как заработает полностью Крымский мост, а второе — активно развивать собственное сельское хозяйство», — добавил президент. Эта тема получила продолжение, и спустя два дня после визита президента в Крым, в ходе заседания с членами правительства РФ в Москве. Там президент заявил, что основными проблемами, с которыми регулярно сталкиваются жители Крыма и Севастополя, являются уровень доходов и цены на некоторые виды товаров. «Есть и проблемы. Мы знаем об этом. Это повышение уровня доходов крымчан и севастопольцев. Это не прозвучало, но проблема есть. Это необходимость выравнивания цен на некоторые товары: не все, но есть группы товаров, прежде всего молочка, которая в Крыму и Севастополе дороже, чем в соседних регионах России», — сказал Путин. В итоге, власти приняли ряд решений, связанных со сдерживанием цен на продукты в Крыму. Об этом сообщил вице-премьер правительства РФ Дмитрий Козак. «Приняты решения, связанные и с необходимостью сдерживания цен на основные продукты питания, и с вопросами создания туристической инфраструктуры. Потому что у нас туристический поток очень сильно растет, и туристическая инфраструктура не в полном объёме адекватна спросу туристов, которые стремятся в Крым», — сказал Козак. «Мы договорились, что в Крыму создается в настоящее время пять индустриальных парков, которые в рамках ФЦП развития Крыма обеспечиваются всей необходимой инженерной, энергетической и транспортной инфраструктурой. В рамках этих индустриальных парков сейчас проведем отбор, конкурс на создание транспортно-логистических центров по хранению и перевалке продуктов. Таким образом окажем дополнительные услуги розничной торговле в Крыму для того, чтобы уменьшить издержки», — сказал вице-премьер. При этом он отметил, что проблема завышенных цен в рознице лежит вне поля монополизации этой сферы. «Розничная сеть демонополизирована, крупных торговых сетей нет, сказать, что есть монопольное давление на цены — точно нет, есть дополнительные издержки, связанные с тем, что они мелкими партиями завозят из соседних регионов продукты, — дополнительные транспортные издержки крупные логистические центры снимут», — пояснил Козак.

Благодарность крымчанам

Ну а в Симферополе на площади им. Ленина, на праздничном концерте в честь пятилетия воссоединения Крыма с Россией, президент сказал, пожалуй, самые важные слова, обращённые ко всем крымчанам. «Это событие (воссоединение Крыма с Россией. — Ред.) вошло в нашу жизнь, наше сознание и нашу историю как Крымская весна. Это стало возможно благодаря историческому референдуму, в котором вы все приняли участие и проголосовали за это историческое решение. Я сейчас не побоюсь сделать определенное историческое сравнение. Поведение севастопольцев и крымчан напоминает мне поведение бойцов Красной армии в трагические месяцы начала Великой Отечественной войны, когда они, прорываясь к своим, выносили на себе, поближе к сердцу, боевые знамена своих частей. Так и вы, находясь вне рамок российской государственности многие-многие годы, сохранили в своем сердце и пронесли через эти годы любовь к нашей Родине, к России. Спасибо вам!» — сказал Владимир Путин.