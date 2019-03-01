Статьи по rss Крымский ТелеграфЪ в Twitter Крымский ТелеграфЪ в google+ Крымский ТелеграфЪ в Вконтакте Крымский ТелеграфЪ в Facebook
Популярное за месяц
Автобусный скандал и новые лифты
Много денег, мало толку
«КУБ»: суд продолжается
Не сдаётся их гордый... «Горняк»
Победа всё ближе
Мнение
| Карта сайта | Сделать стартовой | Добавить в Избранное |
Логин Пароль
| Регистрация на сайте
ПолитикаВласть

Что делал президент в Крыму?

Электроэнергию теперь будут продавать, а цены на продукты — сдерживать

 

С 2014 года, когда Крым вновь оказался присоединён к России, российский президент Владимир Путин бывал здесь чаще, чем в каком-либо другом регионе страны. И каждый раз его визит давал новый импульс развитию полуострова. В рамках празднования пятилетия воссоединения Крыма и России Путин вновь побывал здесь, причём впервые с официальной программой — в Симферополе. И уже теперь этот визит называют не иначе, как историческим событием.

 

Запуск ТЭС и миллиард рублей дохода

Практически каждый раз, когда президент России Владимир Путин приезжает в Крым, его визит совмещается со стартом работы какого-либо масштабного проекта на полуострове. Тут можно вспомнить, например, и начало работы энергопотока из Краснодарского края на полуостров, и запуск автомобильного движения по Крымскому мосту, и ещё много чего. На этот раз, во время визита в рамках празднования пятилетия воссоединения Крыма и России, Владимир Путин дал команду на запуск двух новых электростанций (электростанции мощностью 470 МВт каждая — в Симферополе и Севастополе — были построены в рамках федеральной целевой программы развития полуострова, их стоимость составила более 70 млрд рублей). В тот момент он находился на одной из них — Балаклавской ТЭС. «Балаклавская и Таврическая станции дадут нам 940 МВт. Еще 850 МВт может обеспечить энергомост, подключенный к Единой системе энергоснабжения России. 160 МВт — это прежние объекты генерации. И еще 129 МВт даст новая Сакская ТЭЦ, которая в данное время готовится к вводу и проходит комплексные испытания», — рассказал Путин.

При этом введенные в эксплуатацию электростанции имеют ключевое значение для обеспечения энергетической независимости полуострова, и они, помимо прочего, позволят бюджетам Крыма и Севастополя получать в общей сложности до 1 млрд дополнительных доходов. Об этом, в частности, уже после визита на полуостров сообщил президент. «На ТЭС вы получите 500 млн дополнительных доходов к бюджету в Севастополе и 500 млн рублей дополнительных доходов в бюджет Республики Крым», — констатировал он в ходе встречи с членами правительства России по итогам пятилетнего развития Республики Крым и города федерального значения Севастополя.

Память — «Меркурию», цветы — Корнилову

Побывал Владимир Путин, конечно, и в Севастополе. Там он посетил недавно отремонтированный мемориальный комплекс «Малахов курган», возложил цветы к памятнику адмиралу Владимиру Корнилову и зашёл в музей в оборонительной башне 1854 года, которая является свидетелем ожесточенных боев за город. Сотрудники Государственного музея героической обороны и освобождения Севастополя показали Путину экспозицию, которая размещается на этом месте с 1963 года. Там же президент пообщался с курсантами Нахимовского военно-морского училища, которые представляли «реконструированный» экипаж легендарного корабля Черноморского флота — брига «Меркурий». И Путин предложил назвать один из новых российских кораблей в честь «Меркурия», совершившего подвиг в годы Русско-турецкой войны 1828-29 гг. По его словам, сейчас в России закладывают пять новых военных кораблей. «...в том числе для Черноморского флота. Можно один из них назвать «Меркурий», — сказал Владимир Путин.

Также президент России сообщил в Севастополе, что федеральные власти помогут реконструировать мемориальный комплекс «Сапун-гора». «Обязательно дам поручение, обязательно, даже не сомневайтесь», — пообещал он севастопольцам.

Вода и туризм

В Симферополе же, встречаясь с представителями крымской общественности в здании республиканской библиотеки, Владимир Путин заявил, что проблема дефицита воды в Крыму, возникшая после перекрытия Украиной Северо-Крымского канала, будет решена. Эта тема возникла при обсуждении состояния сельского хозяйства полуострова. Президент напомнил, что некоторые виды деятельности, связанные с необходимостью орошения, пришлось сократить «по известным причинам». «Кстати, я думаю, что мы к этой теме еще вернемся и Крым будет обеспечен в достаточном объеме водой так же, как он сегодня обеспечен электричеством», — добавил он.

Кроме этого, президент Российской Федерации предложил рассмотреть возможность создания специальных программ финансовой поддержки туристической отрасли Крыма в рамках федеральной программы развития полуострова, отвечая на просьбу оказать помощь в решении проблемы беззалогового финансирования крымского турбизнеса. «Об этом можно подумать. Но гораздо более реалистично было реализовывать подобные предложения в рамках программ социально-экономического развития Крыма и Севастополя. И там можно выделить отдельную часть, связанную с особым порядком финансирования туристического сектора. Надо об этом подумать. Я попрошу руководство Крыма и Севастополя об этом подумать. И правительство Российской Федерации», — сообщил Путин. И добавил, что уже предусмотрено выделение более 30 млрд рублей на развитие туристических кластеров на полуострове (на первые пять в Крыму — 29,5 млрд руб., а на севастопольские кластеры — 1,1 млрд).

Дела религиозные и... денежные

Во время встречи с общественниками в Симферополе возникли и вопросы, касающиеся строительства различных культовых сооружений в Крыму. В частности, президент Владимир Путин сообщил, что пригласил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на открытие новой Соборной мечети в Крыму. По словам президента, он очень положительно отнёсся к этому предложению, но «решение о визите будет зависеть от занятости Эрдогана».

Также Путин рассказал, что поддержал инициативу создания музея мирового христианства в Севастополе рядом с территорией музея-заповедника «Херсонес Таврический». «Для православных христиан — это имеет особое сакральное значение, без всякого преувеличения. Мы всячески будем поддерживать проект, в том числе и создания музея мирового христианства, такого проекта в мире нет. Мы его, надеюсь, реализуем», — сказал он.

А вот услышав о финансовых проблемах со строительством синагоги в Севастополе, отметил, что такое возможно только в Крыму. «Мы завершаем строительство синагоги в Севастополе. ...Она будет очень красивая, просто дворец внутри. Я думаю, что мы до конца года закончим строительство. Сейчас — задержка по финансовым вопросам, надеюсь, она решится», — рассказал президенту руководитель еврейской общины Севастополя Биньямин Вольф. «У евреев проблемы с финансами? Только в Крыму это возможно», — пошутил в ответ Путин.

«Есть и проблемы. Мы знаем об этом»

Также в ходе встречи с общественностью Республики Крым и Севастополя Владимир Путин сравнил цены на продукты питания в Крыму и Краснодарском крае и объяснил высокую стоимость молочной продукции на полуострове связью с низкими темпами развития здесь сельского хозяйства. По мнению главы государства, кроме медленного развития сельского хозяйства, на цены также влияет логистика доставки. «Это ведет к тому, что появляются транспортные издержки и сразу включается сеть поставщиков, они зарабатывают на этом. Если не использовать здесь какие-то правоохранительные методы, а они, как правило, неэффективны, то здесь только один способ — улучшать транспортную доступность, и я надеюсь, это произойдет после того, как заработает полностью Крымский мост, а второе — активно развивать собственное сельское хозяйство», — добавил президент. Эта тема получила продолжение, и спустя два дня после визита президента в Крым, в ходе заседания с членами правительства РФ в Москве. Там президент заявил, что основными проблемами, с которыми регулярно сталкиваются жители Крыма и Севастополя, являются уровень доходов и цены на некоторые виды товаров. «Есть и проблемы. Мы знаем об этом. Это повышение уровня доходов крымчан и севастопольцев. Это не прозвучало, но проблема есть. Это необходимость выравнивания цен на некоторые товары: не все, но есть группы товаров, прежде всего молочка, которая в Крыму и Севастополе дороже, чем в соседних регионах России», — сказал Путин. В итоге, власти приняли ряд решений, связанных со сдерживанием цен на продукты в Крыму. Об этом сообщил вице-премьер правительства РФ Дмитрий Козак. «Приняты решения, связанные и с необходимостью сдерживания цен на основные продукты питания, и с вопросами создания туристической инфраструктуры. Потому что у нас туристический поток очень сильно растет, и туристическая инфраструктура не в полном объёме адекватна спросу туристов, которые стремятся в Крым», — сказал Козак. «Мы договорились, что в Крыму создается в настоящее время пять индустриальных парков, которые в рамках ФЦП развития Крыма обеспечиваются всей необходимой инженерной, энергетической и транспортной инфраструктурой. В рамках этих индустриальных парков сейчас проведем отбор, конкурс на создание транспортно-логистических центров по хранению и перевалке продуктов. Таким образом окажем дополнительные услуги розничной торговле в Крыму для того, чтобы уменьшить издержки», — сказал вице-премьер. При этом он отметил, что проблема завышенных цен в рознице лежит вне поля монополизации этой сферы. «Розничная сеть демонополизирована, крупных торговых сетей нет, сказать, что есть монопольное давление на цены — точно нет, есть дополнительные издержки, связанные с тем, что они мелкими партиями завозят из соседних регионов продукты, — дополнительные транспортные издержки крупные логистические центры снимут», — пояснил Козак.

Благодарность крымчанам

Ну а в Симферополе на площади им. Ленина, на праздничном концерте в честь пятилетия воссоединения Крыма с Россией, президент сказал, пожалуй, самые важные слова, обращённые ко всем крымчанам. «Это событие (воссоединение Крыма с Россией. — Ред.) вошло в нашу жизнь, наше сознание и нашу историю как Крымская весна. Это стало возможно благодаря историческому референдуму, в котором вы все приняли участие и проголосовали за это историческое решение. Я сейчас не побоюсь сделать определенное историческое сравнение. Поведение севастопольцев и крымчан напоминает мне поведение бойцов Красной армии в трагические месяцы начала Великой Отечественной войны, когда они, прорываясь к своим, выносили на себе, поближе к сердцу, боевые знамена своих частей. Так и вы, находясь вне рамок российской государственности многие-многие годы, сохранили в своем сердце и пронесли через эти годы любовь к нашей Родине, к России. Спасибо вам!» — сказал Владимир Путин.

Игорь ШИЛОВ
Фото life.ru, kremlin.ru, ТАСС
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 521 от 22 марта 2019 года

Еще статьи:
Просмотров: 68 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 07:13

:: Добавление комментария

Ваше Имя:
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:



Лента новостей

Календарь
«    Март 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Конкурс

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажн.:

давл.:

ветер:

на сегодня завтра 10 дней в других городах


Социальные сети
Крымский ТелеграфЪ


Гороскоп
Гороскоп на сегодня

Овен

Телец

Близнецы

Рак
Лев

Дева

Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
Гадание
   
Архив
Март 2019 (63)
Февраль 2019 (79)
Январь 2019 (46)
Декабрь 2018 (88)
Ноябрь 2018 (85)
Октябрь 2018 (88)

© 2008—2019, «Крымский ТелеграфЪ», oбщественно-политический еженедельник Крыма. При копировании материала гиперссылка на ресурс обязательна.
Комментарии к статьям отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции сайта может не совпадать с точкой зрения авторов комментариев. Редакция сайта не отвечает за достоверность таких комментариев и выполняет исключительно роль носителя. Почта для связи: admin@ktelegraf.com.ru