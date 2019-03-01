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РегионыСимферополь

12 мастеров для столицы

На праздничный концерт в Симферополе, посвящённый пятилетию Крымской весны, пришли более 30 тысяч человек. Ещё несколько тысяч не поместились на площади Ленина и слушали выступления, расположившись на прилегающих улицах. По окончании гуляний коммунальные службы вывезли оттуда около 20 кубометров мусора: кому праздник, а кому работа в усиленном режиме.

Ещё не цветущий, но чистый

В день приезда президента России Владимира Путина Симферополь поражал чистотой и нарядностью. В преддверии визита главы государства коммунальные службы тщательно вычистили подбордюрные полосы, вымыли центральные и магистральные улицы крымской столицы, облагородили газоны и лунки вокруг деревьев. Накануне празднования на клумбах в центре города высадили более двух тысяч цветочных саженцев. Особое внимание, само собой, было уделено зелёным насаждениям на площади имени Ленина. Красота да и только! Сразу после праздников глава столичной администрации Наталья Маленко пообещала, что город и впредь будет таким же опрятным.

«То, что мы увидели 18 марта, — это то, к чему мы стремимся, и с этого пути свернуть уже невозможно, — заявила глава администрации Симферополя. — К приезду президента мы постарались показать, что у нас праздник. Так делает каждый человек, к которому приходят гости. У нас пока, может, и не цветущий, но чистый и уютный город. Коммунальные службы будут работать так же и дальше, потому что сегодня изменилась система уборки. Сейчас город разделён на 12 участков, у каждого из них есть свой мастер муниципального бюджетного учреждения „Город“, который смотрит, чтобы всё было нормально с состоянием дороги, чтобы всё было убрано. В помощь мастеру — наш департамент городского хозяйства, депутатский корпус и закреплённые работники администрации. Когда эта система заработает в полную силу, будет ещё лучше».

При этом Наталья Маленко уточнила, что в дни празднования пятилетней годовщины Крымской весны симферопольцы увидели результаты труда городских властей за последние несколько месяцев. Как выяснилось, работа по наведению порядка в городе началась ещё в ноябре прошлого года. «Не всё у нас получалось, и не всё было видно в связи с погодными условиями и ремонтом дорог», — добавила глава администрации.

Итак, сейчас городские власти решили применить стратегию персональной ответственности, когда за каждым участком работы закреплено конкретное должностное лицо, призванное контролировать ход дела. В обязанности мастеров, отвечающих за каждый из двенадцати участков Симферополя, входит контроль качества и своевременности выполнения санитарной очистки, работы уличного освещения, также они будут следить за состоянием дорожного покрытия и отвечать за многие другие вопросы. По словам директора МБУ «Город» Николая Коновалова, уже подобраны кандидаты на замещение всех должностей мастеров. Сейчас они проходят стажировку, после чего приступят к исполнению своих обязанностей. И в случае, если у горожан или крымского правительства возникнут претензии к состоянию симферопольских улиц, спрос будет непосредственно с мастеров.

Переход к конкретике

Симферопольские власти намерены пристальней следить за состоянием не только улиц, но и жилых домов. Тем более после того, как на прошлой неделе глава республики Сергей Аксёнов раскритиковал работу управляющих компаний в Симферополе и поручил провести их тотальную проверку. В итоге Наталья Маленко поручила начальникам всех муниципальных УК подготовить отчёт о состоянии каждого многоквартирного дома.

«На этой неделе жду от них детальные сведения: состояние входных групп, электрощитовых, лифтов, освещения по всем домам, находящимся в обслуживании, — сообщила градоначальница. — Отдельное внимание будет уделено проблемным вопросам, в первую очередь состоянию лифтового хозяйства и капитальному ремонту. В соответствии с поручением главы Крыма необходимо подготовить детальный план мероприятий по каждому дому. Уходим от слов „у нас всё в штатном режиме“ к конкретике: виды и объёмы работ, планы на ближайшую перспективу».

Кстати, о перспективах. В этом году симферопольские власти намерены завершить прокладку водовода в микрорайоне Украинка. По данным городской администрации, уже определён перечень дефектов имеющегося недостроенного водопровода, подготовлена проектно-сметная документация. В апреле текущего года будут проведены конкурсные процедуры по определению подрядной организации, которая возьмётся за ремонт недостроенной и строительство новых веток водовода.

Весна пришла!

Тем временем с наступлением тепла в крымской столице активизировались весенние работы.

«За последнюю неделю силами сотрудников МБУ „Город“ были установлены 27 стоек дорожных знаков на шести улицах и 51 знак, — сообщил директор предприятия Николай Коновалов. — Выполнена очистка 62 колодцев ливневой канализации на семи улицах, покрашено 80 метров пешеходных ограждений, около 1000 очищено от грязи. Был выполнен ямочный ремонт дорог литым и горячим асфальтом на улицах Механизаторов, Караимской, Пролетарской, Шмидта, Ленина, Толстого, Павленко, Севастопольской, а также в переулке Заводском. Фрезерованным асфальтовым материалом засыпаны ямы и ликвидированы колеи по полосам наката на улицах Красноармейской, Смольной и Садовой».

По словам главы МБУ «Город», в Симферополе продолжается активная уборка улиц. Ежедневно столицу бороздят 150 уборщиков, 8 грузчиков, 12 единиц техники, а также 8 специальных машин, осуществляющих механизированную уборку. В общем, к приходу тепла

горадминистрация готовится не менее тщательно, чем к приезду президента. Глядишь, со временем Симферополь и впрямь преобразится и приобретёт столичный лоск.

Белла Добронравова
Фото В. Зайцев
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 521 от 22 марта 2019 года

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Просмотров: 83 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 15:18

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