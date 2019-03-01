«Пока нужно немного потерпеть»

Что ожидает Северную сторону Севастополя в ближайшее время

Строительство новых причалов, гостиниц и моста, «разморозка» проекта реконструкции площади Захарова, продление дачной амнистии... Проблемы Северной стороны города были озвучены на брифинге вице-спикера Законодательного собрания Севастополя Александра Кулагина.

«Долгоиграющее» обращение

В качестве главных были озвучены такие проблемы, как газификация, канализация, водоснабжение, строительство культурного центра, реставрация памятников и многое другое.

Александр Кулагин:

«Вот у меня обращение, которое я с завидной регулярностью направляю в правительство, тут все проблемы указаны. И в каждом этом обращении я прошу сказать, когда эти проблемы будут решены. Несмотря на то, что о большинстве этих проблем я начинал говорить давно, направлял соответствующие обращения и получал соответствующий ответ о том, что еще Сергей Меняйло согласовывал даты реализации всех этих вопросов».

Журналистов интересовала идея активного развития внутригородских морских пассажирских перевозок, которая, по мнению депутата, является правильной и ее реализация приведет к оживлению морехозяйственного комплекса Севастополя. В частности, речь зашла о разделении портовой деятельности на стивидорную функцию (погрузка/разгрузка судов и прочая производственная деятельность), которую губернатор города предлагает отдать федеральным властям, и развитие местных, внутренних пассажирских морских перевозок.

Александр Кулагин:

«Я отношусь к этой идее положительно. Действительно, нужно разделить две деятельности, которые непосредственно связаны с нашим устройством города, с транспортными потоками. Нам нужно развивать сеть. Было бы неплохо восстановить или построить причалы вдоль нашей береговой линии, для того чтобы пляжи Северной стороны были более доступны для людей».

Вице-спикер рассказал, что в федеральную целевую программу уже включена реконструкция или скорее строительство нового причала в Учкуевке. По мнению депутата, было бы неплохо включить в нее всю береговую часть, сделав ее доступной для катерного сообщения, что добавило бы городу туристической привлекательности и обеспечило бы текущий пассажиропоток.

Александ р Кулагин:

«Что касается большой деятельности порта: перевалка грузов, стивидорная деятельность... то это, конечно же, функция федеральная. Осенью проходил транспортный форум в Санкт-Петербурге, в котором я участвовал. Тогда заместитель министра транспорта озвучил свое видение по севастопольскому порту, сообщив, что деятельность порта, скорее всего, будет связана с перевалкой военных грузов. Всё это федеральная история, а город такое предприятие потянуть не может, поскольку, с учетом санкций, порт не может быть в настоящий момент достаточно рентабельным. Деятельность порта зависит от международных отношений».

Дачную амнистию продлят?

Вице-спикер рассказал и о том, что приветствует строительство на Северной стороне новых гостиниц и готовит законопроект о продлении дачной амнистии.

Александр Кулагин:

«Нужно обосновать развитие Северной стороны в развитии Севастополя. Северная сторона указана как моноцентр Севастополя, то есть отделенный от Севастополя кусочек города. Нужно продумать развитие жилищной застройки, рекреационного комплекса... Там удобное расположение, береговая линия... нужно учесть много факторов: оползневые процессы, наличие земельных участков, найти баланс между рекреацией и сельским хозяйством. Но гостиничный рекреационный комплекс на Северной стороне будет развиваться, это точно, это правильно!»

Что же касается дачной амнистии, то депутат заметил, что всероссийская амнистия сегодня условно прекращена, но в Севастополе большое количество граждан, которые не успели оформить свои права на недвижимость из-за ряда факторов, от них не зависящих. Поэтому Правительством Севастополя был внесен в Законодательное собрание проект закона о внесении изменений в части продления отдельных сроков, но, к сожалению, там нет продления сроков по дачной амнистии.

Александр Кулагин:

«Поскольку к нам обращается большое количество граждан по поводу продления сроков дачной амнистии, мною был разработан и внесен на согласование в Министерство экономического развития РФ проект закона о внесении изменений в 46 ФЗ, где

предусмотрено продление дачной амнистии до 2023 года. Было обращение депутата Государственной Думы РФ Дмитрия Белика, чтобы данный процесс был проведен и закон был внесен с продлением дачной амнистии и уточнением отдельных норм. Проведенный мониторинг показал, что часть положений этого закона работала недостаточно эффективно. В ближайшее время мной будет внесен альтернативный проект закона, и я надеюсь, что в самые кратчайшие сроки этот вопрос будет рассмотрен и дачная амнистия будет продолжена».

Фактор моста

Также на брифинге был поднят вопрос о реконструкции площади Захарова и строительстве моста на Северную сторону.

Александр Кулагин:

«В 2015 году одним из первых проектов города был проект планировки площади Захарова, но техническое задание было составлено так, что к площади присоединили еще часть территории. Это был официальный госконтракт, официальный проект, который был вынесен на обсуждение архитектурного совета Севастополя. Оказалось, что механизмы реализации этой задачи есть, но на сегодняшний день большинство вопросов, связанных с разруливанием транспортной ситуации Северной стороны, связаны с интересами простых людей. Этот проект несколько раз переделывался, но на сегодняшний день он заморожен, так как много обстоятельств, которые могут повлиять на судьбу площади, в том, что связано, в частности, с работой там автовокзала. Прежде всего, это мост (планируемый мост через Севастопольскую бухту. — Ред.), если будет решен вопрос с мостом, то транспортная инфраструктура изменится капитальным образом. Кроме того, на сегодняшний день невозможно разорвать паромное сообщение, и если убрать пригородные автобусы от парома, то это станет проблемой для большого количества людей».

Депутат пояснил, что для того, чтобы построить мост через бухту, необходимо детально обосновать, для чего он нужен, будь то транспортный поток, развитие Северной стороны, и привязывать к этому инфраструктуру.

Александр Кулагин:

«Поэтому пока нужно немного потерпеть. Никакого капитального решения пока нет. Давайте попробуем узнать о судьбе проекта, реанимировать его и подключить профессиональных градостроителей, которые могли бы дать хорошую коллективную идею».