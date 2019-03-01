Статьи по rss Крымский ТелеграфЪ в Twitter Крымский ТелеграфЪ в google+ Крымский ТелеграфЪ в Вконтакте Крымский ТелеграфЪ в Facebook
Популярное за месяц
Много денег, мало толку
«КУБ»: суд продолжается
Не сдаётся их гордый... «Горняк»
Победа всё ближе
Главный храм полуострова набирает силу
Мнение
| Карта сайта | Сделать стартовой | Добавить в Избранное |
Логин Пароль
| Регистрация на сайте
РегионыЮБК

Ялта – город контрастов

Ялтинская стелла на въезде со стороны Симферополя

На ЮБК собираются ставить новые въездные стелы и сажать иеговистов

Картина этой недели была бы не полной без некоторого анализа новостей с Южного берега Крыма. Среди разных событий, есть и такие, реализация которых может позитивно сказаться на имидже южнобережья, но есть и тревожные, с криминальной подоплёкой...

Хорошая практика

На этой неделе стало известно, что ялтинские власти намерены привлечь молодых специалистов к разработке проектов въездных стел в населенные пункты муниципального образования. Об этом сообщил замглавы администрации города Виталий Оганесян. «По условиям объявленного конкурса претендентам необходимо будет раскрыть образ и основную идею стелы, а также, по возможности, представить план благоустройства прилегающей территории с условием сохранения зеленых насаждений», — дополнил информацию глава администрации Ялты Алексей Челпанов. Также сообщается, что участие в вышеуказанном конкурсе могут принять профессиональные художники, архитекторы, скульпторы, а также проектные организации. Но дадут, так сказать, дорогу и молодым. Впрочем, «фильтровать» предложения станут серьёзно — в составе конкурсной комиссии будут не только специалисты горадминистрации, но и представители творческих союзов, в числе которых члены Союза художников России. В частности, Виталий Оганесян рассказал: «Выбраны будут только лучшие эскизные проекты, выполненные на высоком профессиональном уровне».

Заявки для участия в конкурсе принимаются до 11 апреля включительно, а ознакомиться с его условиями, требованиями к составу и оформлению конкурсных материалов, а также посмотреть образец заявки на участие в конкурсе можно на официальной странице администрации Ялты на портале правительства Республики Крым.

Установка таких тематических стел у населённых пунктов — давно и хорошо зарекомендовавшая себя практика. Уже существующие стелы становятся настоящими визитными карточками (и это касается, конечно, не только ЮБК) и появление новых подобных объектов, которые будут выполнены «на уровне» может только добавить плюсов к визуальному имиджу региона. Здесь можно вспомнить. Какой популярностью пользуется, к примеру, стела в Ялте на въезде в город со стороны Севастополя (появилась в середине 60-х годов, по окончании строительства трассы Ялта-Севастополь), да и на въезде со стороны Симферополя — тоже. Кстати, их в 2017 году отреставрировали и на эти цели было потрачено из городского бюджета более двух миллионов рублей, а также активно помогали меценаты.

Идёт зачистка

Не обошлось в Ялте на этой неделе и без новостей криминального характера. Причём, связанных с религией — продолжается зачистка запрещённых в России религиозных организаций. В частности, как сообщает пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и Севастополю, сотрудники крымского управления ФСБ пресекли деятельность членов ялтинской ячейки запрещенной в РФ организации «Свидетели Иеговы». «Установлено, что 34-летний житель Ялты организовал деятельность местной организации „Свидетели Иеговы“, проводил собрания, религиозные выступления, пропаганду идей указанной религиозной секты, а также вовлекал в ее ряды новых адептов», — рассказали в пресс-службе. По данным ФСБ, в месте проживания предполагаемого организатора и членов запрещенной религиозной организации проведены обыски, в ходе которых обнаружены и изъяты запрещенная литература, телефоны, компьютерная техника и денежные средства, в том числе, в иностранной валюте.

Вещественные доказательства деятельности иеговистов

Следственный отдел управления ФСБ возбудил в отношении задержанного уголовное дело по части 1 статьи 282.2 УК России (Организация деятельности экстремистской организации). «Светит» задержанному до шести лет.

И этот случай — не единственный за последнее время на полуострове. Например, в ноябре прошлого года аналогичный случай был в Джанкое. Там после запрета деятельности «Свидетелей Иеговы» продолжала работу религиозная группа под названием «Сиваш». 1Правоохранители провели обыски в восьми домах, где находились доказательства противоправной деятельности. В результате в трех домах силовики нашли экстремистскую литературу и карточки отказа от сдачи крови.

Нужно, мы полагаем, напомнить и о том, почему «Свидетели Иеговы» — международная религиозная организация, имеющая более 8,3 млн последователей по всему миру — стали запрещённой в России структурой. Ещё в 2009-2010 годы в нашей стране началась массовая кампания против «Свидетелей Иеговы». Сообщения об обысках, задержаниях, изъятии имущества и срыве богослужений практически еженедельно появлялись в СМИ. Судами Ростовской области, Республики Алтай, Кемеровской области и Краснодарского края к началу 2013 года признаны экстремистскими 68 наименований их публикаций. 15 марта 2017 года Минюст подал в Верховный Суд России иск о признании религиозной организации «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» экстремистской, запрете её деятельности и ликвидации. Иск был удовлетворен 20 апреля 2017 года. Организация также была признана экстремистской «из-за хранения периодических изданий, ранее решениями судов признанных экстремистскими из-за критики других религий и утверждения, что только вера Свидетелей Иеговы является истинной».

Виктор ПОПОВСКИЙ
Фото Архив «КТ», УФСБ России по РК и Севастополю
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 521 от 22 марта 2019 года

Еще статьи:
Просмотров: 154 |   Комментарии (0) Дата публикации: Вчера, 15:31

:: Добавление комментария

Ваше Имя:
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:



Лента новостей

Календарь
«    Март 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Конкурс

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажн.:

давл.:

ветер:

на сегодня завтра 10 дней в других городах


Социальные сети
Крымский ТелеграфЪ


Гороскоп
Гороскоп на сегодня

Овен

Телец

Близнецы

Рак
Лев

Дева

Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
Гадание
   
Архив
Март 2019 (74)
Февраль 2019 (79)
Январь 2019 (46)
Декабрь 2018 (88)
Ноябрь 2018 (85)
Октябрь 2018 (88)

© 2008—2019, «Крымский ТелеграфЪ», oбщественно-политический еженедельник Крыма. При копировании материала гиперссылка на ресурс обязательна.
Комментарии к статьям отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции сайта может не совпадать с точкой зрения авторов комментариев. Редакция сайта не отвечает за достоверность таких комментариев и выполняет исключительно роль носителя. Почта для связи: admin@ktelegraf.com.ru