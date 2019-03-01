Ялта – город контрастов

На ЮБК собираются ставить новые въездные стелы и сажать иеговистов

Картина этой недели была бы не полной без некоторого анализа новостей с Южного берега Крыма. Среди разных событий, есть и такие, реализация которых может позитивно сказаться на имидже южнобережья, но есть и тревожные, с криминальной подоплёкой...

Хорошая практика

На этой неделе стало известно, что ялтинские власти намерены привлечь молодых специалистов к разработке проектов въездных стел в населенные пункты муниципального образования. Об этом сообщил замглавы администрации города Виталий Оганесян. «По условиям объявленного конкурса претендентам необходимо будет раскрыть образ и основную идею стелы, а также, по возможности, представить план благоустройства прилегающей территории с условием сохранения зеленых насаждений», — дополнил информацию глава администрации Ялты Алексей Челпанов. Также сообщается, что участие в вышеуказанном конкурсе могут принять профессиональные художники, архитекторы, скульпторы, а также проектные организации. Но дадут, так сказать, дорогу и молодым. Впрочем, «фильтровать» предложения станут серьёзно — в составе конкурсной комиссии будут не только специалисты горадминистрации, но и представители творческих союзов, в числе которых члены Союза художников России. В частности, Виталий Оганесян рассказал: «Выбраны будут только лучшие эскизные проекты, выполненные на высоком профессиональном уровне».

Заявки для участия в конкурсе принимаются до 11 апреля включительно, а ознакомиться с его условиями, требованиями к составу и оформлению конкурсных материалов, а также посмотреть образец заявки на участие в конкурсе можно на официальной странице администрации Ялты на портале правительства Республики Крым.

Установка таких тематических стел у населённых пунктов — давно и хорошо зарекомендовавшая себя практика. Уже существующие стелы становятся настоящими визитными карточками (и это касается, конечно, не только ЮБК) и появление новых подобных объектов, которые будут выполнены «на уровне» может только добавить плюсов к визуальному имиджу региона. Здесь можно вспомнить. Какой популярностью пользуется, к примеру, стела в Ялте на въезде в город со стороны Севастополя (появилась в середине 60-х годов, по окончании строительства трассы Ялта-Севастополь), да и на въезде со стороны Симферополя — тоже. Кстати, их в 2017 году отреставрировали и на эти цели было потрачено из городского бюджета более двух миллионов рублей, а также активно помогали меценаты.

Идёт зачистка

Не обошлось в Ялте на этой неделе и без новостей криминального характера. Причём, связанных с религией — продолжается зачистка запрещённых в России религиозных организаций. В частности, как сообщает пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и Севастополю, сотрудники крымского управления ФСБ пресекли деятельность членов ялтинской ячейки запрещенной в РФ организации «Свидетели Иеговы». «Установлено, что 34-летний житель Ялты организовал деятельность местной организации „Свидетели Иеговы“, проводил собрания, религиозные выступления, пропаганду идей указанной религиозной секты, а также вовлекал в ее ряды новых адептов», — рассказали в пресс-службе. По данным ФСБ, в месте проживания предполагаемого организатора и членов запрещенной религиозной организации проведены обыски, в ходе которых обнаружены и изъяты запрещенная литература, телефоны, компьютерная техника и денежные средства, в том числе, в иностранной валюте.

Следственный отдел управления ФСБ возбудил в отношении задержанного уголовное дело по части 1 статьи 282.2 УК России (Организация деятельности экстремистской организации). «Светит» задержанному до шести лет.

И этот случай — не единственный за последнее время на полуострове. Например, в ноябре прошлого года аналогичный случай был в Джанкое. Там после запрета деятельности «Свидетелей Иеговы» продолжала работу религиозная группа под названием «Сиваш». 1Правоохранители провели обыски в восьми домах, где находились доказательства противоправной деятельности. В результате в трех домах силовики нашли экстремистскую литературу и карточки отказа от сдачи крови.

Нужно, мы полагаем, напомнить и о том, почему «Свидетели Иеговы» — международная религиозная организация, имеющая более 8,3 млн последователей по всему миру — стали запрещённой в России структурой. Ещё в 2009-2010 годы в нашей стране началась массовая кампания против «Свидетелей Иеговы». Сообщения об обысках, задержаниях, изъятии имущества и срыве богослужений практически еженедельно появлялись в СМИ. Судами Ростовской области, Республики Алтай, Кемеровской области и Краснодарского края к началу 2013 года признаны экстремистскими 68 наименований их публикаций. 15 марта 2017 года Минюст подал в Верховный Суд России иск о признании религиозной организации «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» экстремистской, запрете её деятельности и ликвидации. Иск был удовлетворен 20 апреля 2017 года. Организация также была признана экстремистской «из-за хранения периодических изданий, ранее решениями судов признанных экстремистскими из-за критики других религий и утверждения, что только вера Свидетелей Иеговы является истинной».