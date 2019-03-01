Слова и действия

На этой неделе украинские СМИ, рассказывавшие о ситуации на полуострове, обратили, помимо прочего, внимание на предвыборные обещания кандидатов в президенты Украины, на укрепление Россией обороны Крыма, на новые слухи о мосте через Керченский пролив и на специфическое заявление Жириновского.

Крым как обещание

На Украине вовсю идут предвыборные процессы, и кандидаты на президентский пост дают различные обещания своим гипотетическим избирателям. В том числе говорят они и о Крыме. Но какие планы относительно Крымского полуострова закрепили в своих предвыборных программах украинские политики, которые будут бороться за президентское кресло? Сайт украинского телеканала сделал такую тематическую выборку. «Владимир Зеленский конкретно о Крыме в своей программе ничего не говорит. Публичных заявлений о полуострове от него тоже не слышно», — говорится в заметке на сайте. Действующий президент Петр Порошенко хочет вернуть полуостров «с помощью дипломатического давления и заставить Россию заплатить за убытки». «Кроме этого, он пообещал, что сделает всё возможное едва ли не на следующий день после победы», — пишет сайт телеканала. Юлия Тимошенко тоже пространно описывает свое видение судьбы полуострова, мол, «вернуть с компенсацией можно в процессе переговоров». Кандидат Анатолий Гриценко «категорически против выторговывать территории или предоставлять им особые статусы» и «готов привлекать весь спектр инструментов». Кандидат Юрий Бойко о Крыме предпочитает не вспоминать и на эту тему говорит только намеками. Те же, кто в пределах статистической погрешности могут претендовать на шестое и далее места, о полуострове даже и не заикаются.

Усиление обороны продолжается

Украинские СМИ снова обратили внимание и на усиление обороны полуострова. В частности, на то, что в ответ на американскую ПРО в Румынии в Крым перебросили российские бомбардировщики Ту-22М3. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности и бывший командующий ВВС России Виктор Бондарев. «Этот шаг кардинально изменил баланс сил в регионе», — сказал Бондарев. Он подчеркнул, что развернутые в Крыму бомбардировщики будут модернизированы в течение нескольких лет, это даст возможность поражения систем ПВО и ПРО «в любой точке Европы». «Радиус боевого действия Ту-22М3, дальность крылатых ракет на его борту позволяют нести боезаряд в любую точку Европы, тем самым поражая любой объект вражеских систем ПРО и ПВО, а с учетом его модернизации в течение нескольких следующих лет до уровня М3М и оснащения новыми типами авиационных средств поражения сделает его универсальным средством для ударов по всем типам целей на удалении в тысячи километров», — также рассказал Виктор Бондарев.

И снова страшилки о мосте

Тема Крымского моста, похоже, стала «вечной кормушкой» для украинских политиков и журналистов. Вернее страшилки о мосте. Так, на этой неделе о мосте вспомнили вновь, в связи с заявлением украинского инженера Георгия Росновского, заявившего, что «запуск железнодорожного движения по Керченскому мосту в Крым может обернуться большой трагедией, пытаясь предотвратить которую российские власти пошли на срочные меры». Комментируя решение российских властей инсталлировать на подходах к железнодорожной части моста сканеры определения типа груза и его массы внутри вагонов, он отметил, что «Москва пытается обезопасить эксплуатацию опасного объекта» из-за «крайне сложных геологических условий, которые оказывают серьезное влияние на прочность конструкции».

Жириновский дал повод

Сайт украинского телеканала обратил внимание на некоторые слова российского политика Владимира Жириновского, которые он произнёс во время своего недавнего визита на полуостров. Жириновский предложил переименовать Крым в Таврическую область. «Депутат Госдумы считает, что Российская Федерация должна быть унитарным государством, а все республики — ликвидированными. То есть они должны стать областями. Мол, если назвать Крым Таврической областью, то это будет звучать по-русски, а не по-тюркски, — возмущается сайт телеканала, цитируя Владимира Жириновского. — Это на каком языке Крым? Вы знаете, что такое Крым? Это тюркское слово „порезанный“. Значит, турецкий флаг убрали, а название оставили...»