Осталось сыграть пять матчей

Как завершится интрига с новыми обладателями европейских футбольных кубков?

Как стать владельцем Кубка чемпионов или Кубка лиги Европы УЕФА 2018/19 годов? Об этом в эти первые весенние дни задумываются шестнадцать клубов из Англии (6 команд), Германии (1), Голландии (1), Испании (3), Италии (2), Португалии (2), Чехии (1). По восемь из них пробились в четвертьфинал плей-офф турнира «чемпионов», и по столько же — в состязание «европейцев». Ну, а секрет предстоящего успеха предельно «прост». Чтобы стать обладателями престижных призов, необходимо быть сильнейшим в пяти предстоящих матчах апреля и мая. После чего под звук фанфар предстоит совершить круг почёта по дорожкам стадиона «Метрополитен» в Мадриде или «Олимпийского» в Баку, где пройдут финальные поединки, с желанными кубками в руках.

Лишь два незнакомца

Начнём с Кубка чемпионов. Здесь в 1/8 финала плей-офф вышло шестнадцать клубов, которые на протяжении почти месяца выясняли свои отношения. Причём львиная доля из них была на континенте на хорошем счету, вне зависимости от их нынешней формы. Но кто даже, например, из опытнейших специалистов, мог отважиться предсказать, что после победы 13-кратного владельца Кубка чемпионов мадридского «Реала» в гостях над амстердамским «Аяксом» (2:1) или римской «Ромы» над португальским «Порту» (2:1) оба этих клуба впервые за последние годы не прорвутся в четвертьфинал. Но если португальцам удалось отыграть один лишний мяч (3:1), принимая своего соперника на своём поле в ответном матче, то мадридцы были разбиты, как говорится, в пух и прах на родном стадионе (1:4). И уже на следующий день спортивный мир узнал, что руководство «Реала» срочно «встало на колени» перед Зинедином Зиданом, чтобы он моментально вернулся к рулю команды, которая не без твёрдой руки француза алжирского происхождения три года подряд (2016-2018) становилась владельцем Кубка чемпионов.

Обратили на себя внимание своей разумной, а самое главное, умелой атакующей игрой английские клубы. Лондонский «Тоттенхэм Хотспурс» без лишних переживаний отправил на обочину турнира опытную дортмундскую «Боруссию» — 3:0 и 1:0. А их земляки из Манчестера и Ливерпуля тоже смогли зажечь «красный» фонарь перед соперниками из Германии. «Манчестер Юнайтед» выбил из Кубка чемпионов «Шальке-04» из Гильзенкирхена — 3:2 и 7:0, а «Ливерпуль» — прославленную мюнхенскую «Баварию» — 0:0 и 3:1. А вот «Манчестеру Сити» после тяжёлого урока на своём поле от парижского «ПСЖ» (0:2) пришлось приложить массу усилий, чтобы в гостях одолеть французов (3:1) и за счёт лишнего мяча, забитого в гостях, прорваться в четвертьфинал.

Ну, а в двух поединках на чашу весов победы было в решающий момент брошено высочайшее мастерство их лидеров — португальца Криштиану Роналду и аргентинца Леонеля Месси. Новая команда первого из них (туринский «Ювентус») стартовый поединок уступила в гостях мадридскому «Атлетико» — 0:2. Но в ответной встрече Роналду оформил хет-трик (3:0), и это позволило «Юве» пройти набирающий с каждым годом ход к вершине «Атлетико». В свою очередь «Барса», отправившись в Лион в гости к «Олимпику», довольствовалась ничьей (0:0), а у себя дома Месси, тоже записавший на свой счёт хет-трик, с товарищами разгромили соперника — 5:1.

Теперь в четвертьфинале играют 9 и 17 апреля: «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» — «Порту», а 10 и 16 апреля: «Аякс» — «Ювентус» и «Манчестер Юнайтед» — «Барселона».

Отметим и такой факт, что среди восьмёрки четвертьфиналистов лишь «Тоттенхэм» и «Манчестер Сити» не держали в своих руках Кубок чемпионов. В то время, как «Ливерпуль» и «Барселона» им владели по пять раз, «Аякс» — четыре, «Манчестер Юнайтед» — три, «Ювентус» и «Порту» — по два раза.

Обидно, но заслуженно...

Как хорошо знают наши читатели, советские, а затем и наши воспитанники, выступающие сейчас под флагами других государств, никогда не владели Кубком чемпионов, а если честно говорить, то и не имели шансов прорваться в финал. Зато в розыгрыше второго приза — Кубка лиги Европы УЕФА — наши команды, как правило, не только проходят в плей-офф, но и имеют в своём активе яркие победы. Вот и теперь двое лидеров национального первенства санкт-петербургский «Зенит» и наши соседи «Чёрные быки» из Краснодара смогли, успешно миновав 1/16 финала, в 1/8 финала столкнуться с крепкими испанскими клубами: кубанцы — с рассчитывающей на медали «Валенсией», а питерцы — с терпящим бедствие в первенстве «Вильярреалом». Но если наши соседи были в шаге от первого попадания в четвертьфинал (1:2 и 1:1), то «зенитовцы» провалились по всем статьям, потерпев поражения как дома, так и в гостях (1:3 и 1:2). Они подвели наш футбол, продемонстрировав, что им важнее попасть в престижное международное соревнование, чем бороться в нём стиснув зубы. По всей видимости, господин Мюллер и его «Газпром» щедро финансируют команду и без громких успехов на зарубежных стадионах.

Вообще, следует отметить, что не только российские, но и иные экс-советские клубы могут доходить до четвертьфинала, но затем покидают турнир. Но если россияне на этот раз втихую расстались с турниром, то украинцы, в лице киевского «Динамо», вылетели с треском, будучи «расстрелянными» лондонским «Челси» — 3:0 и 5:0. Увы, кроме киевлян и питерцев больше никто не испытал два поражения. В трёх противостояниях клубы обменялись победами: португальская «Бенфика» — хорватское «Динамо» из Загреба — 0:1 и 3:0 (в добавочное время), итальянское «Наполи» — австрийский «Ред Булл» из Зальцбурга — 3:0 и 1:3, лондонский «Арсенал» — французский «Рени» — 3:0 и 1:3. Ну, а двум клубам преимущество принесли волевые победы в гостевых матчах: немецкий «Айнтрахт» из Франкфурта — итальянский «Интернационале» из Милана — 0:0 и 1:0. И, конечно же, сенсационной стала победа чешской «Славии» из Праги над крепкой испанской «Севильей» — 2:2 и 4:3 (в добавочное время).

Теперь, 11 и 18 апреля, в четвертьфинале Кубка лиги Европы УЕФА встречаются: «Арсенал» — «Наполи», «Вильярреал» — «Валенсия», «Бенфика» — «Айнтрахт», «Славия» — «Челси». Отметим, что из восьми претендентов на успех четверо уже владели этим престижным призом: «Айнтрахт» (1980), «Наполи» (1989), «Валенсия» (2004) и «Челси» (2013).