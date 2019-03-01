В погоне за «золотом»

Достижения «зимников» почти растворились в тумане

Поклонники спорта, которые являются постоянными читателями нашего еженедельника, наверное, обратили внимание на то, что мы перестали давать ежемесячные отчёты по общекомандным результатам стран, по окончании тех чемпионатов мира, которые представлены в программе грядущих зимних и летних Олимпийских игр. И знаете почему? Да потому, что эти цифры перестали давать в открытую печать соответствующие отделы Министерства спорта России. Ведь им, к огромному сожалению, сейчас гордиться нечем.

Удар был силён

Вспомните, как нагло, даже допуская те допинговые скандалы, в которые угодил российский спорт после доклада канадского профессора права Ричарда Макларена, поступили с россиянами в МОК и ВАДА. Ведь лишь с огромными усилиями решив допустив сборную России к участию в зимних Играх в Пхёнчхане-2018, не в роли олимпийской сборной страны, а лишь команды «Олимпийских спортсменов из России», без флага, без гимна. И это страну, которая так высоко подняла авторитет Олимпиад в мире! Но и этого антироссийскому лобби показалось мало, и они до минимума, используя коллективную ответственность, постарались сократить наших «нейтралов». Причём, не имея в наличии ярких доказательств, оставили за олимпийской чертой именно тех десять-двадцать наших мастеров, которые претендовали на завоевание именно золотых медалей, делающих погоду на всех комплексных соревнованиях. Зато с охотой допустив ряд наших парней и девушек, которые, по разумению зарубежных экспертов, были просто-напросто не в состоянии претендовать на награды различного достоинства.

Но даже несмотря на все эти уловки, наши олимпийцы, как правило новички, не особо привыкшие к пороху таких крупных сражений, смогли завоевать семнадцать медалей. Но в их активе было всего два «золота», завоёванного юной фигуристкой Алиной Загитовой и мужской сборной хоккеистов. И хотя, по старому поверью, считалось, что победителем в общекомандном зачёте зимних Олимпийских игр является та страна, чьи хоккеисты становятся чемпионами, но сейчас другие критерии. Поэтому, после блестящей победы в Сочи-2014, теперь, в Пхёнчхане-2018, наша команда смогла разделить лишь 13-15-е места с чехами и белорусами, у которых тоже было всего по два высших достижения. Ну, а кто и в каком порядке опередил команду «Олимпийских спортсменов из России» (в расчет брались лишь золотые медали): Норвегия — 14, Германия — 14, Канада — 11, США — 9. Нидерланды — 8, Швеция — 7, Южная Корея — 5, Швейцария — 5, Франция — 5, Австрия — 5, Япония — 4, Италия — 3. Остаётся сказать, что на долю ещё семи стран досталось по одной чемпионской медали: Китай, Словения, Финляндия, Великобритания, Польша, Венгрия, Украина. Итак, всего 29 стран удостоились на Играх-2018 медалей, и 22 из них в своих рядах имели олимпийских чемпионов.

Первый год миновал

И вот подходит к концу первый послеолимпийский год. До следующих зимних Игр в Пекине-2022 остаётся три года. На первый взгляд, может показаться, что наши «зимники», вне всякого сомнения, прибавили в мастерстве. Хотя ряд наших легендарных мастеров так и не сумели морально восстановиться после незаслуженной клеветы и обвинений и решили расстаться с большим спортом, так и не сумев воплотить в жизнь свой высочайший, данный им природой и Богом, неординарный мастерский потенциал. Но на смену им подтянулась новая смена, за которой шлейфом не тянется «сочинский туман и умопомрачительные напитки господина Родченкова». Особенно хорошо эти новички зарекомендовали себя в лыжных гонках и в конькобежном спорте, удачно сложился эксперимент со сменой поколений в кёрлинге, шорт-треке, сноуборде, санном спорте.

Но, увы, на таком же плачевном уровне остались выступления наших горнолыжников, лыжных двоеборцев, прыгунов с трамплина и, увы, резко сдали биатлонисты, бобслеисты и, что особенно печально, фигуристы. У них сейчас подходит к концу чемпионат мира в Японии, и впервые может так случиться, что из двенадцати разыгрываемых наград россиянам может не достаться ни одной, что станет трагедией для всего российского спорта.

Но ещё больше волнует другой факт. Мы уже писали о том, что на весьма высоком уровне стартовали наши мастера на чемпионатах мира по лыжным гонкам и в коньках по отдельным дистанциям, где разыгрываются 26 золотых медалей среди мужчин и женщин. Но, увы, наши завоевали лишь титул чемпиона мира на дистанции 500 м среди конькобежцев. Да и в таких «золотообъёмных» видах олимпийской программы, как горные лыжи, биатлон, фристайл, сноуборд, где в общем зачёте разыгрываются 42 награды высшего достоинства, нам ныне достались три золотые медали. Добавим сюда две-три медали, которые могут достаться в других дисциплинах, и на сегодняшний день, имея условные 5-7 золотых наград, мы уступаем норвежцам, шведам, нидерландцам, американцам, канадцам, немцам.

Однако в ВАДА сейчас, как говорится, вовсю изучаются материалы, полученные из России за 2011-2015 годы, которые могут обрушить на головы наших спортсменов новые неприятности и санкции. Поэтому, возможно, так долго и подсчитываются годичные результаты. Теперь же нашим «зимникам», как, кстати, и «летникам», предстоит в оставшееся время до Игр в Токио-2020 и в Пекине-2022 усилить погоню за будущим «золотом» предстоящих чемпионатов мира, которое может трансформироваться в будущее олимпийское «золото», без которого, как говорится, отныне на спортивных аренах «и ни туды, и ни сюды»! К тому же не следует забывать о терапевтических допусках к приему различных лекарств, которые служат своеобразным видом допинга для иностранцев и напрочь преследуются, если в их принятии уличены россияне.