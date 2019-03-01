Дом, который построил Шлее

Реальная судьба одного из самых шикарных старинных зданий в Симферополе

Респектабельное трёхэтажное здание по улице Ленина, 17, в Симферополе является нынче памятником архитектуры. Это одно из самых крупных зданий дореволюционного времени в крымской столице. Возведено оно в 1907-1908 гг. на личные средства симферопольского купца, депутата Евпаторийского земства Константина Шлее (1866 — 1930). Более 110 лет миновало с той поры, но и сегодня старинный дом изумляет своей грандиозностью. Есть у дома и примечательная «биография», но краеведы и историки рассказывают о ней, увы, с ошибками...

Упорный труд вознаграждается

Для сооружения крупного здания в престижном районе Симферополя понадобились значительные средства. Основным источником дохода в семействе Шлее служила сельскохозяйственная деятельность в загородных имениях. Константин Шлее — старший сын преуспевающего купца, депутата Таврического губернского собрания Фердинанда Матвеевича Шлее (1841-1904). В юности Фердинанд учился в сельскохозяйственной школе Фейна, основанной в имении «Аскания-Нова», изучил там секреты земледелия и животноводства, обрёл навыки руководства аграрным хозяйством. Впоследствии он создал образцовые сельскохозяйственные предприятия в своих имениях «Чолгары» и «Чеботары» (ныне село Красное Симферопольского района и село Чеботарка Сакского района).

Матерью Константина была Анна Шнейдер, она скончалась в расцвете лет, оставив пятерых малолетних детей. Ещё при жизни отца Константин владел долей его имения «Чеботары» — вероятно, Фердинанд Матвеевич передал старшему сыну часть этого поместья в качестве наследства матери. Имение Константина назвали «Константиновка». Так же, как отец и дед, он выращивал сады, сеял зерновые, развивал животноводство. Благодаря усердному труду, на степных землях поместья (1478 десятин) возник цветущий оазис.

Константин был женат на купеческой дочери Ирине Васильевне Юрициной. Сын Дмитрий родился в 1895 году в имении «Константиновка» Евпаторийского уезда. Старшие дочери Наталья и Надежда, вероятно, родились там же. Сохранились сведения об их общественной деятельности того времени. С 1903 года К. Ф. Шлее состоял депутатом Евпаторийского уездного земского собрания, был избран казначеем Сакского комитета общества Красного Креста, попечителем церковно-приходской школы в селе Дмитриевка близ селения Саки.

Дом на Лазаревской улице

У Фердинанда Матвеевича Шлее было пять детей в первом браке и семь — во втором. Он умер в 1904 году, и, вероятно, все его дети получили приличное наследство. Похоже, он доверил Константину опекать своих болезненных детей от первого брака (Константин до конца своих дней содержал парализованную сестру). Так или иначе, но именно в тот период Константин Фердинандович выкупил в Симферополе большой участок земли, примыкавший к родительскому дому (ул. Пролетарская, 2; ныне дом надстроен, его занимает спорт-клуб «Кедр»). Новый земельный участок располагался в довольно престижной и оживлённой части города, на пересечении улиц Губернаторской и Лазаревской, напротив Городского сада, служившего местом культурных мероприятий и центром общественной жизни.

К. Ф. Шлее построил внушительное по размерам и респектабельное по облику трёхэтажное здание (ныне ул. Ленина, 17). Два этажа были отданы в аренду гимназии г-жи Станишевской, на третьем этаже разместилась семья К. Ф. Шлее. Часть здания арендовало Таврическое губернское акцизное управление, и в доме работали чиновники. По сути, это был доходный дом. Известно, что за аренду помещения гимназия платила домовладельцу 4500 рублей в год. При этом гимназия умело извлекала доход из арендуемого помещения и сдавала залы Женскому клубу и музыкальному кружку для проведения литературных и музыкальных вечеров.

Гимназия Станишевской

1 ноября 1905 года в Симферополе открылась четырёхклассная женская прогимназия, учреждённая учительницей Валентиной Александровной Станишевской. Учебное заведение размещалось в наёмном здании на улице Жуковского, затем арендовали более просторное помещение: двухэтажный дом Надежды Шлее на Греческой улице (ныне Одесская, 4). В сентябре 1907 года прогимназия была преобразована в семиклассную гимназию, а через год счастливые гимназистки устроились в самом престижном здании того времени, и новый дом Константина Шлее наполнился звонкими девичьими голосами.

3 ноября 1908 года председатель педагогического совета Харлампий Монастырлы докладывал попечителю Одесского учебного округа: «Гимназия г-жи Станишевской с начала текущего 1908-1909 учебного года перешла в частное, новое, вполне приспособленное под школьное помещение здание, во всех отношениях удовлетворяющее современным требованиям». В документах зафиксировано и время строительства здания, в протоколе педагогического совета от 15 октября 1908 года отмечено, что оно построено в 1907-1908 гг. по плану, составленному специально для гимназии. Действительно, в мае 1908 года городская управа выдала К.Ф. Шлее разрешение на строительство 1-этажной пристройки к дому, строительные работы близились к завершению.

Женская гимназия Станишевской стала одним из лучших учебных заведений полуострова. В 1909 году открылся дополнительный 8-й класс, где девушки обучались профессиям домашней учительницы и домашней наставницы. В 1913 году у Валентины Станишевской учились 346 гимназисток, обучение было платным.

Следует отметить, что гимназия располагалась в доме Шлее всего 12 лет: с 1908 по 1920 год. Лишь первые шесть лет прошли в атмосфере мирного времени, но в 1914 году началась война, затем последовали революция, Гражданская война, интервенция. 3 сентября 1920 года были выданы последние свидетельства об окончании гимназии В. А. Станишевской. В ноябре 1920-го в Крыму окончательно установилась советская власть, и частные учебные заведения прекратили существование. Дом Шлее национализировали.

В последующие годы здание занимали различные учреждения. Наиболее продолжительный срок там размещался историко-филологический факультет Крымского педагогического института, и бывший дом Шлее стал родным для многих крымских историков, проведших в его стенах студенческие годы. Ныне в здании размещается прокуратура Республики Крым. Примечательно, что в этом доме, являющемся интересным образцом архитектурного искусства, длительное время работают сотрудники крымского министерства строительства и архитектуры. Сегодня старинный дом остро нуждается в реставрации. И, вероятно, в относительно недалёком будущем реставрация состоится — во всяком случае, на днях у стен дома появились строительные леса.

Не запутайтесь «в трёх соснах»

Более десяти лет назад в газете появилась статья крымского историка, содержавшая недостоверные сведения о бывшем здании гимназии Станишевской. Ошибки опубликованы и в его книге. Благодаря Интернету, эту информацию копируют многие издания. Поскольку дом является объектом культурного наследия, то следует всё же внести ясность. Итак, по версии автора газетной публикации, гимназия открылась в 1870 году, но это неверно. Датой возведения здания указан 1901 год, это тоже неверно. Большая путаница возникла у автора в связи с выяснением, кто такой Шлее и где он жил. В итоге владельцем здания гимназии указан некий Александр Михайлович, но такого человека не существовало.

Причины этих ошибок понятны. Дело в том, что почти одновременно в Симферополе появились три разных здания, принадлежавшие трём разным владельцам с одинаковой фамилией Шлее. В 1901 году Александр Матвеевич Шлее купил у статского советника Розова просторный особняк с флигелем (ул. Губернаторская, 7, ныне Пролетарская, дом не сохранился). В 1900 году кандидат прав Матвей Матвеевич Шлее построил для своей семьи восхитительный двухэтажный дом по ул. Лазаревской, 13 (ныне левое крыло здания Института иностранных языков, ул. Ленина, 11). Кроме того, нотариус Франц Матвеевич Шлее приобрёл дом на улице Губернской, 22 (ныне Желябова). Список можно продолжить, поскольку каждая семья создавала свою обитель.

Печальный финал

После революционных событий жизнь Константина Шлее резко изменилась. Во время Гражданской войны погибла его дочь Надежда. В начале 1921 года расстреляли сына Дмитрия. Лишённый новой властью землевладений и домов, Константин Фердинандович жил в Симферополе в низком флигеле по ул. К. Либкнехта, 13. Он содержал парализованную сестру и растил двух внуков: детей погибшей Надежды. После всего пережитого был болен и почти полностью ослеп.

В 1930 году, когда в стране происходили процессы коллективизации и выселения бывших помещиков, Константина Шлее арестовали. Основанием служило его прошлое: использование наёмного труда для обработки земель в Евпаторийском уезде и нетрудовые доходы от сдачи домов в аренду. Как практиковали в то время, наказанием стала высылка в Сибирь. По рассказам его потомков, он трагически погиб где-то в пути следования, ныне неизвестно место его захоронения.

Сегодня, чтобы окончательно не угасла память, было бы уместно установить на фасаде его бывшего дома мемориальную доску с кратким текстом: «Бывший доходный дом купца К. Ф. Шлее. Время постройки 1907-1908 гг.».