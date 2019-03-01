На чём стоим?

Приобретение земельного участка собственником здания

Мы продолжаем публиковать ответы на наиболее распространённые вопросы, связанные с жизнью Крыма в российском правовом поле. Сегодня расскажем о приобретении земельного участка собственником здания. Ваш юрисконсульт — Артём Шабанов.

Исключительное право и кому оно положено

Распространены случаи, когда гражданин или организация приобретает (или уже имеет в собственности) здание или сооружение на земельном участке, находящемся в государственной или муниципальной собственности, но каких-либо прав на участок не имеет.

Пунктом 3 статьи 28 Федерального закона от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» предусмотрено: собственники объектов недвижимости, не являющихся самовольными постройками и расположенных на земельных участках, относящихся к государственной или муниципальной собственности, обязаны либо взять в аренду, либо приобрести у государства или муниципального образования указанные земельные участки, если иное не предусмотрено федеральным законом. По желанию собственника объекта недвижимости, расположенного на земельном участке, относящемся к государственной или муниципальной собственности, соответствующий земельный участок может быть предоставлен ему в аренду на срок не более чем сорок девять лет, а если объект недвижимости расположен на земельном участке в границах земель, зарезервированных для государственных или муниципальных нужд, — на срок, не превышающий срока резервирования земель, если иное не установлено соглашением сторон. Договор аренды земельного участка не является препятствием для выкупа земельного участка. Отказ в выкупе земельного участка или предоставлении его в аренду не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Таким образом, если при приватизации земельный участок не вошел в состав приватизируемого имущественного комплекса, то в силу указанных выше норм собственнику зданий, строений, сооружений предоставлено исключительное право: либо выкупить земельный участок, на котором расположен объект недвижимого имущества, либо пользоваться им на праве аренды.

Какие ограничения?

Для приобретения прав на такой земельный участок, собственник или все собственники (в случае долевой собственности) здания совместно должны обратиться в исполнительный орган государственной власти или орган местного самоуправления, уполномоченные на предоставление земельных участков. Не имеют права на такое обращение только лица, которые используют (или имеют право использовать) участок на условиях сервитута для прокладки, эксплуатации, капитального или текущего ремонта коммунальных, инженерных электрических и других линий, сетей.

Такие правила указаны в пункте 5 статьи 39.20 Земельного кодекса РФ.

Для приобретения прав на участок нужно подать список документов, указанный в подпункте 6 Перечня документов (Приказ Минэкономразвития России от 12.01.2015 № 1 об утверждении перечня документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов), подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов. Отказ в приватизации земельного участка часто связан с тем, что заявитель не предоставил все необходимые документы. В то же время согласно ЗК РФ уполномоченные органы не вправе требовать от заявителя предоставления дополнительных документов, за исключением документов, предусмотренных указанным выше перечнем.

Таким образом, право на приобретение в собственность земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, имеют все собственники объектов недвижимости, которые расположены на таких земельных участках, за исключением случаев, установленных ЗК РФ и федеральными законами. При этом право собственника строения на выкуп земельного участка не может быть ограничено наличием договора аренды на данный земельный участок.

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