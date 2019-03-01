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СоциумКультура, наука

Букет на память

Н. С. Моргун

Чем жил и о чем мечтал один из самых титулованных современных художников Крыма Николай Моргун

Корреспондентам «Крымского Телеграфа» довелось неоднократно лично встречаться с Николаем Сергеевичем. Такие встречи запоминаются на всю жизнь, потому что только общение с подобными личностями и можно назвать прикосновением к истории. 30 марта позапрошлого года его не стало. И сейчас остается только вспоминать...

Первое впечатление

Увы, самое первое, заранее запланированное интервью с Николаем Моргуном не состоялось. Тогда в местном филиале Национального Союза художников шла подготовка к мероприятию — выставке станкового рисунка. И Николая Сергеевича буквально разрывали на части. Что поделать, он был не только талантливым художником, но еще и авторитетным администратором. Ему присуждали почетные звания и вручали награды.

Целеустремленный человек. Разве такого отвлечешь журналистским лепетом о важности самопиара? Разве убедишь аргументами о том, что публикации помогают войти в историю (тем паче, что разговариваешь с человеком, который сам творит историю живописи на полуострове, руководствуясь своими знаниями, опытом и вкусом)? Одним словом, проявлять журналистскую назойливость в отношении Моргуна было бесполезно. Пришлось менять тактику — отвлечь Николая Сергеевича на минутку и напроситься в гости в святая святых, в мастерскую художника. Ведь, как бы ни было это банально, лучше один раз увидеть картины, чем сто раз услышать их автора.

Родовое поместье

В мастерской, затерявшейся в частном секторе окраинной Украинки (район Симферополя) цвели розы. На многочисленных картинах, расставленных вдоль стен. Красота такая, аж дух захватывает. Но всяких там экзальтированных восторгов Николай Сергеевич не терпел, сразу пресекал: «Не стоит произносить громких слов. Эпитетов великий — знаменитый — маститый» достойны лишь классики, такие как Серов, Суриков, Врубель, Коровин..." Неужели такой скромный? Или лукавит? Ведь таких званий, как заслуженный деятель искусств республики и лауреат премии Крыма, просто так не присуждают... «Это еще что! — оживился Николай Сергеевич. — В свое время получить членство в Союзе художников СССР было посложнее, чем кандидатскую диссертацию защитить, — столько инстанций пришлось пройти. И что это дает? Ну, может быть, какое-то моральное удовлетворение. Творческий человек никогда не станет оценивать коллегу по количеству регалий. Среди художников принята своя „табель о рангах“... А у меня титул один — я педагог».

Богатые наследники

На протяжении двадцати восьми лет, с 1973 по 2001 год, Николай Моргун преподавал в Симферопольском художественном училище имени Самокиша. На его счету как минимум тринадцать выпусков. Вместе со студентами он не единожды устраивал выставки в Симферопольском художественном музее. Почти все его дипломники поступили в институты Москвы, Санкт-Петербурга, Киева...

Кого же из своих многочисленных учеников он считал самым-самым? «Кто из студентов выделялся талантом? О таланте можно будет говорить позже, когда пройдет больше времени. А так, просто способные. Все. В принципе из любого человека настоящий педагог сделает художника. Другое дело, каков будет уровень мастерства. В живописи как в спорте — для каждого устанавливается своя предельная высота планки...»

Студенты уважали своего наставника. Уважали и страшно боялись того момента, когда учитель вдруг брал в руки кисть и начинал править работу. Правда, такое случалось редко. Николай Сергеевич с трепетом относился к творческой индивидуальности студентов, поэтому старался ограничиваться словами. Что говорил? Да то, что положено: «Главное в живописи положить цвет на форму. А потом, когда идет прорисовка деталей, важно не утратить цвет, не „пересушить“ картину...»

По его картинам в пору было изучать географию

Своя тема

Сам Николай Моргун признавался, что уже и не помнит, когда решил стать художником. Просто всегда хотел и любил рисовать. Окончил Симферопольскую художественную школу, затем Крымское художественное училище имени Самокиша, в то время одно из лучших в стране, поступил в Киевский художественный институт. Учителями Николая Моргуна были выдающийся представитель соцреализма, народный художник СССР

В. Г. Пузырьков, автор хрестоматийных полотен «Непокоренные» (1946) и «Черноморцы» (1947), и народный художник УССР А. И. Пламенецкий. А вот духовным наставником Николай Сергеевич считал

Ф. З. Захарова — живописца, которого люди, далекие от искусства, иногда называют просто — «тот, кто писал крымские ночи».

В 1964 году Николай Моргун пошел служить в армию. Но и там он находил время для рисования, следуя принципу: «ежедневно хотя бы по два-три часа посвящать любимому делу». Поэтому недосыпал, но сумел за армейский период создать 1200 (!) работ.

Однако, художника, пусть даже одаренного природой, трудно считать состоявшимся, если у него нет своей темы. Для Николая Сергеевича таковой были натюрморт и пейзаж, которыми он увлекся в середине 80-х. В его мастерской вне зависимости от времени года можно было увидеть праздничную сирень, аристократичные белые и страстные красные розы... А по его пейзажам впору было наглядно изучать географию: Сочи, Суздаль, Ленинград, Пушкино, Керчь, снова Ленинград, Алупка, Пятигорск, Донбай, Ялта, Балаклава...

Как-то его «Цветущий Симеиз» увидели крымские астрофизики перед поездкой в Исландию на симпозиум. Уговаривали долго и не отстали, пока не получили, что хотели, — увезли частичку родного Николаю Моргуну Крыма в далекую северную страну.

Таланты и поклонники

Его знали и уважали, хоть саморекламой Николай Моргун никогда не занимался — «некогда, не до этого, да и не нужно». Трудно было не согласиться. Действительно, не нужно. Ведь талант штука настолько неординарная, что утаить его невозможно, как, впрочем, невозможно и забыть. Настоящий талант — больше жизни. Потому многие любители настоящей живописи и при жизни художника, и теперь, лишь раз увидев полотна кисти Николая Моргуна, не хотят расставаться с ними никогда. Это приобщение к прекрасному, постижение мечты, искренние эмоции и память.

Евгения ПРИЙМАК
Фото Архив «КТ»
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 521 от 22 марта 2019 года

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Просмотров: 108 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 08:00

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