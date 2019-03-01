Завидуй молча

Какими способами самые богатые люди планеты зарабатывают состояния

По статистике и сложившейся на протяжении веков традиции, среди богатых людей представители сильной половины человечества занимают лидирующие позиции. Больше их и в количественном соотношении — целых 89 процентов против скромных 11, приходящихся на долю женщин. И, кажется, мужчины, не намерены сдавать позиции. Скорее наоборот. Согласно 33-му ежегодному рейтинг, опубликованному американским журналом Forbes в 2019 году среди богатейших людей мира стало на 13 женщин меньше. Если в прошлом году число представительниц прекрасного пола было рекордным — 256 участниц, то сейчас их всего 243.

Пальма первенства

Лидером рейтинга Forbes на этот раз стал глава Amazon Джефф Безос. Уже второй раз подряд. Его состояние издание оценило в $112 млрд, что значительно больше, нежели у богача номер два Билла Гейтса — $90 млрд. Впрочем, хочется надеяться, что основатель Microsoft не в обиде, ведь до наступления в минувшем году «эры Безоса», умудрился пребывать на вершине успеха целых 12 лет кряду.

Самой богатой женщиной планеты признана наследница французской косметической империи L’Oreal Франсуаза Бетанкур-Майерс с состоянием в $49,3 млрд. Майерс является единственной дочерью Лилиан Бетанкур, которая также являлась наследницей — фирму она получила от отца. В 2011-2012 годах она занимала 15-ю строчку рейтинга Forbes, в 2013, обладая капиталом 30 млрд долларов, вошла в десятку, заняв 9-е место, но в следующем году, несмотря на рост капитала (34,5 млрд долл.), была оттеснена на 11-е место. В списке Forbes 2015 Лилиан Бетанкур занимала 10-е место с капиталом 40,1 млрд долларов, в рейтинге 2016 года опустилась на одну позицию и занимала 11-е место с капиталом 36,7 млрд долларов. По предварительной оценке на начало 2017 года, несмотря на прирост капитала, Бетанкур понизила свою позицию в рейтинге и в январе 2017 занимала 14-ю строчку списка (капитал 37,6 млрд долларов). Лилиан Бетанкур умерла 21 сентября 2017 года в почти 95-летнем возрасте. И честь входить в рейтинги Forbes досталась ее дочери Франсуазе — сегодня она 15-я в общем списке.

Интересно, что в уже в следующем году лидеры и мужского, и женского рейтингов могут смениться. Причем в качестве угрозы их первенству выступает один и тот же человек — жена Джеффа Безоса Маккензи.

Развод на деньги

Всё дело в том, что Джефф Безос был пойман на обмене интимными фотографиями с некоей актрисой Санчес. После того, как разразился настоящий амурный скандал, Маккензи инициировала бракоразводный процесс. При этом она испытывает вовсе небеспочвенные надежды отсудить половину состояния мужа. А это ни много ни мало $56 млрд. Если ей удастся получить всё, что она требует, то именно Маккензи Безос станет самой богатой женщиной планеты, в то время как ее муж утратит позиции мирового лидера всерьёз и надолго.

Это расторжение брака может стать самым дорогим разводом в истории. Хотя примеров того, как после окончания семейной жизни к прекрасным половинкам переходят немалые состояния предостаточно.

Так, в 2014 году мир был шокирован суммой, которую согласно постановлению суда Женевы должен был выплатить жене российский олигарх и владелец европейского футбольного клуба AS Monaco Дмитрий Рыболовлев (на тот момент 119 место в мировом рейтинге Forbes). Елена просила $6 млрд из $12,8 млрд состояния своего экс-супруга, но ушла «лишь» с $4,5 млрд. Елене также досталась недвижимость в Швейцарии, украшения и другое имущество на сумму $563,5 млн. Однако в июне 2015 года суд высшей инстанции сократил сумму отступных в 7 раз — до $604 млн.

Наделал много шума и развод Алека и Джослин Вильденштейн, той самой Джослин, что перенесла множество пластических операций, чтобы выглядеть как кошка или как тигрица. В ходе развода в 1997 году нью-йоркская светская львица получила $2,5 млрд сразу и по 100 млн ежегодно в течение последующих 13 лет.

Своими силами

Но, к счастью, женщины зарабатывают не только благодаря мужским слабостям.

К примеру, самым молодым участником рейтинга Forbes в истории признана 21-летняя Кайли Дженнер, представительница богатого на таланты семейства Кардашьян. Десятизначная сумма у нее появилась даже в более молодом возрасте, чем в свое время у 23-летнего Марка Цукерберга. К успеху Кайли помогли прийти две любимые всеми девушками вещи — косметика и селфи. Ей принадлежит бренд Kylie Cosmetics, продукция которого стала значительно лучше продаваться после того как Кайли придумала интересную фишку — стала появляться в магазинах-дистрибьюторах, где раздавала автографы на собственной продукции и делала селфи с поклонниками, получившиеся фото она размещала в соцсетях. Сегодня компанию Дженнер можно оценить в $900 млн.

В рейтинг богатейших людей мира по версии Forbes с состоянием $1 млрд вошла и такая вполне самодостаточная дама, как Сафра Кац. Она скрывается от прессы и когда-то неохотно стала вторым CEO гиганта программного обеспечения Oracle. Несмотря на то что Кац принадлежит менее 1% компании, ее опционы, — а это большая часть состояния топ-менеджера — позволили гендиректору Oracle попасть в верхний 1% населения планеты.