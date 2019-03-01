Перу глазами крымчан

Земля, некогда принадлежавшая культурам Паракаса, Наска, Вари, инкам, как и Крым, всё ещё полна загадок и щедра на сюрпризы

Путешествия в Перу похожи на матрешку: откроешь ее, а там — новая фигурка. Страна эта — не только Лима, Куско, Мачу-Пикчу, Титикака, но еще и множество других удивительных мест и местечек. В отличие от Крыма и во многом благодаря сухому жаркому климату, на юге страны на территории пустыни Наска прекрасно сохранились следы древних цивилизаций, и наш путь на этот раз лежал именно туда.

Аквадукты

— Оль, выходи быстрее, что-то покажу, — это мой беспокойный супруг (к слову, крымчанин, житель Евпатории). Выбегаю из гостиничного номера в холод, как же зябко!

— Смотри, это Южный Крест.

Послушно смотрю на небо, точно, он самый, самое маленькое созвездие из 88-ми. Четыре его звезды составляют крест, виден Южный Крест только в Южном полушарии. Так и мы сейчас в Южном. Мы в Перу...

Удивительным открытием для нас стали каналы-дренажи Кантайок, сделанные из камня и дерева уаранго, собирающие воду из подземных источников. Создалось впечатление гигантской гидравлической системы, состоящей из туннелей, каналов, колодцев и спиралей. Уходя на глубину до 12 метров, через определенное расстояние дренажи открываются спиралевидной ступенчатой каменной воронкой — «глазом», которая позволяет спуститься и войти внутрь канала. Именно эти постройки — основной источник воды для местных жителей. Забавно, что кандидаты в органы местной власти с завидным постоянством обещают решить проблему с водой, а воз и ныне там. Одно бесспорно, древние аквадукты, воплощение Знаний древнейших цивилизаций или всё же построенные 1250-3000 лет назад во времена культуры Наска, как утверждает нынешняя история, функционируют до сих пор. Возможно, и крымский колодец Тик-Кую на южном склоне Чуфут-Кале, кстати гораздо более глубокий, тоже только часть подземной системы водоснабжения крепости.

Ика

Ика издавна известна экскурсиями-дегустациями перуанского крепкого алкогольного напитка со странным для русского уха названием «писко» и означает оно на языке местных индейцев кечуа «летящая птица». Кстати, чей именно напиток имеет право на такое название, является предметом спора двух стран — Перу и Чили. Традиционно для его изготовления используют мускатные сорта винограда, которые в виде виноградного сусла однократно дистиллируются и только после 3-6 месяцев выдержки напиток готов. Крепость его-43 % об, перуанский писко водой не разбавляется. На вкус мой, избалованный винами Крыма, что-то вроде мускатного самогона, но как сувенир из Перу — символично. Кстати, будете в Перу, обязательно купите шоколадные конфеты ручной работы с начинкой из орехов пекан, не пожалеете.

В самом же в центре Ики есть неприметный частный музей. Когда-то доктору Кабрера, основателю музея, за удачное лечение диабета пациент подарил камень с выгравированными рисунками. Изображения на нем оказались неординарными до такой степени, что доктор начал собирать коллекцию образцов, считая их своего рода библиотекой, и увлекся настолько, что создал свою собственную картину происхождения мира.

Без сомнения, техника рисунков уникальна. Кажется, наносили их, когда камни были... мягкими как пластилин или же искусный художник использовал особенный карандаш, способный оставлять глубокий след, иначе не объяснить ни детальную прорисовку, ни округлые контуры изображений. И сами рисунки не просты, на них-операции по пересадке органов, одомашненные динозавры рядом с человеком, контуры древних материков, сцены наблюдения небесных тел. Уходить не хотелось совсем...

Каньон «Потерянных»

Побывав в Большом Каньоне Крыма, объехав самые известные каньоны США, посетив самый глубокий в мире каньон Колка, заглянули мы и в каньон «Потерянных», который привлек нас своим названием.

Спуск по склону горы, потом переход по сухому руслу реки. Золотые ручейки песка блестят под ногами. На мой вопрошающий взгляд наш гид отвечает, что песок этот и на самом деле золотой, только уж слишком мало в нем золота. И вот он сам, каньон с карамельными склонами и площадкой высохшего водопада с чашей, слегка заполненной водой в центре. Красив!

Линии Наска

Уж чем и знаменита пустыня Наска, так это своими геоглифами, геометрическими и фигурными. Кстати, «наска» переводится как «страдающий», это название местному народу дал его завоеватель, воинственное племя Вари.

Маленькие 8-местные самолетики предлагают полет над пятьюстами квадратными километрами, именно такая площадь занята геоглифами. Билеты уже в руках, ожидание скрашено покупкой сувениров. И вот долгожданный момент взлета, а в иллюминаторе — линии и треугольники, абсолютно ровные, как будто их расчертили одним широким взмахом.

Есть версия, что цивилизация Наска устроила здесь обсерваторию, ведь расположение линий связано с солнцем, луной, планетами и созвездиями. Объяснена и техника создания геоглифов: с почвы срезался верхний, потемневший слой и складывался здесь же, вдоль образовавшейся светлой полосы, создавая валик более темного цвета. Линии называют и самым огромным календарем мира, и гигантской книгой об астрономии, и даже одним из способов планирования семьи. Но отчего-то, увидев линии своими глазами, мне совсем не верится ни в обсерваторию, ни в простоту техники линий. С высоты — полное ощущение гигантского космодрома. Фигуры колибри, обезьяны, собаки, кондора... Самoе маленькое изображение — паук, 46 метров, самое большое — пеликан, 285 метров. Кто, когда и зачем их создал? Вопросы, на которые ответа нет.

Совсем недалеко от Наска есть совершенно жутковатое местечко — некрополь Чаучийя. В открытых могилах древнейшие мумии сидят, совсем как эмбрионы в материнской утробе, в «фетальной» позиции и в коконе из пестрых тканей, пропитанных смолами. Невероятно длинные волосы обитателей глиняных могильников заставляют усомниться в официальной версии: совсем не землепашцами и не охотниками были они, а видимо, шаманами. Не сговариваясь, мы просим у мумий прощения за нарушение вечного покоя. Внезапный жаркий ветер c клубами песка — вместо ответа, и мы спешим к выходу.

Уакачина

Этапы ралли Париж — Дакар сейчас проводятся именно здесь, в Перу, в дюнах Уакачины. Уакачина — это самый настоящий оазис среди пустыни, с озером и пальмами. Местное население разношерстно — от продавцов, живущих за счет туристов, до просто бедного люда.

Кажется, всё вокруг — одна большая пустыня. Горы, огромные горы песка. Песок везде, назойливо залезает в каждую щелку. Я заматываюсь в платок, стараясь закрыть всё — волосы, рот, шею, даже частично — солнцезащитные очки. Мы едем на багги по песчаным дюнам, едем — это мягко сказано. Мы поднимаемся вверх и летим вниз, вверх и снова вниз. Сэндбординг — катание на досках с дюн, местное развлечение. Слушаю краткий инструктаж и уже лечу с горы. Солнце, песок, скорость! Местная детвора тоже катается, но с маленькой горки. Совсем как у нас зимой на санках.

Паракас

Дословный перевод названия этого города — «дождь из песка», точно так же до сих пор называют и песчаное торнадо. Паракас понравился. Маленький, «карманный» городок, необычайно уютный, почти домашний. Набережная с пеликаньим шоу. Предприимчивые местные жители за небольшую плату разрешают кормить пеликанов и делать фотографии. И пеликаны подыгрывают, позируют от души. Мелкие магазины с сувенирами на любой вкус и платками типа шалей, с шерстяной нитью или нитью из хлопка, ведь Паракас издавна славился именно тканями. В местных музеях есть их древние экземпляры. Яркость рисунка не померкла до сих пор, а сложность исполнения впечатляет.

С самого раннего утра отправляются лодки на острова Байестас, которые имеют статус национального заповедника. И знаменитое «гуано», которым правительство Перу заплатило весь свой внешний долг, причем два раза за всю свою историю, родом отсюда, с островов. Представьте, слой его в те времена доходил до 70 метров!

На одной из таких лодок оказались и мы. На скалах с невероятными гротами и сквозными проходами царственно возлежали морские львы. Морские звезды, красиво изогнувшись, прилипали к скалам. Множество птиц, производителей «гуано», самых разных пород и окраски, невозмутимо наблюдали за нами.

Посетили мы и развалины города Кауачи, и то, что осталось от когда-то окрашенного в красный цвет Тамбо-Колорадо, не переставая сравнивать увиденное с пещерными городами Крыма. Вы удивитесь, но осталось ощущение того, что и в Перу, и в Крыму народы той эпохи, возводя городские стены, храмы, подобия пирамид, использовали руины чего-то более древнего и монументального.