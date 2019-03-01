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Сильные телом и духома

В Крыму прошла казачья Спартакиада

26 марта в Симферополе состоялась Спартакиада казачьей молодёжи допризывного возраста. Организатором спортивного мероприятия выступило Крымское окружное казачье общество Войскового казачьего общества "Черноморское казачье войско" при поддержке Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым и ГБОУ ДО РК «Крымпатриотцентр».

Перед началом соревнований протоиерей Андрей Ельников, настоятель храма Казанской иконы Божией Матери, прочитал молитву и благословил участников - кадетов и воспитанников первичных казачьих обществ Крыма. Само мероприятие проходило в двух возрастных категориях - 10-12 лет и 14-17 лет. Подростки показали свои навыки в стрельбе из пневматической винтовки, разборке АКМ и строевой подготовке. Также участники продемонстрировали спортивную подготовку, выполняя упражнения на гибкость, отжимаясь и подтягиваюсь на перекладине. В рамках соревнований надо было показать и свои знания основ православия.

По словам организаторов, главной задачей Спартакиады является физическое и духовно-нравственное воспитание молодёжи, повышение престижа военной службы у подростков, а также совершенствование навыков действий в экстремальных ситуациях. Кроме того, мероприятие позволяет оценить физическую подготовку граждан допризывного и призывного возрастов к военной службе с параллельным выполнением нормативов ГТО. По завершению основной части мероприятия состоялась церемония награждения. В качестве поощрительного приза все участники получили шапки-кубанки.

Нина АРХИПОВА
Фото В. Зайцев

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Просмотров: 133 |   Комментарии (0) Дата публикации: Вчера, 21:04

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