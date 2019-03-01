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Байки, сонеты

Самые дорогие сигареты

Весьма скандальный случай произошёл в Севастополе, в одной из воинских частей Черноморского флота. Один из офицеров применил насилие к подчиненным. А именно — в ночь с 23 на 24 мая 2018 года капитан-лейтенант – командир БЧ-4 войсковой части 87723, находясь в состоянии алкогольного опьянения, желая добиться надлежащего несения вахтенной службы подчиненными военнослужащими, применил к ним насилие, а именно: заставил матроса К., курящего во время несения вахтенной службы, съесть имеющиеся при нем сигареты, а затем нанес ему множественные удары кулаками, одетыми в боксерские перчатки. Также офицер нанес аналогичные удары старшему матросу, спящему на посту и не осуществлявшему своевременные доклады, и его сослуживцу, который нес вахту на другом посту. Но это не сошло ему с рук, в прямом смысле. Дело дошло до суда, и на днях Севастопольский гарнизонный военный суд признал офицера виновным в превышении должностных полномочий (он признал себя виновным и раскаялся в содеянном, дескать лишь «хотел добиться надлежащего несения вахтенной службы») и назначил ему штраф — 55 тысяч рублей.

Художник Артём Куркин
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 522 от 29 марта 2019 года

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Просмотров: 327 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 14:48

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