Говорят, что... симферопольцы просят установить светофор

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Жительница крымской столицы Катя Р. обратилась с криком о помощи: «Подскажите, пожалуйста, куда обратиться и как правильно это сделать, чтобы это было действенно, по поводу установки светофора на пересечении улиц Генерала Васильева и Данилова. Я думаю, многие поддержат, что наличие светофора там просто горит уже много лет. Невозможно ни выехать, ни заехать! Прут по главной, ведь это так сложно быть взаимно вежливыми, остановиться и пропустить две выезжающие или заезжающие машины! Водителям приходится выжидать момент, чтобы быстренько проехать, что приводит к аварийным ситуациям».