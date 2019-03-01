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В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... симферопольцы просят установить светофор

Жительница крымской столицы Катя Р. обратилась с криком о помощи: «Подскажите, пожалуйста, куда обратиться и как правильно это сделать, чтобы это было действенно, по поводу установки светофора на пересечении улиц Генерала Васильева и Данилова. Я думаю, многие поддержат, что наличие светофора там просто горит уже много лет. Невозможно ни выехать, ни заехать! Прут по главной, ведь это так сложно быть взаимно вежливыми, остановиться и пропустить две выезжающие или заезжающие машины! Водителям приходится выжидать момент, чтобы быстренько проехать, что приводит к аварийным ситуациям».

Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 522 от 29 марта 2019 года

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Просмотров: 254 |   Комментарии (0) Дата публикации: Вчера, 18:51

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