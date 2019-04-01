В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... в евпаторийской больнице не могут починить лифт Не пожелавший представиться житель курортной Евпатории сетует: «Хочу обратиться к администрации города Евпатория и к руководству взрослой поликлиники. В поликлинике уже несколько месяцев не работает лифт. Я пытался обратиться к руководству поликлиники на месте, но меня не приняли. Дело в том, что там много пожилых людей с заболеваниями сердца и сердечной недостаточностью. Для них подняться на третий этаж непосильная задача, людям становится плохо – одышка, головокружение. Я понимаю, что многим всё равно на пожилых людей. Но честно, это страшно, смотреть на слёзы стариков...» Фома СЛУХАЧЁВ

Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 522 от 29 марта 2019 года Еще статьи: Говорят, что... на Балаклавской ждут повторения трагедии? Говорят, что... в Севастополе открыто вовлекают в секты Говорят, что... работать некому Говорят, что... забыли о вывозе мусора Стариков отрезали от цивилизации