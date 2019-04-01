В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... в Симферополе торгуют краснокнижными растениями Говорят, в крымской столице стихийные торговцы открыли сезон торговли эндемиками Крыма. В частности, в районе улиц Козлова и Севастопольской запросто можно приобрести букетик прострела крымского, или, как его еще называют, сон-травы. Растение внесено в Красную книгу Крыма и входит в Красный список Европы. Некоторые продают растения для посадки. То есть в естественных местах произрастания их выкапывают с корнями, чтобы «не теряли товарный вид». То, что при этом «товарный вид» может потерять полуостров, предприимчивых торгашей совершенно не заботит. Фома СЛУХАЧЁВ

Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 522 от 29 марта 2019 года Еще статьи: Охотники на «цветочек аленький» В маршрутках торгуют наркотой? Продают «неправильные» билеты? Готовимся к осенним посадкам Елки от симферопольской мэрии