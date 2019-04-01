В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время
Говорят, что... открыли охоту на отечественные авто
Говорят, в Старом городе крымской столицы некие личности открыли сезон охоты на автомобили марки ВАЗ, зачастую на старые. У оставленных без присмотра мастодонтов отечественного автопрома разбивают фары и извлекают оттуда лампочки и прочие внутренности. Кто этим промышляет, работники СТО, потерявшие надежду раздобыть законным путем для своих клиентов уже снятые с производства запчасти, или кустарные сборщики новогодних гирлянд, пока не выяснено.
Фома СЛУХАЧЁВ Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 522 от 29 марта 2019 года
Комментарии к статьям отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции сайта может не совпадать с точкой зрения авторов комментариев. Редакция сайта не отвечает за достоверность таких комментариев и выполняет исключительно роль носителя. Почта для связи: admin@ktelegraf.com.ru