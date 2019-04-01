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Говорят, что... открыли охоту на отечественные авто

Говорят, в Старом городе крымской столицы некие личности открыли сезон охоты на автомобили марки ВАЗ, зачастую на старые. У оставленных без присмотра мастодонтов отечественного автопрома разбивают фары и извлекают оттуда лампочки и прочие внутренности. Кто этим промышляет, работники СТО, потерявшие надежду раздобыть законным путем для своих клиентов уже снятые с производства запчасти, или кустарные сборщики новогодних гирлянд, пока не выяснено.