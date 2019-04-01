«Соловьи» под ударом: проверка или снос?

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Что 1 апреля ждёт севастопольский рынок «Соловьевские склады»

На минувшей неделе севастопольские СМИ опубликовали информацию о том, что якобы грядет зачистка торговой площадки, известной в народе как «Соловьи». Вместе с этим севастопольские предприниматели говорят, что слышали не о сносе рынка как такового, а о некоем наведении порядка на нём. Но, как бы то ни было, в городе снова запахло скандалом. Мы решили разобраться.

На пике эмоций

Говоря об уничтожении рынка «Соловьёвские склады», журналисты ссылаются на пост, опубликованный несколько дней назад в одной из групп в социальных сетях. В нем некая предприниматель Светлана Сорокина пишет о возможном скором захвате рынка: «Под ударом с сегодняшнего дня Соловьи! Начался откровенный захват Соловьевского рынка, полиция принимала в этом живейшее участие! Весь рынок обклеен предупреждениями! Первоапрельская шутка Овсянникова, который уничтожает рынки, мелких предпринимателей, дерибанит город! Сколько можно? Буду обращаться к Путину, буду обращаться в Генпрокуратуру! Сколько можно терпеть этот беспредел?» — гласит эмоциональное сообщение.

К данному посту также прикреплено уведомление, в котором говорится о том, что предпринимателям необходимо предоставить до 1 апреля документы, подтверждающие законность размещенных на территории рынка торговых точек и павильонов, в противном же случае данные объекты могут быть демонтированы. Сами же предприниматели сетуют на отказ правительства города продлевать договоры аренды. В одном из комментариев к посту жительница Севастополя Светлана Чабаненко пишет о невозможности узаконить торговую точку и внести ее в схему НТО. «Я такую бумажку на свой МАФ получила больше года назад. С сентября его нет. А простоял он на своем месте больше 15 лет. Я не первый хозяин. И всё было законно, и налоги платились, и аренда продлевалась много раз. А незаконным он стал при нынешней власти, которая вообще никому не продлила договоры. А когда нам предложили поучаствовать в конкурсе, минимальная цена на аренду была объявлена в 60 раз выше, чем при Украине. При этом договор только до конца года», — пишет она.

В своем сообщении вышеупомянутая Светлана Сорокина также рассказала о том, что недавно на рынок приехала администрация города, несколько полицейских машин и, не заходя в торговые точки, неизвестные товарищи на скотче развесили со стороны улицы уведомления на каждом объекте. «Предупредили, в общем, что всех нас ждут по указанному адресу, иначе 1 апреля, если мы сами не уберемся, нас уберут бравые ребята! А теперь вы мне скажите — подобные действия властей законны?» — вопрошает женщина.

«Никакого кипиша»

Но так ли всё страшно на самом деле? Наши источники данную информацию не подтвердили.

К примеру, предприниматель Александр, работающий на рынке, рассказывает: «Никакого захвата нет и не будет. Мы работаем спокойно, никто не собирается сносить рынок, наш магазин, наоборот, расширяется, мы добавляем еще один магазин, добавляем витрины, и мы такие — не единственные. Напротив ведется ремонт, рынок работает, и ничего ему не угрожает. У нас всё нормально, стабильно работает, никакого „кипиша“, никаких разговоров, вообще ничего».

Также наш источник среди предпринимателей, торгующих на «Соловьях», пояснил, что возможная проверка затронет лишь незаконные постройки, размещенные на рынке, — ларьки и подобные объекты. «Данные уведомления касаются лишь незаконных строений. Их владельцев предупреждали и им выдавали уведомления. Все остальные стационарные объекты к этому не имеют никакого отношения», — сообщил источник «КТ».

Вместе с этим руководитель главного управления потребительского рынка и лицензирования Севастополя Вадим Кирпичников рассказал о том, что, по имеющейся у них информации, на рынке появились новые нестационарные торговые объекты, и их ожидает проверка, но задач по демонтажу объектов нет и не было, речь идет лишь о наведении порядка на данной территории.

Вадим Кирпичников:

«Предприниматели, имеющие договорные отношения с собственником земельного участка, в спокойном порядке должны предоставить нам в управление документы, чтобы мы знали, на каких основаниях и договорных отношениях они там находятся. Я надеюсь, что они не платят деньги „в черную“. Как только они предоставят указанные документы, мы их уведомим, каким образом действовать дальше».

Напомним, что по закону нестационарные торговые объекты, даже если они находятся на частной территории, должны входить в схему НТО, утвержденную городскими властями. Только за прошлый год, благодаря нестационарным торговым объектам, бюджет города пополнился более чем на 100 млн рублей, и это при том, что доходы от НТО в 2016 году составляли всего 4 млн. В настоящее время в городе уже утверждена схема размещения нестационарных торговых объектов, которая будет действовать до 2025 года, и именно на такой срок и заключались договоры с предпринимателями. Действующая схема предполагает 1,3 тысячи торговых точек, в тот время как ранее их было 2,5 тысячи. Таким образом, за 2018 год власти Севастополя выявили более 1,5 тысячи незаконных НТО.