«Рассчитываем на деньги»

Неожиданные и долгожданные решения крымских депутатов

Республиканские власти планируют сбыть с рук очередной легендарный объект — бывшую знаменитую государственную дачу «Глициния» на ЮБК. Об этом в ходе очередного заседания сессии Государственного совета РК сообщил спикер крымского парламента Владимир Константинов: «Объект интересный, думаю, проблем с его реализацией быть не должно. Есть его оценка. Мы на эти деньги уже рассчитываем».

Распродажа

За «Глицинию» республиканские власти просят сравнительно недорого (во всяком случае, по крымским меркам) — объект оценили в 1 млрд руб. Пансионат расположен в посёлке Нижняя Ореанда — на самом берегу моря. В состав комплекса входят бывшие госдачи № 1 и № 2, где с 1956 по 1989 годы отдыхали и работали первые лица советской номенклатуры, в том числе Никита Хрущёв, Леонид Брежнев, Юрий Андропов и Михаил Горбачев. В украинские времена «Глициния» принадлежала госуправлению делами президента Украины. Словом, место исключительно приличное. Но расставаться с ним властям не жаль — бюджету конкретные деньги сейчас нужнее, нежели балласт в виде старинной недвижимости.

Кстати, в ходе заседания были приняты и другие важные имущественные решения. В частности, парламент дал Совету министров согласие на продажу с открытого аукциона недвижимого имущества двух пансионатов в Алуште: «Днепр» и «ХИИТовец». Речь идёт о достаточно крупных комплексах: в первый входит 19 объектов, во второй — 5.

Поводы для радости и болевые точки

В качестве приглашённого докладчика в ходе заседания выступил министр внутренних дел по РК Олег Торубаров — он рассказал народным избранникам о криминогенной обстановке в республике. По словам главы крымского МВД, в прошлом году на территории полуострова было зарегистрировано 22,4 тыс. преступлений, в том числе 4,5 тыс. тяжких и особо тяжких. В результате преступных посягательств погибло 387 человек. Здоровью 517 лиц причинён тяжкий вред. Кроме того, сотрудниками ОВД выявлено 880 преступлений в сфере экономики, в том числе 272 — в крупном и особо крупном размере, 218 — коррупционного характера и 29 — налоговых. Выявлено 381 преступление, связанное с незаконным оборотом оружия и боеприпасов.

Что касается общественно-политической ситуации в республике, то она, по словам Торубарова, остаётся относительно стабильной и не оказывает существенного влияния на криминогенную обстановку.

Также в ходе заседания выступил депутат Госсовета Игорь Полищук. Он был избран по Гвардейскому одномандатному округу Симферопольского района, так что в своём докладе говорил в основном о проблемах и радостях вверенного ему муниципалитета. Начал с хорошего. По словам парламентария, на сегодняшний день заключено 18 инвестиционных соглашений на сумму около 7 млрд руб., реализация которых позволит создать более тысячи новых рабочих мест. Кроме того, доходная часть бюджета Симферопольского района по собственным поступлениям в 2018 году составит около 553 млн руб., что по сравнению с 2015 годом больше на 496 млн, то есть в девять раз. Действительно, впечатляющий прогресс.

Игорь Полищук:

«За четыре года было построено два модульных детских сада на 180 мест в посёлке Гвардейское и селе Тепловка, реконструированы стационарные детские сады в сёлах Пожарское — на 260 и Солнечное — на 120 мест. Кроме того, в рамках сотрудничества из бюджета Ленинградской области были выделены средства на ремонт детских садов в посёлке Школьное и селе Новоандреевка. Всё это дало возможность сократить очерёдность в дошкольные учреждения на 1100 человек. До 2021 года в детских садах планируется создать тысячу дополнительных мест».

Обозначив положительные моменты в жизни района, Игорь Полищук перешёл к более унылым пунктам повестки: «болевым точкам, создающим определённую социальную напряжённость среди местного населения». Речь идёт о детском садике в селе Красная Зорька на 250 мест, для строительно-монтажных работ в котором не хватает 73,3 млн руб. Кроме того, в катастрофическом состоянии находится подстанция скорой помощи № 8 в посёлке Гвардейское. Необходимо провести реконструкцию помещения и привести его в соответствие с федеральными стандартами и нормативами. Депутат обратился к парламентариям и профильным ведомствам республики с просьбой о содействии в решении данных вопросов.

Помимо этого, жители муниципалитета часто жалуются на плачевное состояние тротуаров и дорог в сёлах, качество работы общественного транспорта, отсутствие жизненно необходимых коммуникаций в посёлках, в частности газа и электричества. Все эти проблемы ещё предстоит решать, однако Игорь Полищук, по всей видимости, настроен решительно.

Всё для избирателей

В ходе заседания парламентарии успели рассмотреть и одобрить несколько законопроектов, а также внесли поправки в некоторые нормативы. При этом Владимир Константинов подчеркнул, что первоочередной в законотворческой работе депутатского корпуса является ориентация на решение социальных вопросов избирателей.

Из наиболее ярких вопросов, вынесенных в повестку дня сессии, по мнению спикера, стоит выделить поддержку парламентариями решения главы республики Сергея Аксёнова о замене в населенных пунктах 426 лифтов. Деньги на эти нужды заложили в бюджет в ходе заседания.

Владимир Константинов:

«Это кардинально изменит жизнь людей в многоэтажках. Не решит всех проблем, но станет серьёзным прорывом в этом вопросе. Другой параметр — это выделение свыше 200 миллионов рублей на ремонт крымских общежитий — тоже долгожданная цифра. Много над ней работал профильный комитет Государственного совета РК. Аппарат Совета министров подготовил всю необходимую проектно-сметную документацию, определённую работу провели власти на местах».