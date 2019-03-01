Раритет, наркотики и краснокнижные птицы

Что чаще всего ввозят и что вывозят с территории полуострова?

Сейчас Крым представляет собой своего рода остров — лишь по Крымскому мосту можно попасть в республику, не проходя таможенного досмотра. Так что работники пунктов пропуска без работы не сидят. Тем более что через государственную границу чего только не пытаются провезти.

Всякое бывает

Об успешности работы Крымской таможни можно судить по её вкладу в федеральную казну: за пять лет существования ведомства в бюджет было перечислено более 5 млрд руб. Эта сумма складывается из таможенной пошлины и налогов, перечисленных участниками внешнеэкономической деятельности за ввезённые товары.

Владимир Авраменко, начальник Крымской таможни, полковник таможенной службы:

«Говоря о развитии внешнеэкономической деятельности, можно с уверенностью сказать об устойчивых тенденциях к её увеличению. Если по итогам 2017 года в федеральный бюджет было перечислено 495 млн руб., то в текущем году этот показатель уже составил 315 млн. Темпы усиления внешнеэкономической деятельности наращиваются ежегодно. Уже сложилась группа стран — основных торговых партнёров республики. Среди них: Украина, Турция, Италия. Отмечается увеличение объёмов взаимной торговли в рамках Евразийского экономического союза: только за последние несколько лет внешнеторговый объём составил около 80 млн рублей».

Чаще всего из-за рубежа в Крым везут всевозможное сырьё, оборудование, саженцы культурных растений, продукцию химической промышленности, строительные материалы. Ассортимент товаров, говорят таможенники, очень широк, и их востребованность в Крыму приводит к росту импорта.

Правда, далеко не всё на территорию полуострова везут легально. За пять лет было возбуждено 3,3 тыс. дел об административных правонарушениях и 28 уголовных. Из оборота изъято 55 кг наркотических, психотропных и сильнодействующих препаратов. Конфисковано более 1 тыс. боеприпасов и 13 единиц оружия. Изъято незаконно перемещаемой валюты на общую сумму 19,7 млн руб. Что характерно, запрещённые грузы чаще ввозят на территорию республики, нежели вывозят. Основной поставщик — сопредельное государство, Украина.

Владимир Авраменко:

«Большие это цифры или нет, судить пока рано — всё познаётся в сравнении. Но таков результат ежедневной, монотонной, системной работы таможенников в Крыму. Если говорить о каких-то более резонансных выявлениях, случившихся за пять лет, могу привести ряд примеров. В частности, попытка вывезти старинную икону Пресвятой Богородицы „Благодатное небо“. Был также случай задержания рукописи на арабском языке и керамических изделий, которые имеют культурно-историческую ценность и являются продукцией гончарных мастерских Самарканда средневекового периода. Также могу привести в качестве примера попытку вывоза сокола-кречета, являющегося краснокнижной птицей. В целом подобных случаев довольно много».

«Санкционка» и контрафакт

В категорию запрещённых к ввозу относятся также так называемые санкционные товары — те, что были произведены на территории стран, поддержавших международные санкции в отношении России. За пять лет работы в пунктах пропуска и на внутреннем рынке республики таможенными органами изъято почти 45 тонн различных товаров данной категории. Интересный случай имел место в этом году: на границе было задержано около 100 кг итальянских сыров, которые гражданин пытался перевезти в ручной клади. Безусловно, деликатесы были изъяты и уничтожены в кратчайшие сроки.

Ещё один вид запрещённого импорта — контрафактная продукция. В основном это товары народного потребления. Например, одно из последних задержаний — около 500 пар обуви с брендовыми логотипами известных фирм — производителей спортивной одежды. По заключению правообладателей товарных знаков продукцию признали контрафактной. Она была изъята, а против владельца начато административное производство. В общей сложности за пять лет было конфисковано около 175 тыс. единиц контрафактной продукции.

С едой нельзя

На любом пункте таможенного пропуска можно застать картину, когда расстроенные путешественники прощаются с запрещённым к ввозу провиантом. Таких очень много: чуть не каждый второй норовит прихватить с собой в дорогу палку колбасы или какие-нибудь домашние заготовки. Помнится, как-то на пункте пропуска «Армянск» жительница Украины почти час сидела в углу помещения таможенного досмотра, оплакивая две объёмистые сумки с продуктами, с которыми ей предстояло расстаться.

Игорь Кожанов, первый заместитель начальника Крымской таможни, полковник таможенной службы:

«Часто на пунктах автомобильного пропуска мы сталкиваемся с тем, что граждане пытаются перевезти либо товары, ограниченные к ввозу, либо продукты из стран с неблагоприятной фитосанитарной или эпидемиологической обстановкой. Например, запрещён ввоз с Украины любых продуктов, содержащих свинину — в любой форме. Часто это вызывает претензии со стороны граждан, но таковы правила. Законодательством разрешено перевозить через границу исключительно продукты в заводской упаковке из районов с благоприятными фитосанитарными условиями. В противном случае таможенные правила не предписывают их пропуск. При знании этих простых нормативов граждане быстро и без проблем проходят таможенный контроль. Полный список запретов и ограничений есть на сайтах как федеральной, так и крымской таможенной службы. И, безусловно, эту информацию можно найти на стендах в любом пункте пропуска».

Напомним также, что беспошлинно могут ввозиться товары общей стоимостью до 500 евро и общим весом до 25 кг. В противном случае будьте готовы сделать взнос в государственную казну.