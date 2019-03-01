Страсти накаляются

Что происходит в зале суда, где рассматривается дело о сносе ТЦ «Куб» в Симферополе

«Крымский ТелеграфЪ» неоднократно рассказывал о судьбе торгового центра «Куб» в Симферополе, на площади Куйбышева. Власти хотят это здание снести, а его собственник защищается в судах и этот процесс ещё далеко не окончен, несмотря на регулярные заявления чиновников разного уровня о том, что, мол, вот-вот строение будет ликвидировано. Мы уже несколько месяцев следим за ходом событий, посещаем судебные заседания и на этот раз решили рассказать немного о самом судебном процессе.

На носу апрель, а «Куб» стоит...

Начиная с 2015 года ООО «Плаком» подвергалось беспрецедентному давлению с целью принуждения сноса торгового центра «Куб» на улице Тренёва, 1 в Симферополе со стороны высших должностных лиц Республики Крым. Как говорят представители собственника этого здания, с тех пор властями было организовано 12 проверок контролирующих и надзирающих органов, инициировано порядка 20 судебных процессов. Власти Крыма и Симферополя неоднократно заявляли, что здание будет снесено, не дожидаясь при этом окончательных судебных актов. Неоднократно информация о неизбежном и скором сносе «Куба» распространялась и через СМИ. К примеру, в последний раз в январе 2019 года во многих средствах массовой информации появились публикации подобного содержания, со ссылкой на высших должностных лиц республики: «Власти выиграли по „Кубу“ кассационные инстанции и к сносу торгового центра, который расположен в Симферополе на площади Куйбышева, приступят уже в январе, то есть будет площадь зачищена». Однако, на носу апрель, а «Куб» стоит. И собственник в суде упорно отстаивает своё право на сохранение здания.

Опасаются предвзятости

Как считают представители собственника «Куба», в ходе рассмотрения дела судья Арбитражного суда Республики Крым «безосновательно и с нарушением процессуального законодательства отказывает в удовлетворении всех законных и обоснованных заявлений и ходатайств ООО «Плаком» и третьих лиц на стороне ООО «Плаком». «Всего с 28 января этого года заявлено множество ходатайств, и среди прочих о приостановлении производства по делу до рассмотрения напрямую связанных дел, на что указывали и суды апелляционной и кассационной инстанций», — говорят представители собственника. В частности, как нам стало известно, ими было заявлено ходатайство о приостановлении производства по делу до рассмотрения и вступления в законную силу решений по делу А83-2130/2015 (по иску Службы госстройнадзора к ООО «Плаком» о сносе объекта), по делу А83-3322/2016 (по иску администрации Симферополя к ООО «Плаком» о признании объекта самовольным и его сносе, по делу (по заявлению ИП Халиловой об оспаривании действий межведомственной правительственной комиссии по сносу и признании недействительным распоряжение совета министров № 1175-р о включении объекта ООО «Плаком» в список самовольных строений), по делу (по заявлению ИП Халиловой об оспаривании действий комиссии по сносу администрации Симферополя, в том числе, на основании решения которой (комиссии) было принято постановление администрации о сносе объекта ООО «Плаком»).

«По сути, рассмотрение настоящего дела до принятия решений по вышеуказанным делам просто невозможно, так как впоследствии возможно полное противоречие между судебными актами, что приведет к невозможности их дальнейшего исполнения, — говорят представители собственника. — Но, не смотря на это, судья Евдокимова проигнорировала данный факт и не приостановила производство по данному делу». Также ООО «Плаком» подало заявление о фальсификации доказательств (протокола комиссии, представленного администрацией в качестве доказательства) и с целью проверки достоверности данного доказательства заявлено ходатайство о проведении судебной технической экспертизы, на что был также получен отказ в удовлетворении заявленных ходатайств. Об этом мы также подробно рассказывали в одной из предыдущий публикаций. Но, как стало известно, и в этом случае суд, как считают представители собственника, «необоснованно и без какой-либо правовой аргументации отказал в удовлетворении всех поданных заявлений и ходатайств, что есть нарушение требований АПК РФ, нарушение прямой нормы закона, это противоречитсудебным актам». Также, не смотря на отказ представителя администрации Симферополя исключать протокол комиссии по демонтажу (сносу) объектов из числа доказательств, судья, опять же, как считают представители ООО «Плаком», «необоснованно отказала в назначении судебной технической экспертизы документов».

«Имеются обоснованные сомнения в том, что неизучение судьей всех представленных доказательств, отказ истребовать доказательства у заинтересованного лица, неудовлетворение ею иных заявлений и ходатайств заявителя, приведет к принятию предвзятого решения», — говорят представители собственника.

В общем, страсти в этом деле накаляются. И на 1 апреля назначено очередное судебное, где «Крымский ТелеграфЪ» снова намерен присутствовать.