Там, где падают балконы

Старинный симферопольский дом уже настолько аварийный, что ходить рядом с ним опасно

В Симферополе, на одной из исторических улиц крымской столицы, жители многоэтажного дома боятся выходить из своих квартир, причина — падающие балконы. Три уже рухнули, не причинив, к счастью, людям серьезных травм. Хотя есть и те, кто всё-таки пострадал от разрушающегося ветхого здания. Также на этой неделе стали известны и другие бытовые и жилищные проблемы, с которыми симферопольцы и жители других регионов обращаются к властям за помощью.

Никто не может быть уверен в безопасности

Дому № 33 на улице Долгоруковской в Симферополе уже более ста лет. Это здание помнит многие события крымской и симферопольской истории. Трагические и героические (к примеру, здесь в годы гитлеровской оккупации была явка подпольного комитета).

Сегодня, как выяснили наши коллеги, журналисты телеканала «ИТВ», истории здесь другие, но по-своему драматичные. В данный момент это здание жилое, однако благополучие его заметно лишь «на бумаге». По факту дом этот — аварийный. Причём весьма. Ну а как ещё назвать здание, где уже несколько балконов упало?..

Мария Михайловна — одна из местных старожилов, живет вместе с внучкой и правнуками. Из-за аварийного состояния строения с опасением отпускает детей на прогулку, ведь никогда не знает, чем могут закончиться такие походы.

Мария Лаврова, жительница дома:

«Старые балконы, а там дети бегают под балконами. Играют, люди проходят — это очень опасно. Вот был случай, женщина шла под балконом, только отошла на метр-полтора, и он рухнул».

Об опасности, грозящей гражданам вблизи этого дома, свидетельствуют и другие примеры. Например, однажды утром Лариса Максимова, которая работает в детской поликлинике, вблизи старого дома на Долгоруковской, проходя по давно знакомой дороге, была осыпана градом камней. Сверху летел бетонный пласт.

Лариса Максимова, пострадавшая:

«Обвалился кусок крыши и упал прямо на машину. Эти камни разлетелись во все стороны, даже попали в меня. Я домой пришла, мужу рассказываю, а он не верит. Я ему показала сумку, на которую упали камни и штукатурка».

Осыпающееся аварийное здание пугает не только своих жильцов. «Мы переживаем за людей, которые здесь ходят, потому что всё это может трагично закончиться. Балконы находятся в ненадлежащем состоянии», — делятся с журналистами впечатлениями жители Симферополя.

И действительно. Мимо этого аварийного здания каждый день ходят сотни людей. Большинство из них ведут детей в расположенную неподалёку поликлинику. И единственная мера предосторожности сейчас — натянутые вблизи опасных, склонных к разрушению балконов сигнальные ленты.

По словам жителя дома Кирилла, у его соседей была возможность предотвратить разрушительные последствия.

Кирилл Бикетов, житель дома:

«Мы прошлись по всем желающим, и, кто был согласен, у тех снесли балконы. Всего три жильца согласились убрать балконы, а остальные, видимо, не пожелали. Так что тут виноваты сами люди».

Данный аварийный дом состоит на балансе управления жилсервиса Железнодорожного района крымской столицы. Предприятие ситуацию объясняет так: «На сегодняшний день уже 25 аварийных домов в Симферополе ждут капитального ремонта. Дом на Долгоруковской, 33, первый в списке».

Геннадий Бабенко, первый заместитель директора МУП «Железнодорожный Жилсервис»:

«Собственники зданий, помещений должны содержать в чистоте балконы и лоджии. Осуществлять их содержание, ремонт. Подчеркиваю, капитальный ремонт с соблюдением требований строительных и санитарных норм. С любого многоквартирного дома ежемесячно перечисляют деньги, например на проведение капремонта. То есть, та организация, которая аккумулирует деньги, должна через свое управление капремонта найти подрядчика, который будет выполнять ремонтные работы».

В фонде капитального ремонта установили дату реставрации таких строений — 2021 год. Жилсервис попросил коммунальные службы поторопиться и начать работы уже в 2019 году. Ну а сейчас людям остается ждать, пока следующий рухнувший балкон не приведет к еще более трагичным последствиям.

Другие случаи и общий «фон»

Также на этой неделе стали известны другие бытовые и жилищные проблемы, на которые жалуются крымчане. Они напрямую не связаны с падающими балконами, о которых мы рассказали выше, но мы выбрали некоторые из них, чтобы показать складывающуюся ситуацию в целом. Тот «фон», в котором живут сегодня крымчане. В частности, мы обратили внимание на проблемные вопросы, которые были зафиксированы в Общественной палате Крыма.

К примеру, одинокая пенсионерка из Симферопольского района, 83-летняя женщина, пожаловалась на то, что после обильных осадков ее дом подтапливает. Это происходит на протяжении уже долгого времени. По словам женщины, чиновники решать проблему не торопятся. От них она получает только отписки. Увы, типичная ситуация. Да и сколько подобных проблемных домов, где живут старики?!

Екатерина Волошина, жительница Симферопольского района:

«Я живу в тупике. Нас четыре семьи живет, четыре хозяина. Пока старые хозяева были, то отвод делали. Как положено, вода убегала в реку. Теперь сосед умер, а его сын засыпал двумя машинами самое узкое место, по которому раньше могла вода стекать. Всё, воде некуда идти, она остановилась у меня под домом».

Также журналистам стало известно, что власти Добровского сельского поселения, где живёт пенсионерка, уже несколько раз «отправляли комиссию, чтобы решить проблему с подтоплением». Но воз, как говорится, и ныне там. И в то, что эта проблема неразрешима — не верится. Дело, скорее всего, в отношении чиновников на местах.

Или вот такой случай. Симферополец Владимир Дмитриевич, инвалид 2-й группы, ветеран труда, живет с женой, детей у них нет. Старую — более 50 лет ей уже! — газовую плиту этой семьи газовщики опечатали, а на новую средств нет. Спасаются люди теперь электрической печкой, на которой и готовят. Опять же, сколько таких примеров по Симферополю, по Крыму? Сколько стариков лишаются элементарных человеческих удобств?.. Возвращаясь же к нашему конкретному случаю, отметим: власти говорят, что помочь пока не могут. И это «пока», как мы понимаем, может длиться вечно. В Общественной палате Крыма, куда мужчина обратился за помощью, тоже не порадовали старика — мол, не в их компетенции. Правда, обещали проконсультировать, куда можно обратиться для возможного решения проблемы.