«Ни до кого не достучаться»

Дождутся ли жители Орджоникидзе нового детского сада?

В одном из прошлых номеров мы рассказывали о том, как феодосийские власти оставили малышей Орджоникидзе без детского сада. Вопреки ожиданиям местных чиновников, решимость граждан отстоять интересы своих детей не ослабла после столкновения с бюрократическими препонами. История получила продолжение, и мы внимательно следим за ходом её развития.

Ремонту не подлежит

В общих чертах напомним суть коллизии. При Советском Союзе в пгт Орджоникидзе городского округа Феодосия было построено три дошкольных учреждения. В 90-е два здания были переданы частным лицам в долгосрочную аренду. Многие годы после этого всех малышей Орджоникидзе принимал единственный оставшийся детский сад № 9 «Алые паруса», расположенный на улице Нахимова, 23. Здание это очень старое — было построено ещё в 1954 году. И вот в конце прошлого года родителям воспитанников «Алых парусов» сообщили, что часть помещений садика находится в аварийном состоянии.

«В ходе обследования зданий, расположенных по улице Нахимова, дома 21 и 23, проектной организацией выявлено, что дальнейшие ремонтные работы не обеспечат безопасную эксплуатацию объектов и приведут к нецелевому использованию бюджетных средств, — поясняет глава администрации Феодосии Сергей Бовтуненко. — Поэтому муниципальной администрацией принято решение запроектировать одно здание под новое строительство с учётом вместимости необходимого количества мест, исходя из расчёта по пгт Оржоникидзе и в соответствии с нормами РФ. Для этого было произведено объединение участков под существующими зданиями».

Строительство нового детского сада внесено в федеральную целевую программу, но, как показывает практика, дело может затянуться на годы, а детей нужно где-то разместить уже сейчас. В связи с этим городские власти приняли решение временно перевести малышей в здание местной школы.

«Ситуация странная: по факту в посёлке три детских сада, а дети, тем не менее, остаются на улице, — говорит житель пгт Орджоникидзе Алексей Шапошников. — Одно здание находится в частной аренде до 2028 года, и, я считаю, уже потеряно для граждан. Что будет с другими двумя садиками, вообще непонятно. Здание на Нахимова, 21 уничтожено как детский сад: там уже сделали перепланировку, срезали все батареи отопления. Когда начнут строить новый садик на Нахимова, 23 — непонятно. Расстраивают ответы местных чиновников в духе „зачем вы задаёте лишние вопросы?“. Ни до кого не достучаться. Я недавно был на приёме у депутата Государственной Думы Натальи Поклонской. Объяснил ей нашу ситуацию, она обещала сделать всё возможное в пределах своей компетенции, чтобы помочь. Надеемся, что дело сдвинется с мёртвой точки».

Временно аварийная альтернатива

Отдельно следует сказать о школе № 6, в которой чиновники собираются разместить малышей из «Алых парусов» на неопределённый срок строительства нового детского сада. Здание старое и уже несколько лет находится в аварийном состоянии. На участке перекрытия второго этажа прогиб балки превышает 14 см. По данным экспертизы, характер деформаций свидетельствует о том, что несущие конструкции ослаблены и перегружены. Естественно, родители детей, которых в скором времени должны разместить в этом здании, обеспокоены вопросом, насколько вообще безопасно находиться в стенах аварийной школы.

«Часть здания на сегодняшний день не эксплуатируется, поскольку проектная мощность школы гораздо больше, чем её нынешняя заполненность: она рассчитана на 580 человек, а по факту в ней сейчас учится всего 200, — комментирует старший помощник прокурора Феодосии, советник юстиции Наталья Горбачевская. — Исходя из материалов, предоставленных нам гражданами, следует, что здание школы не соответствует строительным нормам — находится в аварийном состоянии. В частности, на втором этаже экспертизой была выявлена аварийная балка. Есть заключение о том, что часть здания школы нельзя эксплуатировать. Однако, по словам директора учебного учреждения, согласно документам, из-за провиса потолка невозможно использовать только второй этаж. Сейчас руководство школы занимается решением этого вопроса и приводит верхние помещения в порядок, чтобы, когда придут дошкольники, второй этаж можно было эксплуатировать. Эти работы должны быть закончены в ближайшее время. С деревянных конструкций всё будет переведено на стальные. На сегодняшний день мы ждём заключение эксперта, на основании которого прокуратура сделает выводы и в случае необходимости примет меры прокурорского реагирования».

Обещания даны — ждём исполнения

Итак, перевода воспитанников «Алых парусов» в аварийное здание школы, похоже, не избежать. Но родители желают знать, как долго малышам придётся томиться в полуразрушенном здании. Каковы планы местных властей по строительству нового садика? Или дело, как водится, окажется в долгом ящике?

На этой неделе жители Орджоникидзе встретились с главой феодосийской горадминистрации, чтобы выяснить интересующие их подробности. Сергей Бовтуненко пообещал, что 4 апреля на территории «Алых парусов» начнутся кадастровые работы, по завершении которых — примерно через месяц — администрация сможет отправить документы на увеличение финансирования для строительства нового здания. Дело в том, что сейчас на это дело из ФЦП выделено 62 млн руб. При этом властями запланировано строительство детского сада на 140 мест. Даже по очень общим подсчётам такой проект будет стоить в три раза больше, чем выделено, — не меньше 180 млн руб. В общем, феодосийские власти намерены подать прошение об увеличении бюджета и убеждены, что отказа быть не может: Орджоникидзе стоит в очереди на получение средств для строительства нового детского сада с 2014 года. Как бы там ни было, людям пообещали, что демонтаж старого здания «Алых парусов» начнётся уже в конце этого года.

«Мы хотели прояснить, когда именно ждать каких-то работ по нашему садику. В принципе, ответ получили, — резюмирует жительница пгт Орджоникидзе Татьяна Олехнович. — Нам чётко разъяснили, какие работы предусмотрены и в какие сроки они будут выполняться. Раньше от нас просто отмахивались, отделывались общими фразами. Сейчас, по крайней мере, появилась надежда, что какая-то работа ведётся и возможен положительный для нас результат. Однако, несмотря на все обещания, мы эту проблему без внимания оставлять не будем».