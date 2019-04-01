Обрушение без решения?

В Севастополе вновь активизировался Учкуевский оползень

Новый обвал грунта в районе мыса Толстый произошел в Севастополе на минувшей неделе. Недалеко от этого места — популярнейший пляж Учкуевка и густонаселённый в сезон дачный массив. Это уже второе обрушение, произошедшее здесь менее чем за год. Напомним, что в конце июля прошлого года в результате разлома произошло обрушение двух хозяйственных построек. К счастью, ни тогда, ни сейчас никто не пострадал. На этот раз грунт сполз к морю почти на 15 метров, выдавив морское дно, а следы его движения видны ещё на протяжении 300 метров.

Нет нормального диалога

Сдвинувшийся склон фактически уничтожил грунтовую тропу, по которой на пляж годами спускались отдыхающие. Мелкие трещины появились на асфальтовом серпантине, а набережная пляжа покрылась расселинами и вспучилась. Такие же углубления появились на массивных бетонных балках и зданиях спасательного пункта. В качестве главных причин обрушения специалисты называют природные процессы, отсутствие канализации и перегруженность участка, где располагаются садовые товарищества.

Александр Кулагин, вице-спикер Законодательного собрания Севастополя:

«Еще два года назад у нас проходил круглый стол по данной теме. Были привлечены ученые из Москвы (МГУ), наши ученые из Гидрофиза, Института Биологии Южных морей, была достаточно широкая дискуссия о данной угрозе. Ее описали, предложили, что нужно сделать, и в итоге была принята резолюция, которая была направлена губернатору города. Мы получили на нее ответ о том, что мы всё понимаем... и многоточие».

Многоточие через год свершилось. Началась активная фаза, начали двигаться тонны земли и падать дома. «Это, конечно, ситуация критическая. Слава богу, не пострадал ни один человек. Я надеюсь, что все меры, которые предприняты и будут предприниматься, обеспечат защиту жизни и здоровья граждан. Это обычное природное явление, которое очень сложно предотвратить. Бороться с природой невозможно, но нужно предпринимать все меры, чтобы защитить людей, а для этого необходимо ограничить доступ граждан к опасным участкам», — рассказывает вице-спикер севастопольского парламента.

На сегодняшний день движение оползня активно. Но, по мнению депутата, делать с этим ничего сейчас нельзя и укреплять склоны бесполезно.

Александр Кулагин:

«Мы активно работаем с руководителями садовых обществ. Я попросил их направить письмо в Правительство Севастополя, поскольку необходим диалог между людьми и органами власти. На сегодняшний день люди провели собрания, выполнили часть мероприятий, в первую очередь для канализования, поскольку это очень большая нагрузка, если там нет канализации. Конечно, по финансам они не тянут делать магистральный трубопровод, но они сделали предложение по точкам подключения канализации, но так и не получили никакого ответа. То есть, нет нормального диалога, который бы обеспечил защиту людей и их имущества».

Депутат подчеркнул, что необходимо «совестно» заниматься данным вопросом и искать любые варианты для того, чтобы данные проблемы были решены в кратчайшие сроки. В том числе сейчас необходимо приостановить гостиничный бизнес, из-за возможных угроз для туристов. При этом он рассказал, что, несмотря на опасность обрушения, в районе мыса до сих пор продолжаются стройки.

Александр Кулагин:

«Я думаю, что люди сами понимают, что если там будут работать какие-то мини-гостиницы, при текущей оползневой угрозе, то они поставят под угрозу жизнь и здоровье наших гостей, а это репутация всего города. Там есть понимание, люди, руководство садовых обществ предпринимают меры для того, чтобы мини-гостиницы в том объеме, в котором они работали, сейчас не действовали».

Необходимы экстренные меры

О том, можно ли было предотвратить подобные явления и что стоит делать сейчас, «Крымскому Телеграфу» рассказала эколог Маргарита Литвиненко:

«Эта территория изначально является оползнеопасной зоной и включает в себя всё побережье. Еще много десятилетий назад крымские геологи с ялтинской станции говорили о том, что нужно делать берегоукрепление. Еще до революции, до войны, с царских времен говорили о том, что необходимо укреплять берег. Но, к сожалению, берегоукрепление проводилось частично, кое-где и не всегда качественно. Когда же начали раздавать там землю, то изначально, прежде чем строить, нужно было проводить нормальную канализацию, делать дренажную систему, укреплять берег... Беда даже не в том, что эту землю раздавали, хотя, конечно, лучше бы не раздавали, а в том, что при строительстве там не проводились защитные мероприятия», — рассказывает эколог.

Специалист рассказала, что структура местного грунта напоминает слоеный пирог: слой глины, затем известняка или песка, а затем опять слой глины. При этом глина — это впитывающий материал, оттягивающий воду на себя, и когда она мокрая, то по ней, как на санках, может уходить земля. Эколог заметила, что такая же ситуация случилась на трассе «Таврида», в районе Керчи. Поскольку там необходимо было использовать песок, который не является водопоглощающим, но вместо этого стали использовать глину, так как она дешевле и ее легче добыть и привезти. В результате на дороге появились трещины и началось движение грунта.

Маргарита Литвиненко:

«В настоящее время можно лишь принять какие-то экстренные меры, например укрепить дренажную систему, забетонировать туалеты в частном секторе... Но какие-то действенные меры принять сейчас маловероятно. Нужно делать проекты и направлять деньги не на декоративные площадки, а на берегоукрепление. Проведение сейчас канализации оттянет канализационные стоки и, возможно, поможет избежать дальнейших обрушений».