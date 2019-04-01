История тёмная и история посветлее

В Евпатории потеряли улицу, а в Симферополе вкрутили лампочки

Картина крымских новостей этой недели «украсилась» весьма нетривиальным сообщением о том, что в Евпатории власти потеряли целую улицу. Ну, или нашли — смотря как расценивать эту информацию. А в столице Крыма, тем временем, наводят порядок с уличным освещением. Симферопольские коммунальщики отчитываются в администрацию об успехах, администрация, в свою очередь, говорит об улучшении внешнего вида города, но выводы, конечно, делать горожанам.

«Мы живём в XVIII веке»

Странная всё-таки эта история. «Тёмная» какая-то. Просто не верится, что такое могло произойти... В общем, дело такое. Несколько дней назад на выездном совещании крымского Совмина по проблемным вопросам Евпатории под руководством главы Крыма, председатель местного ТОС Николай Ковалев внезапно заявил: «У нас есть улица в Евпатории, о существовании которой до прошлого года никто не знал. Улица — Известковый завод. Мы входим в муниципальное образование город Евпатория, но живем мы в XVIII веке: газа нет, воды нет, ничего нет, мусор не вывозится, у нас несанкционированные свалки». На что глава администрации Евпатории Андрей Филонов спросил у Ковалева: «Вы же не в черте города находитесь?» Тот, в свою очередь ответил: «В черте города, но знаки дорожные (границы Евпатории) находятся до нашей улицы. Я уже неоднократно обращался, Андрей Владимирович (Филонов, — Ред.), на ваше имя с письмом по всем этим вопросам и проблемам, ответа не получил».

Таким образом, стало известно, что городские власти потеряли целую улицу в 30 домов, которая фактически «выпала» из генплана Евпатории. Также выяснилось, что из-за отсутствия улицы в генплане ее окружили дома дачного кооператива, и это стало самой серьезной проблемой. «Мы бы так жили и дальше. Вопрос в другом: подъездные пути стали отдавать в частные руки. Проезды к нашим воротам стали участками. Ко мне пришел собственник, говорит — закладывай свои ворота, у меня здесь участок. А как мне выезжать?» — возмутился Ковалев.

Там же, на выездном совещании, стали разбираться в ситуации. В частности, начальник инспекции по жилищному надзору Республики Крым Юлия Жукова подтвердила, что ситуация на улице действительно критичная. «На все дома есть один самый обыкновенный водопроводный колодец. Контейнерных баков нет вообще, газификации нет вообще, дорог нет вообще, знаков, которые определяют указанный населенный пункт, тоже нет. Люди просто вынуждены выбрасывать мусор в овраги, вопрос стоит социально остро», — рассказала она. Но, по словам Жуковой, некоторое время назад, после выезда на место с замглавы администрации города, который тоже недавно узнал о существовании улицы, была выработана «дорожная карта» по решению проблем жителей. Значит, всё-таки не потеряли, а уже нашли евпаторийскую улицу? Во всяком случае, похоже, что дальнейшая её судьба будет на контроле уже не у городских, а у республиканских властей. Ведь глава Крыма Сергей Аксёнов поручил немедленно выработать план действий по решению массива проблем улицы Известковый завод. «Выедут к вам и министры, и глава администрации. Думаю, что улица найдется сразу — и по факту, и юридически», — пообещал он евпаторийцам.

Станет ли лучше в столице?

Как сообщалось на минувшей неделе, коммунальщики Симферополя за несколько дней «заменили лампы и пускорегулирующую аппаратуру на объектах наружного освещения 32 улиц». В частности, об этом главе администрации города Наталье Маленко во время оперативно-хозяйственного совещания доложил директор муниципального бюджетного учреждения «Город» Николай Коновалов. «Работники МБУ „Город“ заменили 188 ламп на улицах Севастопольская, Киевская, Лермонтова, Куйбышева, Тепличная, Суходольная, Фурманова, Мраморная, Глухова, М. Жукова, Миллера, Гавена, Селекционная, Ковыльная, Тракторная, Почтовая, Ладыгина, Щорса, Ак-Кая, Балаклавская, Володарского, Курчатова, Петровская Балка, Труда, Киевская, Красноармейская, Ростовская, Белогорская, переулки Белогорский и Заводской. По ряду адресов также произведена установка новой пускорегулирующей аппаратуры, с помощью которой осуществляется запуск и поддержание работы источника освещения», — рассказал Коновалов.

Также, по его словам, работники предприятия выполнили монтаж траверс на улице Индустриальной, установку 24 плафонов на светильников на улицах Старозенитная, Трубаченко, Ростовская и других. Кроме этого, на улице Севастопольской был устранен обрыв провода, а в переулке Гренажном заменены старые кронштейны и опоры. «Оборвавшиеся провода мы восстановили на девяти пролётах улиц Индустриальной, Дзюбанова и в переулке Гренажном», — добавил Коновалов.

Как уверяют симферопольские коммунальщики, кроме текущего ремонта осветительных приборов в городе регулярно проводится мониторинг состояния сетей наружного освещения. К примеру, за минувшую неделю сотрудники МБУ «Город» провели осмотр светильников на восьми километрах различных улиц. Проверка, как сообщается, была выполнена на улицах Дмитрия Ульянова, Трубаченко, Батурина, Залесская, Аральская и других. А ещё за прошедшую неделю было очищено 55 опор на улицах Гражданская, Тамбовская, Субхи, Саковича, Войкова.

В общем, работа кипит, показатели высокие. Но стал ли город действительно светлее и привлекательнее, или все эти цифры и показатели — лишь капля в море, которую сложно заметить? Об этом судить, конечно, жителям и гостям Симферополя.