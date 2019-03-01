Политика и курьёзы

Двойные стандарты, резонансный визит российского президента, голый пассажир и странный древний череп

Иностранные СМИ даже на другом краю планеты обратили внимание на визит Владимира Путина в Крым, а также рассказали об инциденте с пассажиром рейса Москва — Симферополь и о любопытной находке крымских археологов.

Делают только то, что выгодно

Одной из главных мировых новостей на этой неделе стало сообщение, что президент США Дональд Трамп подписал декларацию о признании Голанских высот частью Израиля. «Сегодня я предпринимаю исторический шаг», — сказал Трамп в ходе встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Белом доме в Вашингтоне. В ответ правительства ряда стран заявили, что считают безответственным заявление президента США, что такая позиция американской стороны отражает «презрение к международной легитимности и вопиющее нарушение резолюций ООН» и что высказывания Трампа могут еще больше дестабилизировать ситуацию в регионе. Новость о Голанских высотах разлетелась по западным СМИ, и Би-Би-Си посвятило этому событию даже специальный репортаж. Но западная пресса не пишет вот о чём. Кроме прочего, в данной ситуации — налицо проявление американским руководством практики двойных стандартов. Ведь признание российского статуса Крыма США недавно поставили вне закона, несмотря на то, что подавляющее большинство населения полуострова на референдуме высказалось за вхождение Крыма в состав РФ. То есть одни территории США признаёт, а другие — нет. Делают только то, что выгодно.

Эхо на другом краю Земли

Визит президента России Владимира Путина в Крым в рамках празднования пятилетия присоединения полуострова к Российской Федерации осветили очень многие мировые СМИ. Даже в Новой Зеландии и Австралии было слышно «эхо» этого визита. Впрочем, в материалах иностранных журналистов был сделан акцент преимущественно на запуск новых ТЭС на полуострове. «Пятилетие Крыма в России Путин назвал знаменательным днем для Севастополя, Крыма и всей страны, — пишет New Zealand Herald. — После хвалебной речи Путин открыл несколько новых ТЭС и заявил, что во времена Украины на полуострове было недостаточно электроэнергии, а сейчас ситуация кардинально изменилась».

Инцидент с обнажёнкой

Некоторые западные СМИ на этой неделе обратили внимание на курьёзный случай, который косвенно связан с Крымом. Как сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД РФ по Центральному федеральному округу, в аэропорту Домодедово в Москве транспортные полицейские задержали мужчину, который прилюдно разделся перед посадкой на рейс Москва — Симферополь. В сообщении говорится, что мужчина вел себя неадекватно, пытался спорить с силовиками и покинуть аэропорт, но потом лег на пол. Дебоширом оказался уроженец Якутска 1981 года рождения. Мужчина был доставлен в «лечебное учреждение столицы России».

Новость не свежая, череп — тоже

Информацию, на которую обратили внимание иностранные журналисты, новостью назвать сложно. Ведь речь идёт о событиях почти двухлетней давности. Но, тем не менее, о событиях довольно интересных. Сообщается, что в Крыму археологи обнаружили при раскопках некрополя Кыз-Аул под Керчью захоронение полуторагодовалого ребенка с насильно деформированным черепом, которое датируется II веком нашей эры. «У погребенного по варварской традиции был сильно деформирован череп. Погребенный лежал головой на восток в грунтовой могиле. Археологи полагают, что это был мальчик, которому на момент смерти было не более полутора лет, так как на его черепе еще не заросли роднички. Соответственно, его голова подверглась деформации практически сразу после рождения. Деформация черепов чаще всего встречается у сарматов, особенно поздних, и является одним из признаков их идентификации», — говорится в заметке. Первые находки искусственно деформированных черепов были сделаны в 1826 году в некрополях Боспора Киммерийского, в районе Керчи. Деформация, вероятнее всего, осуществлялась для демонстрации социального статуса. Но сразу после появления этой новости на интернет-форумах активизировались так называемые сторонники палеоконтакта — подобного рода черепа являются для них неопровержимым доказательством посещения пришельцами Земли, в связи с чем захоронение назвали «могилой инопланетянина».