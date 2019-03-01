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Спорт

Юбилейный чемпионат

Сборной России необходимо в отборочной группе занять первое или второе место, но...

В 1960 году впервые был разыгран чемпионат Европы среди сборных команд. И первым чемпионом стала сборная СССР (правопреемником которой вот уже более двадцати лет является сборная России), победившая в финальном матче в Париже сборную Югославии — 2:1. А несколько дней назад начались отборочные турниры к XVI чемпионату Европы. И летом будущего года этот популярный на континенте турнир будет отмечать свой 60-летний юбилей.

Новые веяния

Руководство УЕФА на этот раз приняло ряд «революционных» решений по проведению чемпионата. Во-первых, он пройдёт в двенадцати городах двенадцати стран. Во-вторых, в нём стартуют сборные всех 55 национальных конфедераций, входящих в Европейский футбольный союз, без всяких привилегий для кого-нибудь из них. В-третьих, вместе с отборочными турнирами на его проведение отводится вместо привычных двух лет всего год с небольшим, чтобы уже 12 июля 2020 года на лондонском стадионе «Уэмбли» из 24 участников финальной стадии турнира был назван шестнадцатый по счёту чемпион Европы.

Возможно, вновь отличится кто-нибудь из великолепной десятки сборных, которые уже имели счастье держать в руках желанный приз: Германия и Испания — по три раза, Франция — два, Россия, Италия, Чехия, Нидерланды, Дания, Греция, Португалия — по одному разу. Но следует учесть и тот факт, что пока ни разу ни становились чемпионами континента англичане, бельгийцы, швейцарцы, шведы, которые много лет мечтают о том, чтобы стать одиннадцатой по счёту страной, которая войдёт в когорту лидеров континентального футбола. Но борьба предстоит острая уже на отборочном этапе. Ведь из десяти групп в решающий этап чемпионата выходят только первая и вторая команда, при наличии в пяти из них по пяти сборных и в стольких же — по шести.

Сборную России и дальше ожидают тяжёлые матчи

Задача россиян

Так вот, сборной России, ведомой Станиславом Черчесовым, входящей в восьмёрку лучших команд мира, необходимо в отборочной группе I обязательно занять первое или второе место. Но одним из соперников наших ребят является сборная Бельгии, ставшая бронзовым медалистом на прошлогоднем мировом чемпионате и сегодня возглавляющая европейский рейтинг сборных. Именно с ней жребий и свёл россиян в первом выездном матче отбора, и, чтобы отпраздновать успех или даже добыть желанное «очочко», наша команда должна была прыгнуть выше головы. Но, увы, не прыгнула, испытав вполне заслуженное поражение — 1:3. На два мяча, забитых капитаном бельгийцев Эденом Азаром и бельгийцем конголезского происхождения Юри Тилемансом, наши парни смогли ответить «мячом престижа» Дениса Черышева.

А тут ещё стало известно, что в нашей группе сборная Казахстана неожиданно сотворила сенсацию, обыграв у себя на искусственном газоне под крышей «Астаны Арены» весьма крутую сборную Шотландии — 3:0, а киприоты «размазали» футбольного «карлика» — сборную Сан-Марино (5:0). Но особо анализировать результаты минувшего тура у тренерского штаба россиян не было времени. Ведь команде предстояло совершить довольно длительный перелёт из Бельгии в Казахстан, где почувствовавшие «запах крови» казахстанцы готовились дать бой россиянам в переименованной накануне в Нур-Султан столице государства.

Довелось Черчесову «перетряхнуть» состав команды, заранее заточенный на атакующие действия. И они с блеском были проведены нашими парнями в гостях, на глазах 30 тысяч зрителей.

Вновь в атаке блистал наш самый результативный игрок минувшего чемпионата мира Денис Черышев, который в первом тайме забил два красивых мяча и увеличил количество своих голов на пути к Евро-2020 до трёх. На этом форвард испанской «Валенсии» не успокоился. В начале второго тайма он ювелирно уложил мяч на ногу капитана команды Артёма Дзюбы, и тот наконец-то после зимних каникул испытал радость забитого мяча. После чего Черышев вместе с Магомедом Оздоевым так «закрутили позвонки» защитнику хозяев поля Абзалу Байсебекову, что тот, спасая положение в собственной штрафной площадке, в растерянности послал мяч в собственные ворота — 4:0.

Но не только ребята Черчесова, перед тем как на два месяца взять паузу в отборе, подтвердили своё преимущество над соперниками, уступающими им в классе, даже выступая в гостях. На Кипре бельгийцы взяли верх над хозяевами поля (2:0), а в Сан-Марино с таким же счётом шотландцы одолели местного «карлика».

Теперь в отборочной группе сборную России поджидают третий и четвёртый отборочные туры: 8 июня наша сборная принимает у себя на поле сборную Сан-Марино, а спустя два дня, опять-таки на родном стадионе, играет со сборной Кипра.

Как дела у соперников?

Итак, во всех десяти отборочных группах состоялись матчи первых двух туров. Вот чем завершилась в них борьба.

Группа A. Болгария — Черногория — 1:1, Англия — Чехия — 5:0, Косово — Болгария — 1:1, Черногория — Англия — 1:5. Турнирная таблица: Англия — 6, Болгария — 2, Косово — 1, Черногория — 1, Чехия — 0 очков.

Группа B. Португалия — Украина — 0:0, Люксембург — Литва — 2:1, Португалия — Сербия — 1:1, Люксембург — Украина — 1:2. Турнирная таблица: Украина — 4, Люксембург — 3, Португалия — 2, Сербия — 1, Литва — 0 очков.

Группа C. Нидерланды — Белоруссия — 4:0, Сев. Ирландия — Эстония — 2:0, Нидерланды — Германия — 2:3, Сев. Ирландия — Белоруссия — 2:1. Турнирная таблица: Сев. Ирландия — 6, Германия — 3, Нидерланды — 3, Эстония — 0, Белоруссия — 0 очков.

Группа D. Грузия — Швейцария — 0:2, Гибралтар — Ирландия — 0:1, Швейцария — Дания — 3:3, Ирландия — Грузия — 1:0. Турнирная таблица: Ирландия — 6, Швейцария — 4, Дания — 1, Гибралтар — 0, Грузия — 0 очков.

Группа E. Хорватия — Азербайджан — 2:1, Словакия — Венгрия — 2:0, Уэльс — Словакия — 1:0, Венгрия — Хорватия — 2:1. Турнирная таблица: Словакия — 3, Уэльс — 3, Венгрия — 3, Хорватия — 3, Азербайджан — 0 очков.

Группа F. Швеция — Румыния — 2:1, Мальта — Фареры — 2:1, Испания — Норвегия — 2:1, Мальта — Испания — 0:2, Норвегия — Швеция — 3:3, Румыния — Фареры — 4:1. Турнирная таблица: Испания — 6, Швеция — 4, Румыния — 3, Мальта — 3, Норвегия — 1, Фареры — 0 очков.

Группа G. Австрия — Польша — 0:1, Израиль — Словения — 1:1, Македония — Латвия — 3:1, Израиль — Австрия — 4:2, Польша — Латвия — 2:0, Словения — Македония — 1:1. Турнирная таблица: Польша — 6, Израиль — 4, Македония — 4, Словения — 2, Австрия — 0, Латвия — 0 очков.

Группа H. Молдавия — Франция — 1:4, Албания — Турция — 0:2, Андорра — Исландия — 0:2, Турция — Молдавия — 4:0, Франция — Исландия — 4:0, Андорра — Албания — 0:3. Турнирная таблица: Франция — 6, Турция — 6, Албания — 3, Исландия — 3, Андорра — 0, Молдавия — 0 очков.

Группа J. Италия — Финляндия — 2:0, Босния-Герцоговина — Армения — 2:1, Лихтенштейн — Греция — 0:2, Армения — Финляндия — 0:2, Босния-Герцоговина — Греция — 2:2, Италия — Лихтенштейн — 6:0. Турнирная таблица: Италия — 6, Греция — 4, Босния-Герцоговина — 4, Финляндия — 3, Армения — 0, Лихтенштейн — 0 очков.

Теперь же осталось лишь ждать начала июня, когда с новой силой разгорится борьба во всех отборочных группах за участие в XVI чемпионате Европы.

Гарик ОРЛОВ
Фото sportbuzzbusiness.fr, sportbox.ru
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 522 от 29 марта 2019 года

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Просмотров: 150 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 07:38

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