Спорт богат на сюрпризы

В прогнозы были внесены существенные корректировки, благоприятные для россиян

В предыдущем номере нашего еженедельника, в материале «В погоне за «золотом», мы, основываясь на мнении солидных специалистов фигурного катания, как российских, так и зарубежных, писали: «...увы, резко сдали в мастерстве российские биатлонисты и бобслеисты и, что особенно печально, фигуристы. У них сейчас в Японии проходит чемпионат мира, и впервые может так случиться, что из двенадцати разыгрываемых наград россиянам может не достаться ни одной, что станет трагедией для всего нашего спорта». Однако дальнейшие события внесли существенные корректировки в прогнозы.

Чем вызвана тревога?

Казалось, где-где, а в фигурном катании, где наши мужчины и женщины, не говоря уже о юношах и девушках, всегда были сильнейшими в Европе, а в мире могли только изредка уступить лишь американцам или канадцам, после Олимпиады в южнокорейском Пхёнчхане-2018 наступил явный кризис, который в определённой степени скрашивали женщины в одиночном катании, прежде всего юная Алина Загитова и болезненно переживающая своё «серебро» олимпийской чеканки, двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева, ставшие героинями минувших Игр. Увы, в других дисциплинах у фигуристов россиян уверенно отодвинули на второй, а то и на третий план их зарубежные соперники.

Стоило покинуть лёд нашей великолепной спортивной паре Татьяна Волосажар — Максим Траньков, как у нас не нашлось им надёжных дублёров, и первенство мгновенно перешло к китайскому дуэту Суй Вэньцзин и Хань Цзу, которые рассчитывают стать чемпионами на домашних Олимпийских играх — 2022 у себя в Пекине. А вот в танцах на льду и в состязаниях мужчин в одиночном катании россияне уже давненько мало того что не мечтали о чемпионском титуле, но даже перестали рассчитывать на остальные призовые места на пьедестале почёта. В этих видах абсолютными лидерами стали французские танцоры Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон и американец Нэтан Чен, сумевший сместить с вершины талантливого японца Юдзуру Ханю.

По всей видимости, специалисты, исходя из расстановки сил, заранее сулили победы на нынешнем чемпионате мира в японском Сайтаме перечисленным выше — китайцам, французам и американцу, при этом отводя скромную роль российским парам и вообще особо не анализируя шансы наших мужчин и танцоров. Ну, и совершенно неожиданно нынешней зимой массово блеснуло на международном льду японское трио — Рика Кихира, Куори Сакамото, Сатоко Мияхара, которым удалось одержать несколько заметных побед над проигравшей чемпионат России тройкой девчонок Этери Тутберидзе, уступившей титул чемпионки Европы 16-летней Софьей Самодуровой из Питера, Алиной Загитовой и ставшей тренироваться в Канаде у известного специалиста Брайана Орсера Женей Медведевой. А исходя из того, что поймавшие кураж японки должны были выступать на родном льду, где поклонники спорта их боготворят, шансы на успех российских девчат тоже становились гипотетичными. Вот так и родилась «сенсационная мысль», что впервые в истории российского катания сборная может вернуться с чемпионата мира не только без «золота», но и вообще без наград.

С чего начнём?

Приятно, что если подведём итоги общекомандного первенства, то тут в адрес наших фигуристов могут звучать в основном фанфары. После определённого перерыва они снова стали сильнейшими, завоевав пять из двенадцати разыгрываемых медалей (1 золотая + 2 серебряные + 2 бронзовые), оставив за спиной американцев — три медали (1 + 0 + 2) и китайцев с французами — по одной золотой медали. Как видите, специалистам в принципе стоило доверять. Но всё-таки иностранцы плохо знают наших людей. В то время когда каждый из нас, активно занимавшийся спортом, в курсе дела, что происходит с нашими мастерами, когда их, как говорится, клюнет «петух» в то самое место, где спина теряет своё название.

Вот и теперь открывшие чемпионат спортивные пары были посланы в «нокдаун» нашими Евгенией Тарасовой и Владимиром Морозовым, которые в короткой программе установили новый мировой рекорд — 81,21 очка. Правда, к произвольной программе чемпионы мира китайцы Суй Вэньцзинь и Хань Цун сумели прийти в себя и, блестяще откатав комбинацию, с новым мировым рекордом в сумме (234,84) сохранили второй год подряд за собой звание сильнейшей спортивной пары мира. А рядом с ними на пьедестале почёта стояли с серебряными медалями на шее Тарасова и Морозов (228,47) и с бронзовыми наградами Наталья Забияко и Александр Энберт (217,98). И, конечно же, специалисты отдали должное вчерашним нашим юниорам Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому, которые заняли шестое место (210,30).

Что сказать о танцах? Здесь вновь, словно из космоса прилетели, в четвёртый раз подряд ставшие чемпионами мира, с мировыми рекордами по всем видам программы (222,65), французы Пападакис и Сизерон. Зато второе место наших Виктории Синициной и Никиты Кацалапова явилось сенсацией для всех (211,76). Ведь они смогли опередить призёров Пхёнчхана-2018 американцев Мэдисон Хаббелл и Захари Донахью (210,40), которым арбитры помогли оставить с «деревянной» медалью наш молодой, талантливый дуэт — Александру Степанову и Ивана Букина (208,52).

Тройка нынешних и бывших учениц Этери Тутберидзе оккупировала весь пьедестал почёта. Алина Загитова в своём ещё юном возрасте была уже чемпионкой Олимпийских игр и Европы-2018, а теперь впервые в отличном стиле стала чемпионкой мира (237,50), опередив 16-летнюю казашку Элизабет Турсынбаеву (224,76) и многоопытную Евгению Медведеву (223,80). Ну, а хваленое японское трио разместилось с четвёртого по шестое место, правда отодвинув на восьмое место дебютантку первенства Софью Самодурову (208,58).

Ну, и огорчили своим безвольным катанием в короткой программе наши парни. Но на произвольную собрались, чтобы в итоге расположиться: на шестом месте — Михаил Коляда, на десятом — Андрей Лазуткин, на двенадцатом — Александр Самарин. Печально, да и только. Зато на пьедестале почёта в таком порядке красовались: американец Нэтан Чен (323,42), полностью не залечивший травму японец Юдзуру Ханю (300,97) и ещё один американец Винсент Чжоу (281,16).

Теперь мастерам фигурного катания, здесь же в Японии, предстоит выступить на командном чемпионате мира. После чего занавес сезона 2018/19 годов будет опущен.