Главное культурное событие весны

В Симферополе открылась выставка «Остров сокровищ» творческого объединения «Крымский мост»

26марта в Мраморном зале Крымской республиканской универсальной научной библиотеки им. И. Я. Франко при поддержке Министерства культуры Республики Крым торжественно открылась пятая художественная выставка «Остров сокровищ» творческого объединения «Крымский мост». На выставке представлено более 100 картин почти шести десятков художников Крыма — именитых мастеров и молодых талантов. Организатор выставки — художник Виктор Бабанин, лауреат Госпремии РК, член Хайдельбергской академии художеств. Также, кроме Виктора Бабанина, кураторами выставки стали знаменитые крымские художники Дмитрий Филов и Юрий Лаптев.

Корни проекта — в 80-х годах прошлого века

Каждое мероприятие творческого объединения «Крымский мост» — всегда событие. В последнее время выставки, проводимые «Крымским мостом», стали ежегодными, а, так сказать, корни этого творческого объединения берут начало ещё в 80-х годах прошлого века. Тогда, в 1987 году, искусствовед Георгий Когонашвили сплотил художников-авангардистов — Дмитрия Филова, Виктора Самохвалова, Владимира Мукия, Сергея Пребышеню, Алексея Заваду, — авторов концептуальных проектов, в «Крымское товарищество современного искусства». Затем в 1994 году появился и первый «Крымский мост». «В 1994 году состоялась первая совместная художественная выставка крымских и московских авторов в Москве, а затем в Симферополе. После воссоединения полуострова с Россией традиция совместных выставок возродилась, с 2015 года они ежегодно проводятся в Симферополе», — рассказывает художник Виктор Бабанин. Таким образом, в содружестве с неравнодушными коллегами творческое объединение решило возродить утраченную в 1990-е годы традицию проведения ежегодных выставок современного искусства в столице Крыма.

Предвосхитили мост, как связь с Россией

Организатор выставки Виктор Бабанин отметил, что Крым всегда был духовно, исторически и культурно связан с Россией. «Ярким подтверждением этому является творческое объединение „Крымский мост“, которое было создано 25 лет назад группой крымских и московских художников и кинематографистов. Предвосхитив строительство моста через Керченский пролив на четверть века, творческая интеллигенция построила свой Крымский мост, который объединил разные жанры и направления современного искусства».

Живопись, графика, эстампы, инсталляции, фотографии, видеоарт, скульптура, декор — всё это можно увидеть на новой выставке в Симферополе, которая, по информации организаторов, продлится до конца апреля.

Идти, смотреть, наслаждаться

Рассказывать о каждом принявшем участие в выставке художнике, об их картинах (даже о самых ярких работах) — никакой газеты не хватит. Просто нужно идти, смотреть, вникать, наслаждаться или пытаться вникнуть — выставка того стоит. Для тех, кто знаком с творчеством лучших крымских художников, это будет очередная приятная встреча с их творчеством. Для тех же, кто не знаком, — повод узнать, чем дышит крымское культурное сообщество. Повторимся, работы здесь — очень разные. Но, безусловно, среди них каждый сможет найти для себя нечто особенное, запоминающееся.

Кроме того — это, без преувеличения, главное культурное событие сезона на полуострове. И из-за своей масштабности, и из-за уровня представленных работ. Крыму на самом деле есть чем гордиться. Здесь живёт и работает огромное количество прекрасных мастеров. И «Остров сокровищ» — наглядное тому подтверждение. Кроме этого, как говорят специалисты, «выставка стала достойным арт-ивентом, который развивает художественную среду в Крыму, сближает зрителя и художника, вдохновляет ставить новые творческие задачи».

Кстати, каждый год концепция выставок творческого объединения «Крымский мост» меняется, каждый раз — некая особая «фишка» («КТ» в прошлом не раз рассказывал об этих выставках и об их концепциях). Но в этом году, так как мероприятие юбилейное, особенное, центральное место в экспозиции отведено работам именно тех художников, которые продолжают традицию совместных выставок «Крымского моста» с 1994 года.