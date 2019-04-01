По причинам возраста

Особенности продажи квартиры несовершеннолетним. Продажа квартиры с прописанным несовершеннолетним ребенком

Мы продолжаем публиковать ответы на наиболее распространённые вопросы, связанные с жизнью Крыма в российском правовом поле. Сегодня расскажем об особенностях продажи квартиры несовершеннолетним и продаже квартиры с прописанным несовершеннолетним ребенком. Ваш юрисконсульт — Артём Шабанов.

Один из рисков

Оформление сделок с недвижимостью всегда риск с обеих сторон, так как продавец может умолчать о самых разных особенностях жилья, а покупатель может потерять свои средства, если окажется, что купля-продажа была оформлена вне рамок закона. Продажа квартиры с несовершеннолетними детьми является наиболее сложной и часто встречающейся проблемой, с которой сталкивается покупатель жилого помещения.

Для продажи квартиры, принадлежащей несовершеннолетнему ребенку, необходимо разрешение органа опеки и попечительства. Такая сделка обязательно проходит через нотариуса. Если ребенок не является собственником продаваемой квартиры, но зарегистрирован в ней по месту жительства (прописан), нужно снять его с регистрационного учета. Если ребенок находится под опекой (попечительством) или остался без попечения родителей, также потребуется разрешение органа опеки и попечительства.

Особенности продажи квартиры, в которой проживает несовершеннолетний собственник.

В соответствии с пунктом 1 статьи 26 Гражданского кодекса РФ, несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет вправе продать квартиру при наличии письменного согласия своих законных представителей (родителей, усыновителей, попечителей). В противном случае, на основании статьи 175 Гражданского кодекса РФ, сделка может быть признана недействительной.

От имени несовершеннолетних, не достигших 14 лет (малолетних), сделки по продаже недвижимости могут совершать только родители, усыновители, опекуны.

На продажу квартиры, принадлежащей несовершеннолетнему, требуется предварительное разрешение органа опеки и попечительства. Такое разрешение должно быть предоставлено законным представителям ребенка в письменной форме не позднее чем через 15 дней с даты подачи заявления о его предоставлении. Отказ в выдаче разрешения может быть оспорен в судебном порядке.

Сделка по продаже квартиры, принадлежащей несовершеннолетнему, требует обязательного нотариального удостоверения.

С 14-ти лет

А вот каковы особенности продажи квартиры, в которой проживает несовершеннолетний, не являющийся собственником.

По общему правилу для продажи квартиры, в которой зарегистрирован по месту жительства ребенок, разрешение органа опеки и попечительства не требуется. Исключением является случай, когда такой ребенок находится под опекой или попечительством либо остался без попечения родителей и продажа затрагивает его права и охраняемые законом интересы. Если иное не предусмотрено договором купли-продажи, ребенка необходимо снять с регистрационного учета по месту жительства в продаваемой квартире.

С соответствующим заявлением могут обратиться законные представители несовершеннолетнего в возрасте до 14 лет либо сам несовершеннолетний, достигший возраста 14 лет.

При осуществлении любого соглашения существуют свои риски, однако в случае оформления договора купли-продажи квартиры с несовершеннолетним все немного сложнее.

При несоблюдении всех условий выдачи разрешения от опеки, проданная недвижимость может быть возвращена в собственность малолетнего лица и изъята у покупателя, даже если он честно выполнил свои обязательства.

К таким соглашениям необходимо относиться наиболее внимательно и аккуратно, так как любое несоответствие интересам ребенка может навредить договору и сорвать его подписание.

Продать квартиру с прописанным ребенком или ребенком-собственником — довольно сложная процедура, которая может оттолкнуть потенциального покупателя от покупки жилья. В оформлении такого договора существуют свои риски, на которые нельзя закрыть глаза, так как существует шанс не только потерять приобретенное жилье, но и все сбережения.

Если же нарушить права ребенка, то можно получить уголовную ответственность, которая коснётся не только родителей, но и специалистов органов опеки, а также всех причастных лиц.

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