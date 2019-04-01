За считанные дни до свободы

Апрель 1944 года вошёл в историю, как месяц, когда оккупанты потерпели на крымской земле полное фиаско

«И вот долгожданный час настал» — с этой наполненной положительными эмоциями фразы начинались главы об освобождении Крыма даже в самых «сухих» исторических трудах советского периода. 8 апреля 1944 года войска 4-го Украинского фронта перешли в наступление, а в ночь на 11 апреля ударила по врагу и Отдельная Приморская армия на Керченском полуострове...

Невыполненный приказ № 100

Оккупанты уже в буквальном смысле сидели на чемоданах. Но ещё надеялись, что смогут уйти «красиво» (в собственном, разумеется, понимании этого слова). Были приняты решения в случае большого прорыва Красной Армии с севера Крыма оттянуть немецкие и румынские войска с Керченского полуострова. В первую очередь предполагалось перебросить 50-й немецкий корпус генерала Сикета и 3-ю дивизию в район Джанкоя, а 6-ю румынскую кавдивизию и три сапёрных батальона — в район Парпач — Ак-Монай. Появился и более радикальный план отступления, на случай «дальнейшего нажима советских войск на севере». И этот план напоминал своего рода по-немецки чётко спланированное и организованное, но всё же бегство.

Озабоченный ситуацией в Крыму Адольф Гитлер тогда же издал приказ № 100 — всё, что невозможно эвакуировать с полуострова, уничтожить. Эдакое классическое для опереточного злодея признание в собственном бессилии в реале. Но то, что гитлеровцы хотели сделать тайным, незамедлительно стало явным. Сведения о предполагаемых действиях немецкого командования в связи с начавшимся наступлением советских войск обсуждались на совещании у командующего 17-й немецкой армией. Там же был обнародован и пресловутый приказ № 100. И там же, совершенно не случайно, присутствовал резидент советской разведки Михаил Михайлеску, которого в донесениях именовали просто М. М.

Михайлеску был членом румынской компартии с солидным стажем подпольной работы. Ещё в 1941 году его мобилизовали в румынскую армию, которая, как известно, сражалась на стороне фашистов. Попав в оккупированный немцами Симферополь, Михайлеску незамедлительно связался с местным подпольем, а через него — с областным подпольным центром, куда и передавал ценнейшие разведывательные сведения. Таким же образом узнав о содержании приказа № 100, советское командование решило достать из рукава свой верный козырь в этой большой игре за Крым. Речь, само собой, идет о народном ополчении.

Настоящие супергерои

11 апреля, в 8 часов 30 минут утра, то есть почти за двое суток до освобождения города Феодосия, партизаны Восточного соединения под командованием В. С. Кузнецова силами восьми отрядов выбили немцев из города Старый Крым и села Изюмовка и таким образом преградили немецким войскам отход по шоссейной дороге Симферополь — Феодосия. Архивные данные свидетельствуют, что, заняв Изюмовку, отважные партизаны устроили засаду на шоссе, напали на немецкую артиллерийскую батарею, захватили её вместе с орудийными расчётами и заставили пленных немцев открыть огонь по своим же войскам, предпринимавшим отчаянные попытки к отступлению. Ну чем не сюжет для захватывающего супергеройского экшена?

Месть проигравших

Но, увы, к концу дня гитлеровцам всё же удалось выбить партизан из Изюмовки и Старого Крыма. О той ночи у чудом выживших сохранились страшные воспоминания. Ворвавшиеся в город фашистские танки прошли по улицам Северной, Армянской и Сулу-Доре, стреляя по домам в упор. Но и этого разозлённым собственными неудачами фашистам показалось мало. В литературе, посвященной событиям этих дней, описывается несколько совершенно вопиющих случаев. Так, в одном из домов гитлеровцы обнаружили женщину, кормящую ребёнка грудью. Малыша выхватили из рук матери и тут же штыком рассекли ему голову, затем убили и мать. В другом доме пятилетнему мальчишке выкололи глаза, но лишь после того, как долго вынуждали смотреть на изуверства, что творили над его родителями. В семье Константина Задраванати погибли его жена Елизавета, шестилетняя дочь Елена, четырехлетний сын Иван, двухлетняя малышка Фатера и двухмесячный младенец Степан. В доме № 10 на Северной улице расстреляли семью Плотниковых — троих взрослых и четверых детей. И это далеко не полный перечень. В одном из архивных документов читаем: «Пятьсот восемьдесят четыре человека, в том числе 200 детей, убили фашисты в ту ночь на трёх улицах Старого Крыма».

Бойня была прекращена благодаря новому нападению партизан. В 6 часов утра 12 апреля они вновь заняли город, а в 11 часов утра 13 апреля на улицах Старого Крыма соединились с воинами Красной Армии.

Статистика героизма

Даже по неполным данным, в течение всего лишь пяти дней — с 10 по 15 апреля 1944 года — партизаны Крыма навязали более ста боев отступающим гитлеровцам, истребили 4377 вражеских солдат и офицеров, взяли в плен 3700 оккупантов, уничтожили 234 автомашины, 16 орудий, 7 средних танков; захватили 172 автомашины, 17 орудий и 6 миномётов, 4434 винтовки, 40 тракторов-тягачей, 1 паровоз, 83 вагона и без счёта военного имущества. Девять тысяч стариков, женщин и детей было укрыто партизанами в лесах Крыма. С помощью партизан и подпольщиков были спасены от уничтожения многие предприятия и здания Симферополя, Карасубазара (Белогорска), Бахчисарая и Ялты, винподвалы «Массандры», Ливадийский, Воронцовский и другие дворцы и здравницы на Южном берегу, портовые сооружения в Ялте и Евпатории, а также большое количество имущества, скота, продовольствия в совхозах и колхозах.

В передовице газеты «Правда» отмечалось: «В тылу немцев активно действовали партизаны, тесно связывая свои удары с нашими наступающими войсками». А газета «Красная звезда» писала в те дни: «Немалую помощь в освобождении восточных и южных районов Крыма оказали войскам Красной Армии славные партизаны. Согласуя свои действия с подвижными отрядами преследования, они спускались с гор, громили немецкие гарнизоны, перехватили коммуникации врага. Под их ударами отступающие немецкие и румынские дивизии также потерпели огромный урон».