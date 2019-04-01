Победы и поражения великого полководца

Прозорливость Суворова стала одной из важнейших составляющих успехов в деле присоединения Крыма

Правда, в личной жизни удачливый стратег проявил полнейшую несостоятельность — всю нерастраченную на женщин любовь он отдал своим «дорогим детищам»: армии и дочери. Но и из них благодарной оказалась лишь армия.

Своя тема

Российской армии Александр Суворов посвятил вся свою сознательную жизнь, более полувека. И пятнадцать лет этого поистине выдающегося служения проходило в южных областях: на Дунае, Кубани и на вновь присоединенных землях Новороссии и Крыма. В своей «Автобиографии» Александр Васильевич писал: «Высочайшим императорским соизволением в 1776 году был я определен к полкам московской дивизии, в Крым, где около Карасу-Базара (ныне Белогорск) собравшиеся противные Шагин-Гирей хану партии я рассеял одним движением, и, по прибытии его из Тамани, объявил его в сем достоинстве, и, по продолжающейся болезни, отъезжал в Полтаву, для излечения... В следующем году и в 1778 году командовал я корпусом Кубанским... Учредил линию крепостей от Черного моря до Ставрополя. Того же года обращен я в Крым и командовал корпусами крымским, кубанским на Днепре и иными войсками, вывел христиан из Крыма в Россию без остатка, вытеснил турецкую флотилию из Ахтиярской гавани, великого адмирала Гассан-пашу и Али-бея анатолийского, со всем оттоманским флотом и транспортными с войском судами... от крымских берегов обратил назад к Константинополю... За эту операцию был награжден золотой табакеркой с высочайшим Ее императорского величества портретом, украшенной бриллиантами».

А ведь всего этого могло бы не быть, если бы некогда маленький Саша Суворов подчинился воле родителя.

От судьбы не уйдешь

О военном деле Александр Суворов мечтал с малых лет. Но отец его, Василий Иванович, пророчил своему горячо любимому наследнику «цивильную карьеру». В правильности своих благих намерений Суворов-старший убеждался всякий раз, когда Сашенька подхватывал простуду. А болел мальчонка часто.

Но, как известно, на всякое действие имеется противодействие. Собственная болезненность вкупе с излишней настойчивостью отца вызвали у Саши желание бороться за мечту: вырваться из библиотеки, где, читая военную литературу, он всего лишь представлял себя в роли великого воителя, и, закалив своё хилое тело, превратиться в образцового воина в реале. Так Саша помимо самообразования взялся и за самовоспитание. Десятилетний отрок стал обливаться холодной водой, скакал верхом на лошади под проливным дождём, даже в морозы носил лишь лёгкую одежду. И результаты не заставили себя ждать. Болеть он перестал. Но отца, увы, не переубедил. К счастью, в тот момент, когда споры с родителем уже начали принимать угрожающий характер, вмешалась судьба. В её роли выступил генерал Ганнибал, тот самый «арап Петра Великого», прадед великого пиита Александра Сергеевича Пушкина.

Ганнибал заехал в гости к Василию Суворову, и тот не преминул посетовать на ребячьи глупости сына. Ганнибал пошёл в библиотеку, посмотрел на мальчика, который по обыкновению разыгрывал одну из великих битв прошлого, задал ребёнку несколько вопросов. И в итоге сделал следующий вывод: Если бы жив был батюшка наш Пётр Алексеевич, поцеловал бы его в лоб и определил бы обучаться военному делу«. На следующий год Александр Суворов был зачислен солдатом в Семёновский гвардейский полк.

Непохожие победы и единственное поражение

Количество сражений, через которые прошёл полководец Суворов, равняется шести десяткам, количество побед такое же. Эти победы не были похожи одна на другую.

Александр Васильевич выиграл и самую главную битву своей жизни — битву с родным отцом за право заниматься тем, к чему был предрасположен, тем, чем жаждал заниматься превыше всего. Но всё же незадолго до своей смерти в 1775 году уважаемый родитель сумел привнести свою ложку дёгтя в однородную своей качественностью и гармоничностью жизнь сына. Отец выбрал для 43-летнего сына молодую жену. И, к несчастью, иначе как жестокой местью своевольному сыну подобный выбор не назовёшь.

Это был как раз тот случай, когда принцип «противоположности сходятся» явно пробуксовывал. Молодая, кровь с молоком Варвара Ивановна Прозоровская не понимала аскетического образа жизни «престарелого», на двадцать лет старше мужа, не разделяла его духовных устремлений и, тем более, его всеобъемлющего желания приносить пользу Отечеству.

17 (28) апреля 1778 г., спустя 4 года после роковой свадьбы, Суворова назначили командующим объединенными войсками в Крыму и на Кубани. Само собой, он был занят. А молодая жена, несмотря на то, что к тому моменту уже родила дочь, отчаянно скучала. И, в конце концов, она, воспитанная в старых традициях, исключающих для особ женского пола необходимость «всякого знания», решила развлечься традиционным способом — завела любовника. Причем долго не искала, использовала то, что под рукою. А под рукою оказался племянник мужа премьер-майор Николай Суворов.

А Александру Васильевичу было не до измены молодой жены. После вывода войск из Козлова (Евпатории) 3 июня 1779 года он вернулся в Бахчисарай, и некоторое время рассматривал различные вопросы ханского двора, проявив при этом лучшие дипломатические качества, защищая интересы России. Покинуть Крым он смог только в конце июля 1779 г. И в сентябре подал в консисторию прошение о разводе на том простом основании, что «жена презрела закон христианский и страх Божий». Но та попытка расставания, к счастью или нет, закончилась через год публичным церковным примирением. У пары появился ещё один ребёнок, мальчик, после чего Суворов вновь занялся государственными делами в Казани и на Кубани, а Варвара опять завела любовника...

Ход бракоразводному процессу так и не был дан, но больше супруги вместе не жили — Александр Васильевич взял к себе дочь, Варвара Ивановна забрала сына. С тех пор девизом Суворова стало: «Смерть моя для Отечества, жизнь для Наташи!». В Смольный, где воспитывалась Наташа, он писал проникновенные и нежные письма: «Любезная Суворочка, здравствуй! Недосуг много писать: около нас сто корабликов; иной такой большой, как Смольный. Я на них смотрю и купаюсь в Черном море с солдатами. Вода очень студена и так солона, что барашков можно солить. Когда буря, то нас выбрасывает волнами на берег...» Но то были шутливые сетования, ведь в армии Суворов чувствовал себя как дома, так хорошо ему не было больше нигде.