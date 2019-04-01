Весенние хлопоты

Заботы о семье, братьях наших меньших и об удобстве передвижения

Опасно и заразно

Симферопольцев призвали сделать прививку от бешенства своим домашним питомцам

«Владельцам домашних животных (собак, кошек и других) необходимо срочно провести вакцинацию не привитых животных против бешенства», — заявила начальник управления ветеринарии в г. Симферополь Государственного комитета ветеринарии Республики Крым Надежда Бойко, передает пресс-служба горадминистрации Симферополя.

Для проведения вакцинации необходимо обращаться по адресу: г. Симферополь, улица Жени Дерюгиной, 5а.

Вакцинации подлежат все животные без исключения, не зависимо от того, выходят они на улицу или нет.

При подозрении заболевания животного бешенством или в случае гибели животного необходимо срочно информировать государственную ветеринарную службу Симферополя по адресу: г. Симферополь, ул. Ж. Дерюгиной, 5а или по тел. 51-37-22, +7 (978) 935-50-97.

Напомним, 15 марта 2019 года на территории частного домовладения по улице Казанской в Симферополе у животного установлен диагноз бешенство. Определен неблагополучный пункт — территория ограниченная пересечением улиц Павленко, Карла Маркса, Толстого, Казанской, Крейзера и Хацко, угрожаемая зона — территория ограниченная пересечением улиц Долгоруковская, Толстого, Гоголя, Спера и бульвар Ленина, за исключением улиц, входящих в неблагополучный пункт.

Незабытые села

На трассе «Таврида» изменена схема движения автобусов

Министерство транспорта Крыма совместно с администрацией Ленинского района разработало и утвердило новые схемы организации движения общественного транспорта в села Горностаевка, Батальное, Ерофеево, Луговое и Фонтан.

Информацию распространила пресс-служба Минтранса РК. По данным ведомства, решение о разработке новых схем было принято на основе обращений жителей сел Ленинского района, жаловавшихся на отсутствие маршрутов, которые заходили бы в села, пассажиров высаживали на трассе.

Расписание новых маршрутов уже размещено на остановочных павильонах в каждом из перечисленных сел, сообщили в Минтрансе.

При выявлении нарушений перевозки пассажиров на общественном транспорте общего пользования в пригородном и междугородном сообщении можно звонить по телефону «горячей линии» Министерства транспорта Республики Крым +7 (3652) 544-632 (с 9:00 до 18:00).

Кулинарный компромисс

С 11 марта по 27 апреля включительно длится Великий пост. Однако далеко не все крымчане исповедуют православие, и далеко не все православные согласны голодать в течение длительного времени. К счастью, существуют блюда, которые в определенные дни прекрасно подойдут в качестве своеобразного кулинарного компромисса.

Хорошая хозяйка всегда найдёт способ собрать семью за одним столом и побаловать домашних. При этом она выкажет уважение к религиозным воззрениям одних и не лишит других маленьких гастрономических радостей.

Календарь питания в первую половину апреля 2019 года

4 седмица Великого поста: 1 — 7 апреля

1 апреля: разрешается сырая пища без масла;

2 апреля: горячая пища без масла;

3 апреля: сырая пища без масла;

4 апреля: горячая пища без масла;

5 апреля: сырая пища без масла;

6 апреля: горячая пища с растительным маслом;

7 апреля: горячая пища с растительным маслом + вино.

5 седмица Великого поста: 8 — 14 апреля

8 апреля: сырая пища без масла;

9 апреля: горячая пища без масла;

10 апреля: сырая пища без масла;

11 апреля: горячая пища без масла;

12 апреля: сырая пища без масла;

13 апреля: горячая пища с растительным маслом;

14 апреля: горячая пища с растительным маслом + вино.