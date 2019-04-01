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Хорёк преткновения

Каких только правонарушений не фиксируют крымские правоохранители! Вот, к примеру, случай, что называется, из ряда вон. В этом году в День смеха – 1 апреля – двум симферопольцам было совсем не до смеха. И несмотря на комичность ситуации, случай имел серьезные последствия. Итак. 1 апреля молодой человек выгуливал в симферопольском парке им. Гагарина своего питомца – хорька. Тот присоседился к неким, как сказано в полицейской сводке, «бездомным животным», которых кормила пожилая пара. И пожилой паре по каким-то причинам не понравилось поведение хорька, что привело к словесной перепалке между пенсионером и молодым человеком, который ударил оппонента по голове. Тогда пожилой симферополец в ответ вынул нож и нанёс им несколько проникающих ударов обидчику. В итоге и пенсионер, и любитель экзотических животных попали в больницу – первый с сотрясением мозга, второй с ножевыми ранениями.

А вот о судьбе хорька с тех пор ничего не известно...

Художник Артём Куркин
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 523 от 5 апреля 2019 года

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Просмотров: 99 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 13:10

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