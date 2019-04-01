→ Спецпроект → Хождение по слухам В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... на природе пытаются заработать Дмитрий С. возмущен: «Хотел бы узнать мнение жителей и гостей Крыма. Суть такая. Много лет не был на Мангупе (в свое время, будучи студентом, обошел весь горный Крым и места знаю отлично). Так вот, недавно с друзьями решили пробежать по Мангупу. По приезде немного удивило количество людей (ну да ладно, выходной день всё же). Но самое интересное было позже, когда мы пошли через Хаджи-Салу, вышел парень и сказал, что посещение Мангупа платное – 100 руб. Мы вежливо сказали, что на Мангуп не идем, а просто гуляем. На что услышали, что там на плато дороже (200 руб.). Вот кто мне скажет, что это? Долго будут людей обманывать? Некий товарищ предлагает заплатить… за что? За экскурсию? Так я сам водил группы, мне не надо. За чистоту? Так чисто не там, где убирают, а там, где не гадят. Мне не жалко денег, но вопрос: «Кому в карман они идут?» Все хотят заработать, ну открывай кафе, катай на ослах и т. д. Ведь вроде было постановление прокуратуры, что проход бесплатный. Но многие платят. В прошлом году я так же с друзьями ходил на Эски-Кермен, так там я специально пошел узнавать, сколько стоит билет. Там бесплатно! И касса закрыта уже давно. Вот чем отличается Эски от Мангупа? Я против детей О. Бендера!» Фома СЛУХАЧЁВ

Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 523 от 5 апреля 2019 года Еще статьи: Говорят, что... «катакомбам» в центре столицы не местоза общение с природой ... Куда пойти, куда податься? Тепе-Кермен: тайна пещерной крепости Коммунальный бизнес Кладбищенский сервис Просмотров: 150 | Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 19:16