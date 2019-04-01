Говорят, что... на природе пытаются заработать

Дмитрий С. возмущен: «Хотел бы узнать мнение жителей и гостей Крыма. Суть такая. Много лет не был на Мангупе (в свое время, будучи студентом, обошел весь горный Крым и места знаю отлично). Так вот, недавно с друзьями решили пробежать по Мангупу. По приезде немного удивило количество людей (ну да ладно, выходной день всё же). Но самое интересное было позже, когда мы пошли через Хаджи-Салу, вышел парень и сказал, что посещение Мангупа платное – 100 руб. Мы вежливо сказали, что на Мангуп не идем, а просто гуляем. На что услышали, что там на плато дороже (200 руб.). Вот кто мне скажет, что это? Долго будут людей обманывать? Некий товарищ предлагает заплатить… за что? За экскурсию? Так я сам водил группы, мне не надо. За чистоту? Так чисто не там, где убирают, а там, где не гадят. Мне не жалко денег, но вопрос: «Кому в карман они идут?» Все хотят заработать, ну открывай кафе, катай на ослах и т. д. Ведь вроде было постановление прокуратуры, что проход бесплатный. Но многие платят. В прошлом году я так же с друзьями ходил на Эски-Кермен, так там я специально пошел узнавать, сколько стоит билет. Там бесплатно! И касса закрыта уже давно. Вот чем отличается Эски от Мангупа? Я против детей О. Бендера!»