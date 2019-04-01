В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время



Говорят, что... в Гагаринском парке разваливаются новые дорожки

Виктория С. сетует: «Симферополь. Гагаринский парк. Этот асфальт положен в конце осени 2018 года в рамках реконструкции парка. Вот такое качество. На фото, сделанных 31 марта, видно, что он не продержался и полгода! Интересно, будет ли отвечать за такую работу исполнитель?!»