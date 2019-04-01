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Говорят, что... в Гагаринском парке разваливаются новые дорожки
Виктория С. сетует: «Симферополь. Гагаринский парк. Этот асфальт положен в конце осени 2018 года в рамках реконструкции парка. Вот такое качество. На фото, сделанных 31 марта, видно, что он не продержался и полгода! Интересно, будет ли отвечать за такую работу исполнитель?!»
Фома СЛУХАЧЁВ Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 523 от 5 апреля 2019 года
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