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СпецпроектХождение по слухам

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... в Гагаринском парке разваливаются новые дорожки

Виктория С. сетует: «Симферополь. Гагаринский парк. Этот асфальт положен в конце осени 2018 года в рамках реконструкции парка. Вот такое качество. На фото, сделанных 31 марта, видно, что он не продержался и полгода! Интересно, будет ли отвечать за такую работу исполнитель?!»

Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 523 от 5 апреля 2019 года

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Просмотров: 191 |   Комментарии (1) Дата публикации: Сегодня, 19:17

:: Комментарий #1 написал: Максим   |   Сегодня, 21:05   |  



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При хохлах даже так не делали.

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