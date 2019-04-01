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СпецпроектХождение по слухам

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... детскую площадку поставили посреди грязи

Говорят, в Добровской долине одну из детских площадок разместили в весьма странном месте: непосредственно возле дороги и канализационного люка, посреди мусора и разрухи. Видимо, местные власти руководствовались принципом, что сельским детям к грязи не привыкать, да и дорога настолько раздолбанная, что на опасной для увлеченной игрой ребятни скорости по ней не поездишь. «Лучше бы дорогу нам на Перевальное сделали! Стыдно за вас!» – говорят жители Долины в адрес местных властей.

Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 523 от 5 апреля 2019 года

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Просмотров: 227 |   Комментарии (0) Дата публикации: Вчера, 19:19

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