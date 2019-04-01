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СпецпроектХождение по слухам

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... нерадивого перевозчика кто-то «крышует»

Говорят, что над жителями Каменки – Коллективных садов симферопольские власти просто издеваются. «Сегодня дошли до 5-й остановки, чтобы попробовать влезть в 14-ю маршрутку. Заняли очередь. Когда маршрутка приехала, оказалась забитой, наша очередь не дошла. Детей с портфелями давят, жутко смотреть! Следующая маршрутка приехала через 15 минут и проехала мимо! Потому что забита. Властям пишут сотни жителей Каменки с мольбами ввести новый маршрут через улицу имени Крымской весны, почему нет реакции? Кто так покрывает перевозчика 14-го маршрута? Почему администрация не разрывает с ним контракт, несмотря на нарушения (выводит 6 автобусов вместо 12)? Чего ждете?» – возмущаются жители.

Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 523 от 5 апреля 2019 года

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Просмотров: 84 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 19:20

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