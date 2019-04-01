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Вне законаСкандал

Устоит ли теперь «Куб»?

Собственник торгового центра в Симферополе намерен продолжать отстаивать своё имущество

«Крымский ТелеграфЪ» неоднократно уже рассказывал о том, как идёт судебное разбирательство о сносе ТЦ «Куб» в Симферополе. На последнем заседании в Арбитражном суде Республики Крым собственнику здания было отказано в нескольких очередных ходатайствах, было также отказано в отводе судье, который были вынуждены заявить представители собственника и, в итоге, суд принял решение — строение нужно сносить. Но пока решение не вступило в законную силу и собственник намерен подавать апелляцию. Устоит ли теперь «Куб»?..

Снова отказали

Напомним, что, как заявляют представители собственника, начиная с 2015 года со стороны высших должностных лиц Республики Крым идёт беспрецедентное давление с целью принуждения сноса торгового центра «Куб» в Симферополе, расположенного на Куйбышевском рынке. Десятки проверок контролирующих и надзирающих органов, десятки судебных процессов... О том, что здание в крымской столице по адресу улица Тренёва, 1 должно быть снесено, заявлялось неоднократно на самых разных уровнях республиканской и городской власти.

Однако собственник — ООО «Плаком» — методично отстаивал имущество в судах, рассчитывая на справедливость, на непредвзятость правосудия. «КТ» был на нескольких заседаниях по этому делу в Арбитражном суде РК и прежде уже рассказывал о том, как разворачивались там события. Но на последнем заседании по делу о сносе «Куба», которое проходило в Симферополе 1 апреля, судья отклонила очередные несколько ходатайств от представителей собственника и тогда они были вынуждены заявить так называемый отвод судье. Иными словами — выразили недоверие. «Начиная с судебного заседания, которое состоялось 28. 01. 2019 г., судья Арбитражного Суда Республики Крым Евдокимова Е. А., стала безосновательно и с нарушением процессуального законодательства отказывать в удовлетворении всех законных и обоснованных заявлений и ходатайств заявителя, а также третьих лиц на стороне заявителя», — говорят представители собственника, утверждая, что при этом судом были допущены грубые нарушения требований АПК РФ.

«Судьей необоснованно и без какой-либо правовой аргументации отказано в удовлетворении всех поданных заявлений и ходатайств, при судья не раз необоснованно объявляла перерывы в судебном процессе на срок не более 5 дней, а последние два отложения объявлялись всего лишь на 15 и 10 дней, что с учетом необходимости подготовки к делу, а также времени доставки почтовой корреспонденции третьим лицам, явно не достаточно. Однако в рамках любых других дел, рассматриваемых этой же судьей, судебные разбирательства откладываются на 30 и более дней, что подтверждается общедоступной информацией в „Картотеке арбитражных дел“ на сайте суда», — рассказывают представители ООО «Плаком». Также они подчёркивают, что суд так и не дал оценку действиям Комиссии по демонтажу (сносу) объектов администрации города Симферополя, протокол которой стал «краеугольным камнем» решения о «незаконности и сносе здания». Хотя представители собственника неоднократно настаивали на тщательном изучении этого протокола, считая его поддельным.

Пока решение не вступило в силу

Но эти претензии к суду со стороны собственника «Куба», как выяснилось, — только часть общей картины.

«Главное, что мы заявляли — судья, как мы считаем, находилась в служебной зависимости от Совмина Крыма и от администрации Симферополя, поэтому и поддалась оказанному давлению, и все её процессуальные действия и решения по делу являются незаконными и предвзятыми, а соответственно имеются более чем обоснованные сомнения в ее беспристрастности», — говорят представители собственника. А ведь беспристрастность суда, акцентируют юристы — одно из обязательных условий реализации права на справедливое судебное разбирательство.

Впрочем, в отводе судьи, несмотря на предоставленные многочисленные претензии к ней со стороны ООО «Плаком», было отказано. И сразу же, в тот же день, суд вынес решение в пользу республиканских и симферопольских властей — снести здание ТЦ «Куб» на Куйбышевском рынке в Симферополе.

Но, как рассказали газете «Крымский ТелеграфЪ» представители собственника, пока это решение суда не вступило в силу и сноса пока не будет. А ими тем временем будет подана соответствующая апелляция.

Сергей ПОДОЛЬСКИЙ
Фото В. Зайцев
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 523 от 5 апреля 2019 года

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Просмотров: 139 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 07:33

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