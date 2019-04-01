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РегионыСевастополь

Кто и зачем обижает стариков?

В Севастополе ветеранов ВОВ поделили на категории

На минувшей неделе депутаты Законодательного собрания Севастополя одобрили депутатские поправки в бюджет, согласно которым люди, проживавшие в городе во время его обороны в 1941-1942 годах, получат повышенные единоразовые выплаты к 9 мая. Сумма выплат для жителей осажденного города увеличится с 2,6 тыс. рублей до 7 тыс. рублей. По данным правительства, в настоящее время в городе 1153 человека, которые жили в Севастополе во время его Второй обороны.

Одна сторона «медали»

При этом корректировки, выдвинутые правительством города, касательно повышения выплаты не только для жителей осажденного в 1941-42 гг. Севастополя, но и для других категорий ветеранов и пенсионеров, были депутатами отклонены. По расчетам, повышение могло коснуться 9,7 тыс. человек. Кроме того, внесенная правительством группа поправок касалась также дополнительных выплат учителям и молодым медикам, часть изменений затрагивала финансирование объектов ФЦП, в том числе долгую и мучительную, как оказалось, реконструкцию Парка Победы. При этом законотворцы отметили, что согласовать повышение выплат до Дня Победы ещё возможно и сейчас они ждут от правительства соответствующий пакет документов.

Однако представляющий вышеуказанные поправки на сессии Заксобрания заместитель директора департамента финансов правительства Севастополя Михаил Ноздряков рассказал о грубых нарушениях в работе депутатов.

«В момент заседания бюджетной комиссии нам не дали озвучить уточнения по поправкам. По нашей оценке, работа комиссии была организована некачественно: на сегодня мы имеем не до конца отработанные поправки, звучат претензии, в том числе и со стороны депутатского корпуса. В поправках депутатов отмечены грубые нарушения, в частности отсутствуют 65 итоговых строк, без которых невозможно понять, за какие суммы сегодня идет голосование», — заявил он.

Также, комментируя сложившуюся ситуацию, вице-губернатор Севастополя Илья Пономарев назвал произошедшее: «неуважением к жителям города, особенно к ветеранам».

Илья Пономарев:

«Просто верх бесчеловечности и цинизма состоял в том, что депутаты (делая акцент на депутатах из так называемой „группы Алексея Чалого“, бывшего председателя Заксобрания, „народного мэра“ города в 2014 году. — Ред.) поделили севастопольских ветеранов на людей разного сорта. Проголосовали за то, чтобы установить повышенные выплаты к празднику лишь одной категории ветеранов Великой Отечественной войны — жителям осажденного Севастополя. Правительство предлагало в честь 75-летия освобождения города поддержать всех ветеранов. Мы предложили источник средств — это 24 миллиона рублей. Это всего лишь треть от стоимости ремонта зала заседаний Заксобрания».

Другая сторона «медали»

Но в ответ на такие резкие обвинения сами депутаты заявили, что никаких поправок они не получали.

Екатерина Алтабаева, председатель Заксобрания Севастополя:

«Мы рассматривали законопроект о внесении изменений в бюджет на 2019 год и на два последующих года. Ни в самом законопроекте, подготовленном правительством, ни в предложенных им поправках к нему не было ни слова о дополнительных выплатах для ветеранов. И на заседании бюджетной комиссии, когда законопроект рассматривался перед вторым чтением, представители исполнительной власти о своем желании увеличить выплаты не заявляли».

При этом она пообещала, что депутаты сделают всё возможное, чтобы закон был принят в кратчайший срок, и соберутся на внеочередное заседание.

Екатерина Алтабаева:

«Мы буквально продавили решение по жителям осаждённого Севастополя и готовы поддержать другие предложения правительства, если таковые поступят. К сожалению, сами депутаты разработать законопроект о внесении изменений в бюджет не имеют права — это прерогатива правительства. Но если оно действительно готово выделить дополнительные средства ветеранам ко Дню Победы, нужно немедленно подготовить соответствующий законопроект о внесении изменений в закон о бюджете и внести его в Заксобрание».

Комментируя вышеупомянутое выступление Ильи Пономарева, депутат законодательного собрания Вячеслав Грелов на брифинге для журналистов заявил, что это само правительство поделило ветеранов на категории, и в доказательство своих слов зачитал постановление правительства № 172-ПП от 18 марта о выплате разовой денежной помощи «отдельным категориям жителей Севастополя ко Дню Победы».

Вячеслав Горелов:

«Здесь указаны различные категории наших ветеранов — Герои Советского Союза, инвалиды Великой Отечественной войны, граждане из числа участников боевых действий, бывшие узники концлагерей и так далее. Всем им предусмотрены разные выплаты в разном объёме — 12 128 рублей, 3 910 рублей, 2 495 рублей. Вот документ, которым правительство распределило наших ветеранов по категориям».

При этом он отметил, что никаких намерений увеличить ветеранские выплаты правительство не высказывало до самого 1 апреля, хотя работа над принятием законопроекта во втором чтении велась с 19 марта, и отметил, что всё, что было заявлено вице-губернатором, не более чем просто слова.

Вячеслав Горелов:

«Поэтому ещё раз подчёркиваю: заявления, сделанные правительством после завершения заседания, являются актом лицемерия и подлости. При этом ничто не мешает правительству в ближайшие дни внести соответствующий законопроект об увеличении выплат в Заксобрание Севастополя. И нам понадобится всего несколько дней, чтобы эти предложения принять, если они будут прозрачны и понятны».

Так кто кого подставил? Впрочем, есть и более важный вопрос: зачем в это противостояние между исполнительной и законодательной властью, в перманентную, продолжающуюся уже не первый год борьбу втянули севастопольских стариков?.. Здоровья им эта нервотрёпка уж точно не прибавит.

Анна ЧУДАКОВА
Фото mtdata.ru
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 523 от 5 апреля 2019 года

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Просмотров: 106 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 15:35

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