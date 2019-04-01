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СоциумПроблема

Похороненные инвестиции

Почему крупные бизнес-проекты не приживаются в Крыму?

До начала V Ялтинского международного экономического форума остались считанные дни. В очередной раз на его площадках соберутся влиятельные фигуры российского и зарубежного бизнеса, первые лица республики, эксперты в сфере экономики и финансов. В числе прочего — с целью познакомить приезжих предпринимателей с инвестиционной обстановкой в регионе и, если повезёт, сразу заключить с ними конкретные соглашения. Но, как назло, крымскую бизнес-сферу в последнее время то и дело сотрясают громкие скандалы, бросающие густую тень на репутацию республики. Ведь что получается? Инвесторы, которые не побоялись санкций и заходят в Крым, терпят здесь убытки. И примеров уже не мало.

Сомнительное удовольствие

По данным заместителя председателя Совета министров — министра финансов РК Ирины Кивико, за последние четыре года общий объём инвестиций в Крыму вырос более чем в шесть раз. На сегодняшний день идёт работа над 184 проектами на общую сумму в 156,5 млрд руб. Инвесторы разрабатывают новые для Крыма перспективные отрасли, создают сотни рабочих мест, развивают инфраструктуру, существенно обогащают региональный бюджет. А местные власти, со своей стороны, всеми силами помогают смельчакам, решившимся вкладывать капиталы в санкционный регион. В частности, на полуострове действует свободная экономическая зона, подразумевающая множество преференций для инвесторов, введены налоговые льготы. Словом, если верить крымским чиновникам, делать бизнес на полуострове — одно удовольствие. Но, похоже, не для всех.

Вот уже вторую неделю не утихает скандал вокруг работы инвестора, строившего предприятие на 20 гектарах пляжа в селе Поповка Сакского района. Речь идёт об инкубаторе для выращивания мальков креветки — масштабном проекте, подобных которому ещё не было ни в Крыму, ни во всей России. Начатый инвестпроект предусматривал вложение капитала в размере 1 млрд руб. и создание новых рабочих мест, но неожиданно вызвал решительное сопротивление со стороны местных жителей. Люди здесь уже давно живут за счёт туристов, которые едут в Поповку ради диких пляжей и целебных грязей Ойбурского озера. Если территория превратится в промзону, Западный Крым рискует лишиться последних отдыхающих.

«Летом здесь яблоку негде упасть. Вся прибрежная зона занята: люди с палатками отдыхают, приезжают даже из дальнего зарубежья, — рассказывает местная жительница Инна Никитина. — У нас находится один из немногих песочных пляжей полуострова. В народе его даже называют «Крымскими Мальдивами» (со своей стороны заметим, что это весьма спорный эпитет. — Ред.).

Жители Поповки и общественники из других регионов полуострова выступили за сохранность пляжа настолько яростно, что в ситуацию пришлось вмешаться главе республики Сергею Аксёнову. На днях он принял окончательное решение: строительство инкубатора будет прекращено.

«В первую очередь, непонятна причина, по которой было решено разместить ферму на пляжной территории, — констатирует Сергей Аксёнов. — Если общественность против и объект мешает курортному сезону и отдыху людей, нельзя было допускать его размещение. Правительство республики окажет содействие инвестору и примет меры по поиску альтернативного места, подходящего для размещения креветочной фермы».

Проблема вроде как решена, и выход найден. Вот только пока кипели страсти, креветочную компанию уже успели выставить врагом народа и уникальной крымской природы. Хотя, как верно отметил глава республики, инвестор начал строительство инкубатора отнюдь не самовольно: ему на это было дано разрешение местными властями. При этом чиновники Сакского района не удосужились ни провести общественные слушания (хотя бы формальные), ни согласовать инвестпроект в Росприроднадзоре, как того требует процедура.

Теперь инвестору предстоит в кратчайшие сроки разобрать то, что он успел построить, и ждать, пока для него подыщут более подходящее место. При этом ущерб, по словам представителя компании, составит не менее 30 млн руб. А урон, нанесённый этой историей инвестиционному имиджу республики, оценке не поддаётся.

Строительство креветочной фермы вызвало бурю возмущений

Край плохих строителей

Тем более что этот случай — далеко не единственный. Вот ещё один из недавних. На днях владелец крупного обувного производства Zenden заявил, что потерял на строительстве фабрики в Евпатории почти 100 млн руб. Дело было так. Владелец компании Андрей Павлов затеял создание в Крыму фабрики, которая выпускала бы по миллиону пар обуви в год. Проект выглядел многообещающе: надёжные партнёры, отсутствие в регионе конкуренции, субсидии для участника свободной экономической зоны.

В 2016 году состоялась торжественная закладка первого камня будущей фабрики. Новое предприятие должно было обеспечить более 500 рабочих мест и стать основой для развития в регионе производственного кластера с современной лабораторией и корпоративным университетом. Согласно первоначальному плану, фабрику планировалось построить уже к концу того же года. Но спустя буквально несколько месяцев с момента начала работ Павлов обнаружил грубые нарушения в технологии возведения объекта. «Возникли вопросы к качеству материалов, соблюдению технологий заливки фундамента, состоянию металлоконструкций. Всё это влияет на безопасную эксплуатацию будущего здания», — говорит Андрей Павлов.

По результатам экспертизы, инициированной владельцем производства, техническое состояние фундаментов было признано ограниченно работоспособным, а состояние стеновой панели — недопустимым. Павлов обратился с претензией к индивидуальному предпринимателю Сергею Шумейко, нанятому для технического надзора за стройкой. В итоге судебные тяжбы, начавшиеся между обувным гигантом и крымскими подрядчиками, длятся уже почти два года. Всё это время работы на фабрике не ведутся, однако в администрации Евпатории заявляют, что объект сдадут к концу этого года. Властям неохота признавать, что один из крупнейших инвесторов, решивших разместить в Крыму производство, уже жалеет о том, что связался с местной номенклатурой и недобросовестными дельцами, выдающими себя за подрядчиков. Между тем, за два года работы до начала судебных разбирательств Zenden успел вложить в строительство около 97,6 млн руб. Но несмотря на это, руководство компании настроено покинуть полуостров, оставив лишь пару розничных магазинов обуви.

Если судить по озвучиваемым фактам, крымские чиновники в случившемся кризисе вроде как не виноваты. С другой стороны, это далеко не первая ситуация, когда, несмотря на выделяемые средства, строительство либо не ведётся вовсе, либо идёт из рук вон плохо по вине недобросовестного подрядчика. Таких в Крыму хоть пруд пруди, а власти лишь руками разводят: мол, свободный рынок, ничего не поделать. Однако в других регионах порядок в строительной отрасли поддерживать каким-то образом получается. Не пора ли и в Крыму «профильтровать» строительную сферу?

Беспорядочная активность

Вот ещё один скандальный случай. Несколько месяцев назад руководство Нижнегорского района республики фактически выгнало с территории региона китайского инвестора.

В начале прошлого года на участке в 100 гектаров между посёлками Емельяновка и Изобильное стал на глазах образовываться новый тепличный комплекс. Возмущённые местные жители, большая часть которых живёт за счёт торговли овощами, подняли шум и обратились с жалобами к местным властям. Стройка была остановлена, хотя инвестор уже успел возвести 20 плёночных укрытий и провести к участку водопровод.

В ходе начавшихся разбирательств выяснилось, что инвестор изначально не вызывал доверия. Во-первых, китайские тепличники уже успели прославиться по всей России. Они работают по одной и той же схеме: появляются в регионе, арендуют у корыстолюбивых землевладельцев их участки и используют для выращивания овощей. Чтобы производство шло быстрее и обходилось дешевле, в ход идёт любая химия. В том числе, по сведениям Россельхознадзора, препараты, запрещённые на территории РФ. Спустя пару сезонов тепличники снимаются с места и вместе с производством едут в другой регион. А после китайских овощеводов на земле ничего не растёт годами — даже сорняки. О качестве выращенной на химии продукции и говорить нечего.

Производства обуви на полуострове не случилось

Во-вторых, сам подход китайских овощеводов к ведению бизнеса трудно назвать инвесторским. Компания ООО «РЕСПЕКТ КРЫМ АГРО» была зарегистрирована в Алуште, и, по данным Инвестиционного портала РК, реализация её проектов должна осуществляться на территории Алуштинского городского округа. Однако руководство фирмы упорно претендовало на участок в Восточном Крыму, где грунт и природные условия куда более подходящие для овощеводства, чем на ЮБК. При этом получать регистрацию в Нижнегорском районе, чтобы платить налоги в местный бюджет и вкладываться в развитие региона, как того требует процедура, владельцы фирмы отказались. Собственно, даже сформулированного инвестпроекта на рассмотрение районной администрации подано не было. И тут в свете всех этих фактов возникает вопрос: каким образом китайским производителям удалось получить разрешение на реализацию своего проекта в регионе, которое затем было отозвано? Ведь кто-то им его выдал? По халатности, по указанию «сверху» или на почве некой коррупционной составляющей, должны бы разобраться уполномоченные органы. Однако дело попросту замяли.

Как бы то ни было, приведённые примеры показывают: многомиллиардные вливания в Крым не являются залогом его развития. Нужна профессионально разработанная, оговоренная на всех уровнях доктрина, объясняющая, как и зачем будет меняться каждый из уголков полуострова. Иначе любой большой проект будет обречён на сопротивление с главным тезисом всей риторики: «Почему именно у нас, почему не где-нибудь ещё?». Но, к сожалению, год за годом наблюдается лишь беспорядочная экономическая активность, плоды которой дискредитируют Крым в качестве благоприятного для ведения бизнеса региона.

Китайские теплицы тоже не прижились

Елена Юманова
Фото Архив «КТ», agrobk.ru, ihodl, comstory.dp.ru
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 523 от 5 апреля 2019 года

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Просмотров: 78 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 11:50

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