Смертоносная «Таврида»

Власти республики признали опасность ещё не достроенной дороги

Трасса «Таврида» — объект гордости не только Крыма, но и всей России. Она строится на федеральные деньги компетентным и опытным подрядчиком с материка. Её качество не уступает европейским автобанам. Она призвана стать и проводником транспортных потоков по территории полуострова, и самодостаточным туристическим объектом. И тут на тебе: с открытием долгожданной дороги аварийная ситуация в республике стала стремительно ухудшаться. Обеспокоенные происходящим власти даже задумались о том, чтобы перевести движение пассажирских автобусов с «Тавриды» на старую дорогу.

Дорога с репутацией

ДТП и аварийные ситуации случаются на ещё не достроенной трассе регулярно. Некоторые получают самый трагический исход. Например, в конце марта на «Тавриде» произошла авария с участием легкового автомобиля и бензовоза. Причины ДТП до сих пор не установлены. Однако, по словам очевидцев, если верить следам тормозного пути, фура выехала на встречную полосу. В результате аварии погибла 31-летняя женщина, которая находилась за рулём легковушки. Четверо пассажиров, в том числе двое детей, получили травмы различной степени тяжести. И это, увы, не единичный случай.

Вообще, те, кто часто ездит по новой трассе, регулярно видят следы очередного происшествия. Бьются там едва ли не каждый день... Двухполосный участок «Тавриды» от Симферополя до Керчи протяжённостью 190 километров был открыт для движения в конце прошлого года, но уже успел приобрести дурную славу.

Павел Федуличев, главный внештатный специалист травматолог-ортопед Министерства здравоохранения РК:

«Сейчас идёт активное формирование нового подхода к оказанию помощи за счёт создания притрассовых травмоцентров, в том числе второго уровня, которые необходимы для оказания помощи пострадавшим. С учётом того, что федеральная трасса проходит на большой протяжённости и несколько в отдалении от населённых пунктов, возник вопрос об открытии травмоцентров».

Федуличев отметил, что медики, работающие в таких центрах, смогут оперативно оказывать пострадавшим в ДТП квалифицированную медицинскую помощь, в том числе с привлечением специалистов санавиации Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи. Необходимость введения подобных мер уже сама по себе свидетельствует о весьма неблагоприятной дорожно-транспортной обстановке на федеральной трассе.

А вот ещё один показательный факт. Согласно анализу открытых данных, за 30 дней эксплуатации на «Тавриде» произошло не меньше 25 дорожно-транспортных происшествий. И это только те, о которых написали в СМИ и в социальных сетях — официальной статистики пока нет.

Пора принимать меры

Что же делает «Тавриду» столь опасной? Судя по всему, факторов несколько. В зимнее время основной причиной частых аварий стал гололёд: надлежащая уборка была налажена лишь после того, как регулярность ДТП вышла далеко за рамки приемлемого. Нарекания со стороны водителей вызывает также специфическая разметка «Тавриды». Но, судя по всему, главная причина частых аварий — водительское лихачество и беспечность. Разрешённая скорость движения по «Тавриде» — до 60 км/час. Однако качественность новенькой трассы и её непривычно ровное для Крыма покрытие подстёгивают автолюбителей интенсивнее жать на педаль газа. Так что многие носятся по недостроенному автобану в два раза быстрее, чем положено: со скоростью 100-120 км/час. При этом барьерные ограждения, установленные вдоль трассы для безопасности водителей, сильно ограничивают пространство для возможного манёвра. Даже если водитель захочет среагировать на потенциальную угрозу, ему фактически некуда свернуть или уклониться.

Лихая манера езды и откровенное хамство, наплевательское отношение участников дорожного движения друг к другу стали настолько типичными для новой трассы, что крымскому правительству пришлось признать официально: с открытием «Тавриды» аварийная ситуация в республике ухудшилась. И пора уже что-то с этим делать. Сейчас, по словам министра транспорта РК Сергея Карпова, разрабатывается комплекс мер для обеспечения безопасного движения, среди которых увеличение количества передвижных камер наблюдения и установка большого количества дорожных знаков. Будем надеяться, эти меры помогут образумить любителей отчаянной езды.

Кстати, напомним, что за превышение скорости в зоне ремонтных работ (коей «Таврида» всё ещё считается) предусмотрено лишение прав на срок от четырёх до шести месяцев. А если нарушение зафиксировала камера наблюдения, лихача ждёт штраф в размере 5000 рублей.

Объезжать стороной

Итак, стратегия решения проблемы намечена, однако должно пройти некоторое время, прежде чем административные меры возымеют ощутимое действие. А между тем, до начала курортного сезона остался всего месяц. Усиление транспортного потока, скорее всего, усугубит и без того тревожную ситуацию на федеральной трассе. И чтобы как-то обезопасить туристов, крымскому правительству пришлось пойти на радикальные меры.

Михаил Селезнёв, заместитель председателя Совета министров РК:

«От ГИБДД мы получаем замечания о большом количестве дорожно-транспортных происшествий. И чтобы обезопасить междугородное сообщение, решили рассмотреть возможность запуска автобусов по старой дороге. Во-первых, там есть большое количество пунктов, где можно остановиться. Во-вторых, там нет такого потока транспорта, и это точно обезопасит путешествующих».

Таким образом, значительная часть туристов, ради которых, в первую очередь, и строится «Таврида», будет объезжать её стороной. По крайней мере, этим летом. А там, глядишь, правоохранительные органы придумают, как обуздать лихачей, бесчинствующих на федеральной трассе, и побудить остальных водителей к более осознанной и внимательной езде.