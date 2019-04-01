«В принципе, сорняк»

Крымскую сосну исключили из Красной книги

Уже с этой недели сосна Палласа (известная также как Крымская), согласно приказу Минприроды России, перестала считаться краснокнижным растением на территории полуострова. Дерево исключено из перечня охраняемых по инициативе крымских чиновников. Необходимость такого шага власти объясняют высокой степенью пожарной опасности. Но и экологи, и общественность убеждены: исключение из Красной книги понадобилось для того, чтобы упростить дело застройки Южного берега полуострова.

Статус мешал

Крымские власти ещё в 2015 году инициировали исключение сосны Палласа из списка краснокнижных растений. В итоге в конце прошлого года был издан соответствующий приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ, но в силу он вступил только сейчас. Из документа следует, что сосна Палласа теряет свой охранный статус на территории республики. Таким образом, под защитой государства остаются лишь деревья, растущие в Краснодарском крае и Севастополе.

Сосна Палласа является для Крыма одной из лесообразующих пород. Леса, где она преобладает, занимают 40,4 тысячи гектаров (18% от общей площади покрытых зеленью земель). В общей сложности на полуострове насчитывается 7873,8 га естественных и 24522,3 га искусственных насаждений сосны Палласа. По словам представителей Министерства экологии и природных ресурсов РК, её внесение в Красную книгу мешало проводить лесохозяйственные мероприятия.

Геннадий Нараев, министр экологии и природных ресурсов РК:

«Нужно делать прореживание, уборку сушняка. Лесники не могли этим заниматься, так как это было уголовно наказуемо. Бывает необходимость провести санитарные рубки, в целях обеспечения противопожарной безопасности, а у нас нет такой возможности. Всякий раз приходилось проходить достаточно длительную процедуру. А между тем, согласно результатам анализа динамики возгораний на территории лесных насаждений, которые были зафиксированы с 1991 по 2015 год, 98% пожаров возникли именно в сосновых древостоях».

Рубить сосну и «стричь банкноты»

Несмотря на заверения Геннадия Нараева в том, что и после исключения сосны Палласа из Красной книги она будет охраняться государством, крымская общественность крайне обеспокоена судьбой уникального древесного вида. Фактически приказ Минприроды упрощает жизнь девелоперов на юге полуострова. Получается, что крымское строительное лобби добилось своего и уже в ближайшее время начнётся массовая вырубка леса для создания площадок под застройку. Не будем забывать, что элитные коттеджи в Крыму — на берегу моря или на лесной опушке — по-прежнему пользуются большим спросом, а значит, сулят девелоперам внушительные барыши. При этом республиканское Минэкологии традиционно будет прикрывать дельцов, ссылаясь на то, что, мол, сосны Палласа на полуострове и так много — чего жалеть?

Владимир Капитонов, начальник департамента лесного и охотничьего хозяйства, старший государственный инспектор РК министерства экологии и природных ресурсов:

«Сосна Палласа — это дерево, которое районировано в Крыму и прекрасно тут произрастает. Лесистость полуострова составляет почти 11%. Из них 80% — это хвойные леса, на 99% состоящие из деревьев сосны крымской. То есть у нас этот вид произрастает не так, как на большей части России, а в принципе везде — как сорняк».

«Не дадим рубить»

В общем, позиция властей очевидна. Однако эксперты Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского считают решение об исключении крымской популяции сосны Палласа из Красной книги ошибочным. Учёные сходятся во мнении с крымской общественностью: понижение статуса дерева приведёт к интенсивному хозяйственному освоению уникальных сосновых лесов горного Крыма, особенно на южном макросклоне, их использованию под застройку и практически полному уничтожению.

Людмила Вахрушева, доцент кафедры ботаники и физиологии растений и биотехнологий Таврической академии КФУ им. В.И. Вернадского:

«Уникальность популяции сосны Палласа в горном Крыму в том, что она находится на северной границе своего ареала и формируемые ею сообщества отличаются узкой экологической привязанностью. Поэтому неосторожное, лишённое научного изучения вмешательство может привести к необратимым изменениям в структуре сосновых лесов».

Кстати, крымские учёные обратили внимание на очевидный парадокс в приказе федерального Минприроды: фактически искусственные насаждения сосны Палласа по-прежнему остались под защитой Красной книги, поскольку документ исключил из перечня сугубо «популяции республики». А термин «популяция» в науке применим только к естественным сообществам.

Тем временем ялтинские власти уже отреагировали на решение российского Минприроды: муниципальной администрацией подготовлен документ, призванный защитить крымскую сосну и можжевельник от вырубки.

Алексей Челпанов, глава Ялтинской горадминистрации:

«Данное решение стало реакцией на уничтожение можжевельника весной прошлого года в посёлке Гаспра. Для того чтобы остановить вырубку именно в Ялте, не идёт речь обо всех регионах, необходимо принять свой, внутренний нормативно-правовой акт. Пока этот документ находится на рассмотрении в Государственном совете республики, мы не будем давать возможность рубить можжевельник и крымскую сосну».

Является ли этот шаг популистским решением, которое вряд ли приведёт к спасению уникальных крымских растений, или внутренний норматив действительно будет принят и поможет защитить южнобережные леса — судить пока рано. В любом случае идея не плохая. Быть может, и другим муниципалитетам стоит задуматься о создании собственных «охранных грамот» для ценных пород растений?