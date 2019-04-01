Загнанный «жеребец»

Поломка болида лишила Леклера победы, а Квят рассказал про полученный урок

«Крымский ТелеграфЪ» традиционно рассказывает о гонках «Формулы-1», и на этот раз мы, конечно же, не могли обойти вниманием ситуацию в Бахрейне, где проблемы с силовой установкой помешали Шарлю Леклеру выиграть свой первый Гран-при. В Бахрейне он финишировал третьим, пропустив на последних кругах главных соперников из «Мерседеса». В итоге лидирует Льюис Хэмилтон.

Хэмилтону надо отдать должное

«Льюис, это было фантастически! Отличная гонка! Блестящая победа!» — то и дело раздавались возгласы после финиша.

«Парни, это ужасная несправедливость — то, что случилось с Шарлем. Именно он должен был победить...» — говорил в ответ победитель.

И Хэмилтону надо отдать должное. На показной командный «ура-патриотизм» из боксов пятикратный чемпион ответил так, как было надо: признал, что ничего особо фантастического не было. И если бы не проблемы с машиной «Феррари», победу бы отпраздновал Леклер...

«Нам надо удвоить усилия, чтобы бороться дальше. Сегодня же нам просто повезло», — добавил британец.

Проблемы Квята...

О том, что все усилия пилота в любой момент может перечеркнуть «косяк» команды, мы вспомнили опять. И, к сожалению, на примере Квята.

Россиянин впечатлил своим возвращением. Был очень быстр в Австралии. Попал там в шестерку сильнейших пилотов, по мнению официальных экспертов «Формулы-1». Заткнул за пояс Пьера Гасли (французу пора всерьез беспокоиться насчет своей позиции в «Ред Булле»). В общем, блеснул. В Бахрейне Квят продолжил удивлять. В приятном смысле. Он был в топ-10 во всех практиках. И демонстрировал серьезный темп. Мог побороться за новые очки. Уж точно смотрелся на порядок сильнее напарника! Но во втором сегменте квалификации ему поставили... не тот комплект резины.

Гонщик тратит всю жизнь на совершенство своего мастерства. Команда тратит миллионы долларов на создание хорошей машины. И в нужный момент в конкретном заезде все эти усилия перечеркивает тупая ошибка — когда механики достают из чехлов не те шины.

Квят заметил, что едет на старых, уже изношенных колесах, лишь в тот момент, как выехал на трассу. Времени исправить ситуацию не было. Итог — 15-е место на старте. Ладно, хотя бы в команде признали, что здесь — вина боксов. А не Даниила.

Рассчитывать на что-то в гонке, учитывая местную трассу плюс отставание в темпе от большинства соперников, с таким раскладом было сложно. Увы, так и вышло. Разворот после контакта с Джовинацци в борьбе за позицию (судьи признали это простым инцидентом — без виноватых) плюс превышение скорости на пит-лейне (похоже, вновь «начудили» механики, неверно выставив лимитатор на болиде уфимца) и штраф в 5 секунд опять показали — беда не приходит одна. В Бахрейне у Квята была отличная скорость. К сожалению, не хватило удачи...

И после окончания гонки, где он занял 12-е место, российский пилот команды «Торо Россо» Даниил Квят рассказал: «В начале гонки у меня была сильная пробуксовка колес, что заставило меня опуститься в конец пелотона на первом круге. С этого момента мне пришлось стараться, чтобы компенсировать потерянные позиции. Без этих двух проблем гонка могла пройти лучше для нас. Эти выходные были не самыми удачными, но мы извлекли из этого урок. Надеюсь, мы сможем собраться и показать хороший результат в Китае».

А третий этап сезона — Гран-при Китая, который станет 1000-м в истории «Формулы-1», — пройдет 12-14 апреля на трассе в Шанхае.

...и трагедия Леклера

Но всё, что случилось с Квятом, на фоне истории Леклера кажется незначительной мелочью... Шарль провел шикарный уик-энд. Он был лучшим по ходу двух практик. Он стал сильнейшим и в квалификации! Сначала повторил рекорд трека, установленный Феттелем в прошлом году. Затем его же превзошел. Шарль стал 99-м пилотом в истории, взявшим поул в «Формуле-1». И это — в 999-м Гран-при! Он, правда, не стал самым юным — тут достижение Себастьяна устояло (21 год 72 дня — в Монце-2008, Леклеру в субботу был 21 год и 165 дней — он отныне второй). Но это не главное. Главное — монегаск доказал, что может быть в «Феррари» лидером. Что может быть быстрее партнера! Собственно, он уже был — по ходу первой гонки сезона. Но там, в Австралии, незадолго до финиша ему не позволили опередить Себастьяна — приказом из боксов.

Леклер признал, что понял такое решение: «Мы все равно бы остались четвертыми-пятыми. Команде было неважно, кто именно из нас какое займет место. Ей было важно не допустить столкновения между нами».

Команда признала, что это не значит, будто бы в будущем Шарлю не разрешат бороться с Феттелем. «Если его темп будет выше, если до финиша не будет 10 кругов, он получит полнейшее право атаковать Себастьяна», — отметил Маттиа Бинотто, босс «Скудерии».

И не соврал. На старте в Бахрейне Феттель сумел пройти Леклера. Его сумел пройти и Боттас! Но спустя пару кругов Шарль для начала обогнал Валттери. Затем легко догнал Себа. Спокойным голосом сказал по радио: «Ребята, я быстрее». И спокойно так, на классе, опередил его на прямой.

Глядя на то, как монегаск в дальнейшем отрывался от соперников, все поняли — он победит. Слишком быстр был Шарль. Слишком нервничал Феттель, вдрызг проигравший Льюису схватку за вторую позицию (эпично — с красочной ошибкой, разворотом и потерей крыла!). Слишком медленно ехали «Мерседесы» — на фоне Леклера. А потом на болиде у Шарля отказал рекуператор энергии. Это — минус 150 «лошадей». Минус 40 км/ч на прямой. Минус 4-5 секунд на круге по сравнению с темпом соперников... Леклера прошел Льюис. Затем прошел Боттас. Затем — приблизился Ферстаппен. И лишь синхронный сход двух «Рено» (из-за технических проблем), приведший к появлению машины безопасности (Риккардо припарковал свой болид в конце длинной прямой), помог монегаску остаться на подиуме. Иначе бы его прошел и Макс.

«Конечно, я рад, что мы смогли выиграть. Но надо понимать, настоящий герой — этот парень, — отметит потом Льюис, хлопая Шарля по плечу. — И я уверен — впереди у него много побед. Он их заслуживает».

Сам же пилот «Феррари» Шарль Леклер после Гран-при Бахрейна отдельно прокомментировал проблемы с мотором, которые возникли у него в конце гонки. «Как я чувствовал себя в машине? Если честно, я думал, что через несколько кругов всё взорвется, — приводит Autosport слова Леклера. — Этого не произошло, и нам удалось финишировать на третьем месте, но потеря мощности была полной и внезапной. На время всё заработало лучше, но проблема осталась. При этом ранее не было никаких признаков, что что-то работает не так. Из всего уик-энда можно извлечь много положительного. После Австралии мы были довольно далеко, но нам удалось найти темп. Мы приехали сюда с хорошей машиной, что очень хорошо для команды и говорит о том, что была проделана потрясающая работа. Потерять лидерство таким образом было очень обидно и стало большим разочарованием, но мне по-прежнему много чего нужно было делать, в том числе бороться за очки, так что я быстро сосредоточился на гонке».

Напомним, Леклер впервые в своей карьере поднялся на подиум. Кроме того, он набрал дополнительное очко за лучший круг в гонке. После двух этапов на его счету 26 очков, что позволяет занимать четвертое место в общем зачете пилотов.

Итоговая таблица второго этапа чемпионата мира (Гран-при Бахрейна)

1. Льюис Хэмилтон (Великобритания, «Мерседес»)

2. Валттери Боттас (Финляндия, «Мерседес»)

3. Шарль Леклер (Монако, «Феррари»)

4. Макс Ферстаппен (Голландия, «Ред Булл»)

5. Себастьян Феттель (Германия, «Феррари»)

6. Ландо Норрис (Великобритания, «Макларен»)

7. Кими Райкконен (Финляндия, «Альфа Ромео»)

8. Пьер Гасли (Франция, «Ред Булл»)

9. Александр Албон (Таиланд, «Торо Россо»)

10. Серхио Перес (Мексика, «Рейсинг Пойнт»)

11. Антонио Джовинацци (Италия, «Альфа Ромео»)

12. Даниил Квят (Россия, «Торо Россо»)

13. Кевин Магнуссен (Дания, «Хаас»)

14. Ланс Стролл (Канада, «Рейсинг Пойнт»)

15. Джордж Расселл (Великобритания, «Уильямс»)

16. Роберт Кубица (Польша, «Уильямс»)