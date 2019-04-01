Бездомных – в интернат, инвалидов – на свободу... и жеребца в подарок

Уполномоченный по правам человека в Севастополе Павел Буцай рассказал, что делал в прошлом году

За минувший год в Севастополе к уполномоченному по правам человека обратилось около четырех тысяч человек. Самыми острыми проблемами в городе ими были названы проблемы жилищного характера, пенсионного обеспечения и защиты социальных прав.

Десятки погибших бомжей ежегодно

В качестве одного из ярких примеров своей работы Павел Буцай привел задержание украинскими пограничниками российского сейнера «Норд» в Азовском море 25 марта прошлого года, с составом экипажа в 10 человек. 30 октября моряки смогли вернуться в Россию. Процедура обмена российских и украинских моряков прошла на пункте пропуска «Армянск».

Павел Буцай:

«Состоявшийся обмен является важным и положительным событием в истории взаимоотношений России и Украины и одновременно служит примером взаимодействия уполномоченных двух государств и первым шагом налаживания гуманитарного сотрудничества».

Кроме этого, выступая перед севастопольскими депутатами, Павел Буцай акцентировал их внимание на вопросах, волнующих горожан более всего: обеспечение жильем участников боевых действий, инвалидов и их семей, детей, оставшихся без попечения родителей и нуждающихся в улучшении жилищных условий, и переселение горожан из аварийного жилья.

Также уполномоченный не оставил без внимания и категорию лиц без определенного места жительства.

Павел Буцай:

«Ежегодно на улицах Севастополя, особенно в зимний период, погибают от переохлаждения десятки лиц без определенного места жительства. В городе отсутствуют социальное учреждения, оказывающие социальную помощь указанной категории граждан, предоставляющие временный приют и питание, а также самое важное — возможность ресоциализации, возвращения в общество полноценным его членом».

Омбудсмен рассказал, что основная нагрузка при решении вопросов в данной сфере сегодня ложится на плечи учреждений здравоохранения, общественных организаций, волонтеров. Больницы вынуждены предоставлять койко-места и питание бездомным, не нуждающимся в стационарном лечении, и тем самым занимающим места реальных пациентов, поскольку им просто некуда идти.

Павел Буцай:

«В современном социально-правовом государстве люди не должны замерзать на улицах. Оказание помощи и социализация лиц без определенного места жительства — важная социальная задача государственных органов. В связи с вышеизложенным, считаем необходимым рассмотреть вопрос о создании в ГБУ „Севастопольский дом-интернат для престарелых и инвалидов“ отделения для временного размещения лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию. Указанная мера позволит временно решить проблему социального обслуживания лиц без определенного места жительства и лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию, до постройки городом постоянно действующего профильного центра».

Произвол был остановлен

Уполномоченный по правам человека также сообщил, что на недавней встрече с губернатором обсуждался вопрос о создании приюта в Севастополе. Планируется, что он будет расположен в предместье города и будет иметь не только здание, но и земельный участок. Также он рассказал о планах по строительству в городе психоневрологического диспансера, который губернатор уже внес в федеральную целевую программу.

Омбудсмен заявил, что ими также ведется активная работа и с лицами, находящимися под стражей. При этом в качестве актуальных проблем он обозначил отсутствие в городе следственного изолятора и необходимость его постройки. В качестве примера своей работы с задержанными он привел случай с женщиной-инвалидом и несовершеннолетней девочкой, содержащейся в СИЗО за кражу лошади.

Павел Буцай:

«К нам обратилась гражданка в интересах своей дочери, к которой была применена мера пресечения в виде заключения под стражу в СИЗО № 1. Но при этом суд не принял во внимание, что она несколько лет страдает хроническим аутоиммунным заболеванием нервной системы и ей диагностирован приобретенный рассеянный склероз и приобретена вторая группа инвалидности».

Уполномоченный рассказал, что суд первой инстанции в Симферополе не разобрался с тяжестью болезни, поскольку судья не поняла, что такое рассеянный склероз. Но после объяснений и дачи заключения, которое было подготовлено для суда, было принято решение освободить женщину из-под стражи. В качестве еще одного примера Павел Буцай привел девочку, содержащуюся в СИЗО.

Павел Буцай:

«Совместно с Аппаратом Уполномоченного по правам ребенка в СИЗО мы обнаружили девочку, которая находилась там за кражу лошади и за то, что в свое время не приходила, не отмечалась в исполнительных органах. Она там находилась два месяца, и совместными усилиями, заключениями, ходатайствами в суде мы добились того, что она была освобождена из-под стражи. Также я обратился к одному из предпринимателей города из-за ее большой любви к лошадям, и он подарил ей жеребца, и на данный момент она уже год воспитывает жеребца, ходит в школу и больше не нарушает порядок».

Вернуть «скорую» в Орлиное

Не остался без внимания и вопрос о закрытии в селе Орлиное подстанции скорой помощи, которая была ликвидирована, и вместо неё власти города планируют открыть новую подстанцию в селе Гончарное.

Павел Буцай:

«С января 2019 года подстанцию скорой помощи в селе Орлиное закрыли. Теперь на предоставление скорой помощи местным жителям уходит порядка 40 минут — едут из Балаклавы. По моему обращению мне было дано разъяснение, что в ближайшее время будет построена новая подстанция в селе Гончарное, что сократит время прибытия. Но хочу отметить, что подстанция в самом Орлином была необходима по различным вопросам, самое главное, что это была ближайшая „скорая“, которая оказывала помощь отдыхающим в летнее время на территории бухты Ласпи и оздоровительных лагерей взрослого и детского типа. Поэтому считаю необходимым возобновление работы этой подстанции на базе Орлиного муниципального образования».