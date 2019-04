Желаемое и действительное

Выпад кандидата, подозрительный бизнес, агрессивные намерения и ракеты, которые нас защищают

На этой неделе украинские СМИ, которые рассказывают о событиях на полуострове, обратили внимание на очередные «громкие слова» о Крыме кандидата в президенты Украины, на список компаний, за которыми будет следить Банк России, на намерения НАТО и на очередные крымские военные учения.

Под подозрением

Как сообщает украинский сайт со ссылкой на информацию российских СМИ, Банк России включил 23 компании Республики Крым и Севастополя в перечень юрлиц для наблюдения за прямыми иностранными инвестициями в 2019 году. «По крайней мере десять из них принадлежат офшорам и еще три имеют офшорные фирмы в «родословной», — говорится в сообщении. «С уверенностью назвать зарубежной компанией из списка ЦБ можно только санаторий „Узбекистан“, 100% которого принадлежит Медико-санитарному объединению при Министерстве охраны здоровья Узбекистана. Директором санатория является Усьян Юсупалиев, депутат Ялтинского городского совета четырех созывов.

С прошлого года в санаторий активно приезжают на отдых граждане Узбекистана по государственным путевкам», — утверждается в материале на сайте. Приводятся и другие конкретные данные: «Другая компания в списке ЦБ — „Ист Инвестментс“ — собственник пансионата им. Терлецкого в Форосе. С 2015 года она на 100% принадлежит Vargas Properties Inc. с Британских Виргинских островов. В прошлом совладельцем компании являлся Вадим Пушкарев — полный тезка бывшего предправления ВТБ на Украине. Учредителем фирмы указан бывший мэр Фороса Виктор Волков, который также занимает должность директора „Инвест Плюс“ — операционной компании крымской винодельни Alma Valley. „Крымский винный дом“ на 100% принадлежит зарегистрированной на Сейшелах Brand Group Corporation Ltd. Крымской девелоперской компанией владеет кипрский офшор Mosonco Holdings Ltd. Базой отдыха „Артемида“ в Ялте владеет кипрский офшор Dabarin Commercial Ltd. На Британских Виргинских островах прописались Крымская юридическая группа (контролируется Gallontear Holdings Ltd), агентство недвижимости „Ялт Сити“ (принадлежит Resnick Holdings Ltd), компания „Синтоп“ (64,2% принадлежит SAV Group Ltd)»... И так делее... Список огромен...

Новые учения. Теперь — ракеты

Сайт украинского телеканала с явным раздражением рассказывает об укреплении обороноспособности российского полуострова. «Россия провела учения зенитно-ракетных войск в Крыму!» — кричит заголовок к материалу, рассказывающему, что подразделения зенитно-ракетного полка из состава армейского корпуса Черноморского флота РФ начали очередные учения и «приступили к выполнению задач полевого выхода с аэродромов Саки и Кача». Но для крымчан эта новость может говорить лишь одно — наши границы, наша земля находятся под надёжной защитой России. Ведь в учениях принимали участие более 300 зенитчиков зенитно-ракетного полка, которые в течение недели «отрабатывают слаженности расчетов и батарей полка при организации обороны важных объектов инфраструктуры от средств воздушного нападения условного противника с выполнением электронных пусков». К учениям также привлекли несколько фронтовых бомбардировщиков Су-24М, самолеты Ан-26, Бе-12 и вертолеты морской авиации.

Они будут обсуждать

Как сообщает украинский сайт, «в НАТО намерены расширить военное присутствие в Черном море». И сразу же делается оптимистичный для Украины прогноз: «Речь может идти об увеличении присутствия кораблей НАТО». Типичный пропагандистский приём. Ведь дальше разговоров дело может никуда и не пойти. Что же происходит в реальности? В конце этой недели главы МИД НАТО действительно решили обсудить на встрече в Вашингтоне расширение своего военного присутствия в Черном море, как заявила постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон. Конечно, тема российского Крыма и скандал с украинскими кораблями в Керченском проливе в ноябре прошлого года будет фигурировать среди основных, но официально было заявлено лишь: «Мы будем обсуждать, как мы можем усилить свои оборонительные действия».

Выборы и крымский фактор

Главная тема этой недели на Украине, конечно, выборы президента. И тут не обошлось, конечно, и без «крымского фактора». Сайт украинского телеканала сообщает: набравший большинство голосов в первом туре президентских выборов на Украине Владимир Зеленский на брифинге заявил, что готов поблагодарить президента России Владимира Путина за Крым. Но своеобразно: «Я скажу Путину: спасибо, что вернули территории...» — сказал Зеленский. Это популистское заявление, впрочем, резко осадили в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что всё, что произошло в Крыму, «было сделано строго в соответствии с законодательством Украины и на основе международного права». Таким образом, власти России не намерены обсуждать статус Крыма независимо от результатов выборов президента Украины. Также Дмитрий Песков сказал, что тема Крыма вообще не подлежит обсуждению. «Это тема, которая закрыта раз и навсегда. Тем более слова „оккупация“ или „аннексия“ абсолютно неприменимы ни де-факто, ни де-юре к Крыму», — добавил он.